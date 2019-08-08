Марафоны и выездные интервью: ZIK представил обновленную программную сетку

Телеканал ZIK сообщает о новых проектах после переформатирования: «изюминкой» канала стало наличие разнообразных марафонов, «чудесная четверка» ведущих и интервью на месте событий.

Так, с восьми часов утра в эфире канала можно будет познакомиться с четверками ведущих. Первая четверка будет общаться с телезрителями с 8 до 12-ти, вторая – с 12-ти до 16-ти и третья – с 16-ти до 19-ти. При этом, подчеркивают на канале, ведущие будут обсуждать разнообразные темы, не делая акцент только на политике. Приметно, что имена ведущих в релизе телеканал предпочел не упоминать.

Телеканала сообщает, что первые изменения зрители могли оценить еще 5 июня во время дневного эфира ZIK. «Впервые в Украине мы запускаем новый формат вещания среди новостных каналов. Формат «четверок» делает эфир насыщенней и интересней. Четверо ведущих не только будут рассказывать о новостях, но и будут приносить сами в эфир невероятно интересные вещи, которые сегодня никто еще не видел. Следите с понедельника за эфиром и увидите, что у нас не только много новостей, но и много нового и необычного», – делится шеф-редактор телеканала ZIK Дария Гордийко.

Вечерний эфир разделится на две части. В 19:00 и в 21:00 телезрителей будет ждать выездной марафон «Надо поговорить», где ведущие будут общаться с экспертами не в студии, как это было ранее, а непосредственно с места главного события дня. Зрители вместе с ведущими окажутся в эпицентре событий и смогут получать самую актуальную информацию с первых уст.

«Новый формат, новая подача информации – это первые шаги, что изменят ZIK уже в этот понедельник. Мы ориентируемся на нужды зрителя и знаем, как сделать, чтобы он не только следил за эфиром, но и интересовался им. Наша цель, чтобы зритель периодически говорил родным и друзьям: «ты видел эту новость на ZIK?». Сегодня мало лишь показывать, сегодня нужно объяснять, развлекать и заинтересовывать одновременно. Именно такова наша стратегия», – говорит Дарья Гордийко.

С 20:00 до 21:00 зрителей будет ждать авторская программа «Hard с Влащенко», а с 22:00 до полуночи уже хорошо знакомое нашей аудитории ток-шоу «Правила жизни».

Напомним, 14 июня стало известно о том, что член политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и давний политический и бизнес-партнер Виктора Медведчука Тарас Козак купил у Петра Дыминского телеканал ZIK. Сразу после выхода этой новости ряд журналистов, телеведущих, редакторов и менеджеров телеканала заявили о своем уходе. Для Тараса Козака телеканал ZIK стал третьим информационным вещателем, приобретенным за последний год, после «112 Украина» и NewsOne. Все три канала вошли в новосозданный медиахолдинг «Новости», генеральным продюсером которого стал Алексей Семенов – экс-генпродюсер телеканала «Прямой».

Тогда же канал сообщил об обновлении менеджмента и перезапуске: согласно новой концепции, канал теперь «сшивает страну». Как писала «Телекритика», главным праймовым шоу будней стала программа «Конец дня», которую вели Василий Апасов и Татьяна Гончарова. Упомянутую в релизе программу «Правила жизни» ранее поочередно вели Юлия Литвиненко и Нестор Шуфрич, программа выходила в предпрайме. Ранее с понедельника по четверг в 22:00 на канале выходила программа «Спроси Киву» экс-лидера Социалистической партии Ильи Кивы, который прошел у Верховную Раду под 34 номером в партии ОПЗЖ.

Фото: ZIK