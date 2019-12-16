Новогодний «Вечерний квартал»: Трамп-пианист, «извинения» Кошевого, «заказ» от Коломойского, Усик в роли любовника и «где посадки?»

15 декабря во дворце «Украина» состоялась телесъемка концерта «Вечернего квартала», который выйдет в новогоднюю ночь на канале «1+1». Кварталовцы представили новую программу, в которой было много иронии и уже характерной для них политической сатиры. На этот раз — с весьма болезненными шутками в адрес своего друга — президента. «Телекритика» побывала на съемках телеверсии и готова детально рассказать об увиденном.

Звездными гостями новогоднего «Вечернего квартала» стали MONATIK, группа «Коррупция», Тина Кароль, Юлия Санина, Ольга Полякова и DZIDZIO. Из приглашенных заграничных звезд мероприятия посетил Dr. Alban. Еще одна приглашенная звезда – боксер Александр Усик, который стал участником в одном из номеров, сыграв любовника персонажа Елены Кравец.

Новый «Вечерний квартал» без Владимира Зеленского выглядит так.

На концерте присутствовал сам глава государства. Президент Владимир Зеленский зашел в зрительский зал через сцену, держа в руках билет, после чего занял место в первом ряду. Он не отрывался от преставления весь вечер.

Ведущие Евгений Кошевой и Степан Казанин со сцены прокомментировали появление президента в темном гольфе и джинсах словами «кто пришел позже президента – в список».

На видео с его визитом, опубликованном в Facebook, видно, как президент под аплодисменты проходит в первый ряд и садится возле охранников и своего первого помощника и бизнес-партнера Сергея Шефира.

Весь концерт к первому ряду приходили зрители, чтобы сделать селфи с гарантом. Зеленский поначалу весьма терпеливо соглашался, из-за чего желающих сфотографироваться с ним становилось все больше. В итоге «ходоки» начали получать от Зеленского отказы. Охрана не вмешивалась.

Шуточки в свою сторону весь вечер терпел глава Офиса президента Андрей Богдан, который на этот раз сидел вдали от президента — примерно посредине зрительного зала.

Из политической элиты в зале был также замечен премьер-министр Алексей Гончарук.

В первом ряду, недалеко от гаранта, сидела пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Именно она выложила в Instagram номер про «прокурорские посадки». На видео кварталовцы поют песню о том, что весна прошла давно, а обещанных «посадок» коррупционеров так и не дождались: «С лицами суровыми сидят прокурорские, сделами громкими есть к вам вопросики. Весна прошла, посадок нет, а что зимой — зимой сажать не принято?» – пели перед Зеленским артисты «Квартала 95».

Концерт был начат с номера, в котором Юрий Великий в образе Владимира Зеленского приезжает домой к родителям встречать Новый год.

Родители активно расспрашивают своего сынка о политике. «Мама Зеленского» Елена Кравец дает совет сыну не подходить к Ирине Геращенко в Раде из-за регулярных резких высказываний, которые та озвучивает в сторону президента.

Досталось от «мамы» Давиду Арахамии – мол, почему Зеленский сделал его главой фракции «Слуга народа»? Он ведь «порохобот» и писал до выборов, что нечего лезть Зеленскому в политику! Зеленский успокаивает «маму» – она ведь изначально тоже так считала.

Андрея Богдана в этом номере Зеленский называет «классным адвокатом», после чего «папа» Зеленского Юрий Крапов спрашивает: «Ты же, вроде, честным президентом хотел быть? А зачем тебе тогда «классный адвокат»?»

Андрей Богдан был весьма напряженным весь вечер.

Кроме того, «папа» поддевает «сына» по поводу посадок коррупционеров: «сын», мол, умудрился разве что дважды посадить аккумулятор Tesla. Еще «папа» дает совет Зеленскому: когда тот будет встречаться в следующий раз с Владимиром Путиным, нужно «дожимать руку» и «тянуть время», оно на стороне Зеленского: Путину ведь уже 67, а Зеленскому всего 41.

Сам Зеленский жалуется родителям на то, что «главные фермеры страны» Юлия Тимошенко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук ставят палки в колеса закона о рынке земли.

Зеленского от застолья отрывали звонки глав других государств с новогодними поздравлениями. С Анджеем Дудой (Польша) и Александром Лукашенко (Беларусь) у Зеленского происходит весьма милая и сдержанная беседа. Тогда как Ангела Меркель (Германия) поздравляет Зеленского весьма эмоционально – говоря по-немецки на повышенных тонах. У Зеленского спокойная реакция, он заканчивает разговор с Меркель словами «какая милая женщина».

Дональд Трамп (США) звонит поздравлять Зеленского по Skype.

Трамп говорит, что после их последней совместной встречи дела у него идут «не очень» и просит Зеленского «одолжить полиграф» для грядущего допроса в конгрессе в деле об импичменте, поскольку наслышан, что депутаты «Слуги народа» прошли его.

Напоследок Трамп снимает штаны и поздравляет украинского коллегу игрой на фортепиано «чтобы доказать, что он «на одной волне» с украинским коллегой» .

Трамп играет на пианино, видимо, в знак солидарности со старым архивным номером Зеленского в «Квартале», где он таким же способом играл на пианино вместе с Юрием Краповым. Узнать, кто из кварталовцев сыграл Дональда Трампа из-за обильного грима было весьма непросто.

Мэр Киева Виталий Кличко в исполнении Евгения Кошевого приехал поздравить Зеленского в квартиру родителей персонально, подарив ему булаву Богдана Хмельницкого, «оторванную» от памятника на Софиевской площади. Кличко пытается договориться с президентом «о новом сроке», путая должность мэра с посадкой.

Зеленский говорит, что посадку «может организовать» и переспрашивает, правда ли он ее хочет.

«Юзику», нардепу «Слуги народа» Юрию Корявченкову, президент делает замечание за то, что торгует в Раде билетами на концерты «Квартала».

Александр Пикалов в образе переодетого в Деда Мороза Игоря Коломойского спрашивает президента, что ему подарить на Новый год. Тот в ответ просит Коломойского давать поменьше интервью. Это, мол, будет лучшим подарочком.

В еще одном номере Евгений Кошевой обыгрывает ситуацию, что «все шутки «Квартал» пишет по заказу Игоря Коломойского». «Квартал» якобы за это получает от некого таинственного «посредника» тележку с чемоданами налички.

Посредник говорит, что тележка денег «отгружена» за номер с хором Веревки и авансом за будущие номера: «о Порошенко», «возврате «ПриватБанка»» и «надежных рейсах МАУ». В последующих номерах кварталовцы ненавязчиво предлагают Коломойскому забыть о возврате «ПриватБанка». Мол, готовы отдать «ПриватБанк» любому бородатому дяде» – хоть DZIDZIO, но только не Коломойскому.

Первым музыкальные номера начал MONATIK. Сначала он перепел приветственный джингл «Квартала», а позже спел свой новый хит.

Также Дмитрий Монатик принял участие в номере с Юрием Ткачем, где тот изображал Монатика, набравшего лишние килограммы после празднования Нового года.

Юрий Ткач шутит и над певицей Alyona Alyona: она якобы так набрала в весе, что теперь может смело назвать себя Alyona Alyona Alyona. Монатик никак не отреагировал на такую «шутку».

О том, что Зеленский будет зрителем на концерте, в «Квартале», видимо, знали заранее. По крайней мере, об этом свидетельствовал номер о «бывшем в зале», посвященный Зеленскому.

Актеры «Квартала» шутили, как им живется после ухода Зеленского, обращаясь к президенту в зале.

Юрий Ткач в роли пьяного работника соцслужбы приводит перепись населения 1 января, попадая в квартиру Евгения Кошевого, где «сильно праздновали».

Евгений Кошевой оглашает выступление группы «Коррупция», уверяя, что коррупции в «Квартале» нет.

Впервые в «Квартале» спела группа «Коррупция», что стало поводом для шуток самых квартоловцев.

Титулованный боксер Александр Усик играет роль любовника Елены Кравец. «Муж» Елены Евгений Кошевой застал «жену» с «любовником» в постели, приехав на день раньше из заработков в Польше.

Жена провоцирует мужа «набить морду» Усику.

Муж говорит, что уважает боксера и прощает измену. Усик сообщает, что без денег не бьется.

Досталось от кварталавцев и депутату «Слуги народа» Богдану Яременко, участнику секс-скандала (попался в Раде на переписке с девушкой легкого поведения). Ему посвятили отдельную сценку: «жена» Яременко Елена Кравец застукала своего «мужа» (Александр Пикалов) без штанов с девушками в его рабочем кабинете, когда якобы случайно забежала к нему на работу в Раду.

Яременко в номере показан «альфа-самцом». У него в кабинете целых пять любовниц – в шкафу, за шторкой, на балконе, в душе и под столом.

В подводке к выступлению DZIDZIO, он вместе с Евгением Кошевым демонстрирует свои оперные способности. Парни поддевают друг друга.

На очереди номер «Романсы», в котором Елена Кравец исполняет роль стареющей певицы, тихо сходящей с ума.

Под конец номера к игре присоединяется Тина Кароль. Елена Кравец всячески пытается поддеть певицу.

Тина Кароль в дуэте с Юлией Саниной исполняют хит «Вільна», который стал саундтреком к украинскому фильму «Віддана» (выходит в прокат в январе).

Поп-дивы во время исполнения удивляли весьма теплыми объятиями.

Кроме дуэтной песни Тина исполнила в своей манере кварталовский джингл «На бис».

Последний политический номер вечера – «извинения» от «хора Коломойских». Евгений Кошевой в привычной для себя манере «извиняется», что в прошлый раз вместе с хором имени Веревки высмеял поджог дома эксглавы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата». Тогда в сети возмутились попыткой делать пиар «на чужом горе» и участием в номере государственного хора, свои извинения позже даже приносил министр культуры Владимир Бородянский.

Евгению Кошевому с «извинениями» помогает Александр Пикалов, исполняя Игоря Коломойского.

В своем «извинении» Кошевой акцентирует на том, что сгоревший дом Гонтаревой застрахован, таких домов у нее несколько: «Просто мы видели вашу декларацию (обращается к Гонтаревой — ред.) и поняли, что вы этого не заметите».

Номер выложен в YouTube почти в полной версии зрителями концерта.

«Тамбовский волк» Валерий Жидков в своем монологе высказался по поводу роли соцсетей в жизни человека, назвав Instagram «колонией для женщин».

Ольга Полякова поучаствовала в номере «Снежная королева. 15 лет спустя», где Каем был Юрий Ткач, а Гердой – Елена Кравец.

Музыкальный номер от «оттаявшей» королевы ночи Ольги Поляковой был горячим.

Следующим был номер номер о будущем, в котором двое участников викторины угадывают события из истории Украины.

Ведущий предлагает участникам угадать, какой бородатый дядя получит «ПриватБанк». Правильный ответ: «любой бородатый дядя» – хоть DZIDZIO, только не Коломойский.

Еще одна шутка от «Квартала» – именно эти люди станут президентами после Владимира Зеленского.

Звезду 90-х Dr. Alban Степан Казанин «пытал» фотографиями «артефактов» с 90-х, характерных только для постсоветских стран. Задачей приглашенной звезды было угадать, о чем может идти речь.

Dr. Alban исполнил сразу два своих хита.

И напоследок – финальные номера. Кварталовцы спели новогодние песенки.

К ним присоединились участники других проектов квартала – «Лиги смеха» и «Женского квартала».

В самом финале кварталовцы исполнили песню на украинском «Мы – лего».

Телеверсия новогоднего «Вечернего квартала» выйдет в эфире «1+1» вечером 31 декабря.

Фото: Александра Йорк

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