📢 «Вимкни російське»: активисты пикетировали офис новостей «Интера» из-за сетки канала на 9 мая

Участники акции возле офиса компании «Национальные информационные системы», которая производит ряд информационных программ канала «Интер», развернули баннер и оставили наклейки на стенах здания. Активисты требовали прекратить распространение российской пропаганды. Об этом сообщается на странице общественной кампании #ВимкниРосійське в Facebook.

«Активисты инициативы #ВимкниРосійське оставили «Интеру» очередную символическую черную метку, чтобы привлечь внимание к распространению телеканалом российской пропаганды. 9 мая во время мирной акции возле офиса компании «Национальные информационные системы», которая производит для «Интера» программы «Новости», «Подробности» и «Подробности недели», активисты развернули баннер и оставили наклейки на стенах здания с надписями #ВимкниРосійське», – говорится в сообщении.

Поводом для проведения акции стала программная сетка канала ко Дню Победы – концерт «Победа. Одна на всех» и фильма «Ни шагу назад!», среди актеров которого – главный герой российской ленты «Донбасс. Окраина» – Гела Месхия. Фильм профинансирован Министерством культуры РФ, подкрепляет миф о «братоубийственной войне» на востоке Украины и запрещен к показу в Украине в соответствии со статьей 15-1 закона Украины «О кинематографии».

«Таким образом мы привлекаем внимание украинцев, маркируя телеканал «Интер» как враждебный медиаресурс, который системно работает над распространение российских месседжей в украинском информационном пространстве. Не смотреть, не сотрудничать, не посещать эфиры телеканала – наш призыв ко всем украинцам. Лишить телеканал лицензии – наше требование к власти, неизменное еще с 2016 года», – заявил общественный активист, сокоординатор кампании «Интеру – бойкот» Дмитрий Жмайло.

Ранее активисты «#ВимкниРосійське» обратились в СБУ с официальным письмом, требуя принять меры по запрету российского медиапродукта на «Интере». Жмайло добавил, что «Интер» «последовательно работает над тем, чтобы демонтировать фундамент украинской национальной идентичности, навязать ценности «русского мира» и «единого советского народа», победившего фашизм в так называемой “Великой Отечественной войне”». По его словам, «Интер» – это оружие Российской Федерации в информационной войне против Украины. Телеканал уже не первый раз прибегает к информационным операциям против украинских национальных интересов, прикрываясь свободой слова и апеллируя к международному сообществу о наличии цензуры в Украине, убеждены активисты.

Напомним, ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину гражданину РФ, политтехнологу телеканала «Интер» Игорю Шувалову.

Фото: Facebook-страница #ВимкниРосійське