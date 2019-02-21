⚡ Нацсовет частично согласовал телеканалу Мураева переоформление лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 21 февраля согласовал телеканалу «Макси ТВ» (ООО «Наша Прага») переоформлении лицензии на спутниковое вещание в части смены юридического адреса, руководителя, собственника и перечня связанных лиц. Вопрос смены программной концепции не рассматривался.

Напомним, в 6 утра 7 ноября информационный телеканал «НАШ» самовольно начал вещание на тематическом развлекательном спутниковом телеканале «Макси ТВ». За день до этого Нацсовет получил заявку от телеканала о переоформлении лицензии, в аппарат она поступила 9 ноября. 14 ноября Нацсовет назначил «Макси ТВ» внеплановую проверку по самовольному изменению программной концепции и логотипа, приняв во внимание мониторинг за 8 ноября. 6 декабря регулятор отказал телеканалу в переоформлении концепции и огласил каналу предупреждение за самовольный запуск другого вещателя. Телеканал самовольно изменил формат вещание – с культурологически-развлекательного с фильмопоказом на информационно-аналитический.

Официальным владельцем «Нашей Праги» является Владимир Мураев – отец внефракционного народного депутата Евгения Мураева, основателя партии «Наши».

По словам директора «Нашей Праги» Тиграна Мартиросяна, заявку на изменение собственности телеканал подал еще 14 декабря, а 7 декабря подал второе заявление на смену программной концепции. У регулятора есть месячный срок на ее рассмотрение. Мартиросяна интересовало, почему вопрос затянулся на больше, чем два месяца, но ответа не поступило. Регулятор отказывая телеканалу в смене программной концепции 6 декабря указывал на неполный перечень связанных лиц. Ранее телеканал утверждал, что правовых и нормативных запретов на переоформление программной концепции телеканала, осуществляющего спутниковое вещание, в законодательстве нет, поскольку спутниковая лицензия (в отличии от цифровой) выдается по внеконкурсному порядку – по заявочному принципу.

Напомним, 14 февраля регулятор планировал обратиться в суд для аннулирования лицензии «Макси-ТВ», но из-за оплошности работников ведомства поменял решение, огласив каналу еще одну проверку.

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