⚡Главная претендентка на победу внезапно отказалась от участия в Нацотборе на Евровидение-2019
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⚡Главная претендентка на победу внезапно отказалась от участия в Нацотборе на Евровидение-2019

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 175
Главная ТВ ⚡Главная претендентка на победу внезапно отказалась от участия в Нацотборе на Евровидение-2019

Еще вчера на сайте телеканала СТБ появилось голосование за двух самых сильных участников нынешнего Национального отбора TAYANNA и KAZKA. Соперничество между ними еще задолго до старта прямых эфиров разыгралось не на шутку. И вот сегодня TAYANNA заявила, что не будет бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение. Как так?

Подопечная одного из самых дорогостоящих украинских клипмэйкеров Алана Бадоева два года подряд находилась за шаг до победы в Национальном отборе на Евровидение от Украины. В этом году, уверяли фанаты певицы, удача просто обязана была улыбнуться TAYANNA.

«Соревнования в жизни творческого человека заключаются, в первую очередь, в борьбе с самим собой», – по-философски прокомментировала свой отказ от участия в Нацотборе украинская певица.

Также TAYANNA добавила, что считает, что билет в Израиль, где в этом году будет проходить песенный конкурс, нужнее другим артистам, не попавшим в список претендентов, чем ей. После чего певица поблагодарила своих фанатов и команду.

Пост певицы за час собрал больше 300 лайков. В комментариях поклонники разделились. Кто-то пишет, что считал TAYANNA самой достойной участницей этого Нацотбора, а кто-то наоборот гордится решением певицы и считает, что музыка TAYANNA «переросла Евровидение».

Напомню, прямые эфиры Национального отбора – 2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) и будут транслироваться одновременно на телеканалах СТБ и «UA:Перший».

Песенный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Тель-Авиве 14–18 мая.

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Журналист, редактор, автор публикаций о ТВ

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