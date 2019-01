⭐Кто будет представлять Украину на Евровидении: выпускники «Голосу країни» и инди-рок про АТО

Прошлогодний Национальный отбор запомнился двумя моментами – конечно, помимо шуток ведущего Сергея Притулы и матов от Андрея Данилко. Во-первых, некоторые участники конкурса стали прекрасным эхом из прошлого, и мы, зрители, поняли, что у Юрка Юрченко и Мирослава Кувалдина есть еще много сил и энергии. Вторая особенность – участие по протекции. Только ленивый не заметил в прошлогоднем отборе на Евровидении исполнителей, которые выросли из-под крыла (или пера) судей, которые сами их и судили. К примеру, песню для Сергея Бабкина написал Женя Филатов, Julinoza – ученица Джамалы еще по «Голосу країни 7», KAZKA и Mountain Breeze – «дети» Андрея Данилка.

Приятный момент этого года – такого очевидного кумовства нет. Вместо этого на сцене сойдутся исполнители приблизительного одного возраста и уровня популярности, что говорит о том, что конкуренция среди исполнителей будет неслабая. К слову, судьи будут те же – Данилко, Джамала и Филатов. Из нововведений – появится ведущая бэкстэйджа в исполнении (уже не безработной) Надежды Матвеевой.

Давайте же разберемся, кто, когда и о чем будет петь.

9 февраля:

1. The Hypnotunez

Эту группу уже называют «одной из самых андеграундных» в этом Национальном отборе. Все дело, скорее всего, в ее вокалисте Гере Луидзе. Впервые о исполнителе с таким именем можно было услышать на «Х-факторе», где в 2016 году группа из Винницы с названием The Hypnotunez заняла пятое место. Кстати, свой жанр музыканты называют, кокетничая, swingcore (Dirty Honkers, без обид). О песне The Hypnotunez, с которой группа собирается выступать на конкурсе, пока ничего неизвестно.

2. LETAY

Группа LETAY для украинского шоу-бизнеса – не открытие. Фронтмена ее группы Илью Резникова любители украинского indie-rock могут помнить еще со времен группы We Are!!, которая впервые появилась на харьковской сцене еще в 2010 году. В 2016 Резников и Ко решили, что название We Are!! сковывает их как музыкантов и для продолжения творчества нужно срочно сменить название. Фактически так и появился коллектив LETAY. В 2017 году уже с новыми силами LETAY отправились покорять Нацотбор. К сожалению, там удача ребятам не улыбнулась – группа выбыла на втором полуфинале. Тогда члены жюри отметили, что песня «Світ чекає» больше подходит для радиоконкурса, чем для Евровидения, да и в целом подготовка группы была достаточно слабая.

В этом году LETAY выдут на сцену Нацотбора с еще одной украинской песней «Мила моя».

3. Vera Kekelia

Вера и телевидение в последние лет десять дружат достаточно тесно. Сначала были «Черноморские игры», потом финал «Суперзвезда» на «1+1», потом Юрий Никитин и «А. Р. М. I. Я». Вскоре после того, как Вера сняла свои последние латексные трусы, уйдя из эротического квартета, она перешла в джазовый оркестр Radioband под руководством Александра Фокина. Дальше был «Голос країни» и «Женский Квартал», который перед новым годом срывал все куши рейтингов на «1+1».

Шансы на победу у Веры достаточно внушительные, а вот песню певица пока еще не представила.

4. «ЦеШо»

В прошлом году было The ВЙО, в этом году – «ЦеШо». Вот только, если о Мирославе Кувалдине знают все и не только в Украине, то «ЦеШо» – группа пока еще малоизвестная. Кстати, как и «ДахаБраха», «ЦеШо» – проект Влада Троицкого, о чем можно догадаться по блестящим лицам исполнителей и смешным костюмам с шапками и круглыми очками. Как говорит Троицкий, «ЦеШо» – украинский социальный рейв-бэнд. Ну что ж, осталось только дождаться, чем удивят зрителей и судей Нацотбора участники «ЦеШо».

5. YUKO

YUKO – детище лейбла Ивана Дорна Masterskaya. О группе впервые услышали в рамках Atlas Weekend под конец 2016 года. Запомнились ребята тем, что исполняли украинские песни (время от времени народные), украшенные психоделическими клипами в жанре типичной электронщины. Кстати, Стас Королев и Юля Юрина создали коллектив YUKO благодаря проекту «Голос країни 6», где оба поразили тренеров своими голосами и оба попали в команду к Дорну. Так, впринципе, и завертелось.

На Нацотборе YUKO исполнит песню GALYNA GULIALA из последнего альбома DURA? (предыдущий альбом назывался Ditch), в котором Юля и Стас переосмысливают патриархальность общества и домашнее насилие.

6. Maruv

Maruv (Анна Корсун) – пожалуй, самый скандальный персонаж Национального отбора на Евровидение. Появилась певица в списках претендентов после того, как главная претендентка на победу TAYANNA отказалась от участия в конкурсе. Как только стало известно, что ее заменит Анна Корсун, в сети сразу принялись с предвкушением ждать БДСМ-образа, в котором на сцене появится Maruv. Скептики сразу же исследовали рабочие будни певицы и обнаружили, что в последнее время Maruv зарабатывала в России, выступая в Москве, Казани, Сочи и Геленджике. Эту информацию Анна Корсун пока не прокомментировала, да и о песне, с которой выступит певица, пока ничего неизвестно.

7. Brunettes Shoot Blondes

О группе со странным названием «Брюнеты стреляют в блондинов» (англ.) фанаты Национальных отборов могли слышать еще в 2016 году. Тогда судья Константин Меладзе был уверен, что именно такие группы, как Brunettes Shoot Blondes должны ехать и побеждать на Евровидении от Украины. Но в 2016 выбор телезрителей пал на Джамалу и ее песню «1944». Группа Brunettes Shoot Blondes не сдалась и решила заново попробовать свои силы. Сейчас Brunettes Shoot Blondes снимают новую видеоработу на Houston. Под эту песню группа готовит оригинальное выступление специально для Нацотбора на Евровидение-2019. Премьера песни назначена на 29 января.

8. Bahroma

Обозревая Евровидение, украинские блогеры уже назвали группу Bahroma «неизвестным явлением» с загадочной датой создания. По одной из версий годом рождения группы принято считать 2009-й. По другой – день рождения Bahroma приходится на 2011-й – год выхода первого серьезного сингла группы «Надолго». Примечательно, что в том же 2011 году группа уже брала участие в Нацотборе на Евровидение, где попала в финал конкурса. После 2017 года ходили слухи, что группа переехала выступать в Россию, либо вообще исчезла из мира шоу-бизнеса. Так что формально участие Bahroma в Нацотборе – символическое возвращение музыкантов на большую сцену. Песня, с которой группа выступит на Нацотборе, пока неизвестна.

16 февраля:

1. Ivan NAVI

О Ivan NAVI (Иван Сяркевич) в сети известно не так уж и много. В 2017 году Ivan NAVI был номинирован на музыкальную премию YUNA в категории «Открытие года». В 2018 году во второй раз стал номинантом на музыкальную премию YUNA в категории «Лучший исполнитель». В том же году певца номинировали на премию «Золотая Жар-птица» в категории «Прорыв года». На песенном конкурсе Иван выступит с песней All For The Love, музыку к которой певец написал сам, а вот текст – заслуга украинской певицы Наны Ковалевой. Правда, в исполнении меломаны услышали ноты, характерные для Джастина Тимберлейка.

2. Anna Maria

Дуэт двух близняшек Анны и Марии берет свое начало еще в 2004 году. В отличии от конкурентов, девушки начинали свою карьеру, выступая в основном за рубежом, а поэтому в их репертуаре есть песни больше, чем на 15 языках мира (так уверяют сами исполнительницы). Также Анну и Марию украинские зрители могут помнить по телепроекту «Шанс», выходящему на «Интере», а также по «Голосу країни 4».

Песню My Road, с которой дуэт собирается выступать на Нацотборе, пока неаргументированно назвали в сети «плагиатом». Многим пользователям она напомнила песню River Bishop Briggs. Кстати, нашлись и такие, кто уловил схожесть между голосами Anna Maria и Imagine Dragons.

3. KAZKA

Кажется, проект судьи Национального отбора Андрея Данилко KAZKA упорно не сдается, пытаясь прорваться на сцену международного конкурса. Только если в прошлом году у группы шансов было откровенно мало, то в этом все виданные и невиданные опросы в сети показывают, что люди очень верят в победу KAZKA. Какой песней группа будет покорять Европу – Александра Зарицкая пока держит в секрете. Вот только фанаты обратили внимание, что в конце 2018 KAZKA перепела один из своих хитов «Плакала» на английском. Совпадение?

4. Kira Mazur

О Кире Мазур (Елена Мазур) в украинском шоу-бизнесе наслышаны. Она известна несколькими вещами. Одна из которых – сотрудничество с продюсером французской группы ZAZ, обладателем Grammy Керредином Солтани. Позже, в 2017 году, свою долю хайпа певица словила во время показа Леши Залевского на Ukrainian Fashion Week, где она исполняла роль гуттаперчевой девочки, привязанной к стене. Последний факт о Мазур – рекорд Украины, который осенью прошлого года Кира установила, прыгая с парашютом и при этом исполняя свою песню. На Евровидение Кира Мазур (или как ее еще ласково называют «украинская Леди Гага») собирается отправиться с песней «Дихати».

5. LAUD

LAUD, LAUD, LAUD. Под этим «громким» ником скрывается выпускник шоу «Голос країни 6» Влад Каращук. После участия в конкурсе его продюсером стал Игорь Тарнопольский, который, к слову, по совместительству продюсер и менеджер Джамалы. Этот коллектив уже во второй раз соревнуется за право представлять Украину на Евровидении. Если в прошлом году Каращук пленял судей постельной романтикой, то в этом году песня на отбор – пока секрет.

6. KHAYAT

Сначала имя KHAYAT появилось в списках претендентов на участие от Украины на Евровидение, спустя буквально неделю зрители познакомились с ним лично на первых слепых прослушиваниях на «Голосе країни 9». В сети моментально принялись гадать, что это за многоходовка. Сам же певец это совпадение объясняет просто, дескать, если ты молодой исполнитель и о тебе еще не знают, надо всячески заявить о себе и найти свою аудиторию. Поет KHAYAT и вправду в оригинальном стиле, перепевая украинские народные песни на современный лад – не зря ему удалось в «Голосе» развернуть все кресла тренеров. Кстати, KHAYAT начал свою работу под патронатом Ивана Дорна и лейбла Masterskaya.

7. Braii

Braii – альтернативная группа из Киева. Основала коллектив Оксана Брызгалова, которая сейчас занимает в нем позицию вокалистки. Дебютный мини-альбом Braii «City of Nothing» был записан на студии «Исток» и официально вышел 23 мая 2018 года. Вот по сути и все, что известно о группе под названием Braii. На Евровидении девушки выступят с песней Maybe, которую пока не очень радушно восприняли в сети. Но, думаю, стоит дождаться клипа, который для Braii снимала известная клипмейкер Таня Муиньо (сотрудничала также с MONATIK, Евой Бушминой и ROZHDEN)

8. Freedom-jazz

Freedom-jazz – достаточно известная кавергруппа в Украине, воспитанная продюсером, режиссером и хореографом Еленой Коляденко. Женская группа внушительна, в первую очередь, своими размерами. В команде Freedom-jazz 10 музыканток (трио вокалисток, группа саксофонисток, трубачка, бас-гитаристка, клавишница, барабанщица). Правда, с песней на Нацотбор участницы пока не определились.

Напомню, прямые эфиры Национального отбора будут транслироваться одновременно на телеканалах СТБ и «UA:Перший».

Песенный конкурс Евровидение в этом году пройдет в Тель-Авиве 14–18 мая.