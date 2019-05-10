⛔ «Интер» в концерте на 9 Мая поделил ветеранов на «своих» и «чужих»

Вечером 9 мая телеканал «Интер» показал собственный концерт «Победа. Одна на всех», посвященный Дню Победы. Как и в предыдущие четыре года вещатель не избежал скандала с обвинениями в манипуляциях. «Телекритика» разобралась, что именно в концерте вызвало негодование представителей общественности.

Концерт был выполнен в советском духе. Все 29 номеров – это военные песни времен Советского Союза в исполнении современных украинских артистов. Номера сопровождались репликами ведущих Андрея Доманского и Анастасии Даугуле, исключительно на русском языке. Некоторые подводки звучали весьма двусмысленно. Неоднозначность формулировок не осталась без внимания активистов и получила незамедлительную реакцию аудитории в сети. В частности, общественное движение «Відсіч», назвало концерт «победобесием, соотвествующим самым ярким клише российской пропаганды».

В начале концерта ведущие поделили ветеранов на «своих» и «чужих»: «Мы сегодня “своих” и “чужих” отличаем по тысячам. Тех, кто молча с цветами в руках к обелискам идут», – начал Андрей Доманский. Конкретизировала Анастасия Даугле: «Помним всех, кто навеки остался в простреленной вечности. И поэтому четко, уверенно и не наугад от “чужих” отличаем по верности, по открытым альбомам с портретами павших солдат». Резюмировал Доманский: «Мы сегодня “своих” и “чужих” отличаем по совести и слову “победа”. Такой наш сегодня пароль». О каких именно «чужих» идет речь, не уточнялось.

Также весьма неоднозначными были высказывания Доманского и Даугуле об исторических памятниках героев Второй мировой войны – их якобы «безнаказанно разрушают»: «Сегодня в Украине вандалы могут безнаказанно разрушать памятники нашим героям, тем, кто ценой своей жизни защитил мир от фашизма», – сообщил без конкретики Доманский. «Но большенство монументов люди сами восстанавливают», – отметила Даугуле, после чего в кадре на заднем фоне были показаны фотографии памятников.

Концерт «Победа. Одна на всех» продлился 2,5 часа. Вторая мировая война упоминалась в эфире исключительно как «Великая Отечественная война». Также в эфире не было ни слова об аннексии Россией Крыма и участии Российской Федерации в военном конфликте на Донбассе.

Среди участников концерта – Таисия Повалий, Ирина Билык, Надежда Мейхер, Владимир Гришко, Злата Огневич, Виталий Козловский, Мила Нитич, Влад Сытник, Андрей Кравчук, Наталия Бучинская, Сергей Гладыр, Наталия Валевская, Иван Березовский, Алина Башкина, группы «Братья Карамазовы», «Авиатор», «Анна-Мария».

Среди гостей можно было наблюдать одиозных депутатов, к примеру, экс-регионалок Елену Лукаш и Елену Бондаренко. Также из публики в зале регулярно в кадр попадали гендиректор группы «Интер» Анна Безлюдная вместе с братом, шеф-редактором телеканала Антоном Никитиным.

Активисты движения «Відсіч» не сдерживались в комментариях в адрес телеканала, раскритиковав месседжи от ведущих праздничного концерта: «Заявления в лучших традициях ужастиков российских пропагандистов о "кровавых бандеровцах". Здесь и распространение фейков, и язык ненависти, и разжигание паники и истерии среди определенных социальных групп. Результатом продвижения таких месседжей вполне может стать гражданский конфликт, на который, наверное, режиссеры шоу и рассчитывают», – сообщается на Facebook-странице движения.

Значение роли Украины в общей победе во Второй мировой войне никак не подчеркивалось авторами концерта, отмечает «Відсіч»: «“Поющий ведущий” Доманский исполнил песню “Я не видел войны”, которую в данном контексте можно однозначно интерпретировать как отрицание факта российской агрессии в отношении к Украине. Не нашлось места для Украины и украинцев и в песнях, исполняемых приглашенными звездами, сплошные ленинградцы, ветеран из Санкт-Петербурга специально приехавший на съемки передачи и почему-то россиянка, принимавшая участие в подпольной борьбе с фашистами в Париже! Разве что режиссеры “шоу” немножко вспомнили про Одессу в контексте борьбы с нацизмом, но, например, про УПА – ни одного упоминания».

Песни на украинском языке на концерте исполнили Владимир Гришко и Наталья Бучинская. Содержание песни последней весьма неоднозначное: «Наталия Бучинская, исполняя строчку “Де була б ти сьогодні Європо, де була б ти, якби не вони?” своей песни «Перемога» все-таки указала на стариков, которые, возможно, являются ветеранами, предположительно имеющими отношение ко Второй мировой войне. И вот уже есть антиевропейскый месседж в формате старого тезиса советской/российской пропаганды, что именно Советский Союз победил нацистскую Германию, а не антигитлеровская коалиция», – говорится в сообщении.

Хедлайнером концерта стал дуэт «Анна-Мария», исполнив песню «На безымянной высоте», во время которой на сцену вышли другие артисты с портретами своих родственников-фронтовиков.

Напомним, сестры Анна и Мария Опанасюк оскандалились на финале нацотбора на «Евровидение» после того, как не смогли ответить на вопрос ведущего о том, чей Крым. В апреле стало известно, что дуэт будет представлять Украину на «Новой волне» в Сочи. Как известно, мать солисток, Лариса Опанасюк, работает заместителем председателя оккупационного «Совета министров Республики Крым».

Программная сетка телеканала «Интер» на 9 мая традиционно была переполнена спецпроектами. Уже пятый год подряд телеканал отказывается от рекламы в этот день. С 7 до 12 утра шел традиционный марафон «Наша Победа». В 23:00 вышел документальный проект «Люди Победы. Наше дело правое!», героями которого стали «ветераны, чьи истории вошли в одноименную книгу». В 16:00 прошла премьера фильма «Ни шагу назад!», среди актерского состава – главный герой российской ленты «Донбасс. Окраина» – Гела Месхия. Фильм профинансирован Министерством культуры РФ, подкрепляет миф о «братоубийственной войне» на востоке Украины и запрещен к показу в Украине в соответствии со статьей 15-1 закона Украины «О кинематографии». Редактором сериала указан Антон Никитин; продюсерами – Александра Воронина и Ирина Курчакова: генеральным продюсером – Анна Безлюдная. Съемки 6-серийной военной драмы «Ни шагу назад!» проходили в Минске. В центре сюжета – 20-летние девчонки, юность которых прошла на войне.

Как отмечала «Телекритика», вчера новостную службу телеканала пикетировало около 30 активистов движения «#ВимкниРосійське». По их словам, «Интер» – это «оружие Российской Федерации в информационной войне против Украины»; телеканал уже не первый раз «прибегает к информационным операциям против украинских национальных интересов, прикрываясь свободой слова и апеллируя к международному сообществу о наличии цензуры в Украине».

Как сообщалось ранее, 11 июля прошлого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «Интер» за разжигание вражды во время концерта на 9 мая «Победа. Одна на всех». Штраф касался фразы Андрея Доманского во время концерта о якобы «переименовании улиц именами фашистских преступников». Вещатель должен был заплатить 4,046 млн грн – 25% стоимости общенациональной аналоговой лицензии. Телеканал оспаривает штраф в суде. Итог судебных разбирательств не сообщался.

Фото: «Интер», скриншот YouTube