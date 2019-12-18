Осадчая, Горбунов, «Сніданок» и «Квартал»: как «1+1» новогоднее промо снимал

Традиционно к новогодним и рождественским праздникам телеканал «1+1» запустил праздничные промо-ролики с отсчетом дней до Нового года, обновил графическое оформление, а также украсил эфир сезонными заставками. Как прошли съемки новогодних промо – в репортаже «Телекритики».

Основная идея кампании: «В мечтах об идеальном Новом году не пропустите то, что действительно важно». Канал снял три промо-истории.

Так, главным героем первого ролика стал актер «Студии Квартал 95» Евгений Кошевой, который появляется в кадре в красном костюме Санты.

В комнате с камином, елкой с сотнями огоньков и кучей подарков актер пьет молоко и ест рождественское печенье.

Но вымышленная идеальная картинка быстро меняется в настоящую – и Евгений Кошевой оказывается у себя дома, в окружении семьи, друзей и родных.

Большой «кварталовской» семьей на диване перед телевизором собираются Елена Кравец, Юрий Ткач, Степан Казанин, Мика Фаталов, Юрий Крапов и Юрий Великий, а также их вторые половинки и дети.

Дружеская компания шутит и общается, пока дети в самодельных костюмах с новогоднего дождика и картона бегают по комнате, надевают на собаку рожки оленя и забирают взрослых в свой рождественский хоровод.

В другом промо-ролике ведущие «Сніданку з 1+1» сначала появляются в роскошном сияющем одеянии среди изысканного интерьера, а уже через мгновение оказываются на диване в гостях у Руслана Сеничкина.

А супруги ведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей с заснеженных Альп переносятся в уютную домашнюю атмосферу.

Оказавшись дома у елки в пижамах, они обмениваются трогательными маленькими подарками.

Таким образом «1+1» призывает зрителя ценить семейное тепло, дарить друг другу радость и искренние эмоции.

Во время съемок сами звезды признались, что лучший праздник заключается в теплых чувствах, которые дарят близкие.

«Для меня настоящий праздник, настоящий Новый год – это много мандаринов, много улыбок и много подарков», – поделилась своим идеальным рецептом Нового года телеведущая Екатерина Осадчая. А ее муж, ведущий Юрий Горбунов, добавил, что важна теплая семейная атмосфера, которая должна царить повсюду.

Ведущая утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Людмила Барбир признается, что обожает со своей семьей украшать елку: «Я придаю огромное значение традиции украшать новогоднюю елку – в этом обязательно должна принимать участие вся семья».

Семейное празднования Нового года по душе и юмористу Юрию Ткачу: «Настоящий Новый год – это когда ты с семьей празднуешь дома: с родителями, женой и маленькой собачкой Бусей», – рассказывает Юрий.

Идеальный рецепт выглядит очень просто и для Елены Кравец: «Я хочу забраться с ногами на диван, взять что-то сладенькое в руки, большую кружку чая и посмотреть яркий концерт».

На съемочной площадке звездные дети также открыли секреты, что хотят найти утром под елкой.

«Я люблю все игрушки», – сказала Лиза, дочь Юрия Ткача. А вот дочь Евгения Кошевого Серафима все же уточнила, что она больше всего любит, когда ей дарят куклы.

Над промо-кампанией работал департамент маркетинговых коммуникаций «1+1 медиа» под руководством Светланы Павелецкой.

«Мы хотим поздравить зрителей с Новым годом и напомнить им о том, что в жизни важно ценить настоящие искренние моменты. Нам все время кажется, что наш традиционный Новый год с мандаринами, салатом оливье и очередями в магазинах за подарками какой-то неправильный, несовершенный и неинтересный. И кажется, что у звезд все по-другому – они празднуют свой идеальный Новый год в Альпах, надев роскошные платья и смокинги, а в зале обязательно стоит горка с шампанским. Но мы решили напомнить, что по-настоящему счастливыми нас способны сделать именно простые семейные традиции и ценности, а вовсе не идеальные картинки как на страницах глянца. И именно об уютном Новом году в кругу родных мечтают звезды», — рассказала Светлана Павелецкая.

Креативная идея нашла свое отражение и в новогоднем оформлении. В основе праздничного вижуала – гирлянда. Праздничными огоньками замерцал и логотип «1+1». Кроме того, для зимних праздников «1+1» разработал четыре варианта скрин-лого, добавив главные символы — снежинку, елочку, ангелов и сердца. Они будут меняться на Новый год, Рождество и День Святого Валентина.

Специально для новогодней кампании канал «1+1» получил права на новую песню Робби Уильямса «Merry Xmas Everybody». Она звучит в промо-роликах, а также в джазовой обработке в традиционном джингле «Ты не один».

Команда проекта: управление маркетинга «1+1 медиа» под руководством Натальи Вовк. Концепция промо разрабатывалась под руководством креативного директора Элины Гамеевой. Новогоднее оформление – отдел дизайна «1+1 медиа» под руководством Николая Алтухова.

Напомним, что на новогодние и рождественские праздники канал «1+1» покажет концерт «Ночь суперхитов», семейное шоу «Рождественская история с Тиной Кароль», «Вечер премьер с Екатериной Осадчей», а также новогодний выпуск «Вечернего квартала».

По материалам «1+1»

Фото: «1+1»