Надежда Матвеева больше не безработная

В субботу, 9 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и «UA:Перший» стартует долгожданный Национальный отбор на Евровидение-2019. Переживать и поддерживать участников отбора будет Надежда Матвеева.

«Я очень рада стать частью команды, которая создает главный музыкальный проект страны. Четвертый год подряд интерес к Национальному отбору растет и в Украине, и за ее пределами. Это конкурс, который пробуждает в людях гордость за свою страну и демонстрирует, как много у нас талантливых артистов и хорошей музыки. Я знаю, сколько эмоций прячется за тщательно отрепетированными выступлениями участников, и хочу показать вам все секреты, которые обычно остаются за кадром. Уверена, наши включения будут очень эмоциональными!» – делится впечатлениями Матвеева.

Длительность трансляции из бекстейджа в каждом прямом эфире составит 1 час – это четыре рекламных блока по 15 минут, включая перерыв на голосование.

«В этом году у нас не будет часового перерыва. Но, как показала практика, целый час и не нужен, так как желание поддержать своего участника у зрителя возникает в первые 12-15 минут перерыва на голосование. Тогда же мы и получаем 100% голосов. Судьи уже после выступления всех артистов четко понимают, кто сегодня является их фаворитом, поэтому выставлять оценки более оперативно им также не составит труда», – комментирует изменения руководитель Национального отбора на Евровидение Наталья Франчук.

Напомним, сегодня, 22 января, главная претендентка на победу в Национальном отборе TAYANNA отказалась от участия в конкурсе.

Прямые эфиры Национального отбора – 2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал).

Заглавное фото: VIVA