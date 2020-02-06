Елена Еремеева: «Мои слова о языковом вопросе были вырваны из контекста»

На этой неделе мы представили мощную сериальную линейку, собрать которую, к сожалению, по количеству и качеству часов было трудно в течение нескольких последних лет. Мне очень жаль, что с длинного профессионального разговора мои слова о языковом вопросе были вырваны из контекста. В любом случае речь не шла о каком-либо предубеждении с нашей стороны относительно украинского языка, а только о производственных нюансах.

Наоборот, хорошо известно, что телеканал «1+1» всегда поддерживал развитие украиноязычного контента, первым запустил в прайме украиноязычные продукты и формировал тренд на рынке еще до принятия языковых квот. Еще несколько лет назад было прецедентом среди каналов, когда мы снимали украиноязычный художественный телевизионный продукт одними из первых — «Век Якова», «Катерина», «Школа», «Две матери», а сейчас это уже становится привычным. В этом году мы планируем увеличить количество украиноязычных продуктов вдвое.

Тем не менее в сложившейся ситуации, чувствую необходимость добавить контекст. Речь шла прежде всего о том, что в разных жанрах есть своя специфика, в частности производство драм и мелодрам действительно отличается от комедий и требует иного подхода. И говоря о том, что иногда встречаются актеры, которые в силу специфики производства сериалов не всегда успешно играют в кадре, опиралась на комментарии режиссеров, сценаристов, литредакторов и звукооператоров, которые получаем в процессе проведения кастинга, съемочного или монтажно-тонировочного периодов. Именно поэтому, когда выходит качественный игровой фильм или новый сериал на украинском, и зрители, и критики особо отмечают качество речевого звучания.

Учитывая такие технические, фонетические и другие моменты, переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось. Украинское сериальное производство сейчас в процессе своего развития, и мы надеемся, что объединив усилия — и продюсеры, и сценаристы, и актеры — мы будем более быстро двигаться к тому, чтобы работа над созданием украиноязычного контента происходила более эффективно.

Благодарна всем за неравнодушные высказывания, это важный опыт для нас. Надеюсь, что ситуация станет хорошим поводом не для травли, а для широкой дискуссии по поводу языка медиа.

Фото: Анна Федорук

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