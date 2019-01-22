⚡Главная претендентка на победу внезапно отказалась от участия в Нацотборе на Евровидение-2019

Подопечная одного из самых дорогостоящих украинских клипмэйкеров Алана Бадоева два года подряд находилась за шаг до победы в Национальном отборе на Евровидение от Украины. В этом году, уверяли фанаты певицы, удача просто обязана была улыбнуться TAYANNA.

«Соревнования в жизни творческого человека заключаются, в первую очередь, в борьбе с самим собой», – по-философски прокомментировала свой отказ от участия в Нацотборе украинская певица.

Также TAYANNA добавила, что считает, что билет в Израиль, где в этом году будет проходить песенный конкурс, нужнее другим артистам, не попавшим в список претендентов, чем ей. После чего певица поблагодарила своих фанатов и команду.

Пост певицы за час собрал больше 300 лайков. В комментариях поклонники разделились. Кто-то пишет, что считал TAYANNA самой достойной участницей этого Нацотбора, а кто-то наоборот гордится решением певицы и считает, что музыка TAYANNA «переросла Евровидение».

Напомню, прямые эфиры Национального отбора – 2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) и будут транслироваться одновременно на телеканалах СТБ и «UA:Перший».

Песенный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Тель-Авиве 14–18 мая.