🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?
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🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 50
Главная ТВОбзоры 🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Как вы уже, наверное, слышали, в этом году от Украины на Евровидение поедет Maruv. Это, пожалуй, один из самых неоднозначных участников, отправляющихся покорять Европу за последние годы. С тех пор, как организаторы Нацотбора представили Анну Корсун вместо TAYANNA, телезрители и судьи украинского отбора успели полюбить и возненавидеть, похвалить и пожурить Maruv, и в этом, кажется, ее главная особенность.

23 февраля прошел финал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение, который транслировался одновременно на «UA:Першому» и СТБ. Как отметили телезрители в сети, финал отличился сразу несколькими моментами. Во-первых, шуток и колкостей от ведущего Сергея Притулы было в разы меньше, во-вторых, даже судьи старались подбирать слова, чтобы дать возможность зрителям проголосовать самостоятельно.

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Зато в финале отличились сами участники: не обошлось без слез, вопросов «чей Крым?» и заявлений о готовности отказаться от российского гражданства в пользу Украины. 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Вопрос политики на Евровидении Сергей Притула решил обсудить сразу после представления участников и судей. По его словам, за последнюю неделю Нацотбор получил некий политический окрас, несмотря на то что официально Евровидение вне политики. 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

С таким утверждением судьи не согласились: дескать, если Украина победит в этом году, участнику придется давать не одно интервью, в которых, скорее всего, будут вопросы про Крым, российскую агрессию и АТО. 

«Для меня главными являются три момента: песня, ощущение от артиста и номера, вокал вживую. И для меня важный момент – позиция человека, который представляет страну. Потому что, когда ты просто поешь, ты можешь петь где угодно, высказывать любую позицию. Но, если ты пришел на конкурс и представляешь страну, ты должен отвечать за всех нас. Поэтому я считаю, что позиция важна. Будут пресс-конференции, на которых будет более 200 журналистов из разных стран. И ты должен будешь ответить на все вопросы, не только про музыку. Важно, что ты выходишь под конкретным флагом и под конкретный гимн», – прокомментировала важность политической позиции Джамала.

Андрей Данилко коллегу поддержал. «Важна и песня, и позиция. Сейчас такое время, ребята. […] И хочу сказать: голосуйте головой, а не сердцем. Наши люди так устроены: они всегда будут чем-то недовольны. Надо быть объективными. Но мы живем в такой стране, где процветает коррупция, и любое хорошее отношение к артистам рассматривается как “не может быть! тут что-то не чисто”». 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Первым на сцену финала Нацотбора вышел коллектив Freedom-jazz, который, судя по всему, полностью изменил визуальную часть номера. Кабаре исполнительниц Притула назвал «темной лошадкой», так как, по его словам, никто не мог даже представить, что девушки попадут в финал, набрав максимальное количество балов от судей и зрителей в первом полуфинале.  

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

После выступления группы Сергей решил уточнить, что будет делать беременная солистка, которая вероятней всего родит до Евровидения, и номер потеряет свою фишку. Девушки ответили, что их в коллективе десять и они уже работают над новым «амуром». 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Судьи практически единогласно отметили идеальный вокал участниц, профессионализм и стабильность. Опасения были лишь у Евгения Филатова, который подметил, что некая ретроспективность номера может сыграть не на руку молодежи, которая предпочитает все же что-то новое и красочное.

Следующие на сцене – Yuko

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Сергей Притула напомнил, что, как только стало известно, что коллектив Yuko попал в финал, в сети возникло немало споров по поводу того, что солистка группы имеет российское гражданство. По мнению некоторых зрителей, в нынешней политической ситуации гражданка страны-агрессора не может представлять Украину на международном конкурсе. В то же время Притула отметил, что это не противоречит правилам конкурса. 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

«Есть ли у вас, Юлия, желание получить украинское гражданство?» – вскользь поинтересовался ведущий у Юлии Юриной. Артистка ответила, что не видит проблемы в том, чтобы отказаться от российского паспорта в пользу Украины. «Мы там уже год не гастролируем и не планируем», – прокомментировали Yuko.

Джамала отметила, что поражена Юлией, которая не только переехала жить в Украину, но и настолько хорошо выучила язык. Филатов же комментировал сценическую часть:

«Во время вашего номера я попытался представить себя зрителем Евровидения... И у меня были мысли, а тот ли это выгодный вариант, который можем предложить для конкурса? Я еще подумаю. Но выступление замечательное. Спасибо!»

На сцену выходит Maruv

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Примечательно, но участнице предлагали также представлять другие страны, например, Турцию, но Анна Корсун выбрала все же Украину. 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

«Как же ваш патриотизм сосуществует с вашими гастролями по России?» – уточнил Притула. Вокалистка ответила, что не раз повторяла в разных интервью, что Евровидение создали после Второй мировой войны, чтобы люди объединялись, и что это в первую очередь песенный конкурс, а не политический. 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Номер Maruv судьи оценили в целом позитивно, отметив, что на финал Анна выбрала образ немного скромнее, чем был в полуфинале. Но, конечно, зрители, затаив дыхание, ожидали, как прокомментирует выступление певицы Евгений Филатов, который вместе с женой ONUKA в первом полуфинале нелестно высказались о творчестве Корсун, что повлекло за собой скандал в сети.

«В тот раз я не очень хорошо закончил. Я допустил фразу: “Это не мое”. Я здесь, конечно, не для этого. И за это хотелось бы принести вам извинения. Вы молодцы. Я склонен считать, что проигрыш вашей песни является ключевым и основным, возможно, с этим связан мой предвзятый комментарий в прошлый раз. Но среди шестерых финалистов, именно вы – музыка молодого поколения», – уточнил свои взгляды судья.

Не обошлось и без политического детектора от Джамалы. 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

«Есть личный вопрос, который я не могу тебе не задать. Я тебя понимаю, у нас нет закона, который запрещает гастролировать в стране-агрессоре. Но давай смоделируем такой момент: ты в Тель-Авиве, и кто-то из журналистов спросит: “Крым – это Украина?”» – спросила певица.

Maruv: «Да, конечно».

На сцену приглашается следующие участники – Brunettes Shoot Blondes, которым не первый год обещают победу в Нацотборе, говоря, что именно такая музыка нужна европейскому конкурсу. Но к этому финалу судьи, кажется, стали сомневаться. 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

«Мне песня сегодня больше понравилась. Я всегда к вам очень хорошо отношусь, вы знаете. Я вам скажу, я вот слушаю, мне очень нравится это все, но в контексте Евровидения мне не хватило развития. Я смотрю и у меня такое впечатление, что это конкурсанты от Великобритании –  и это фирма. Но насколько это будет узнаваемо, что это Украина, – не знаю. Но, в любом случае, это круто, это очень трогательно», – прокомментировал выступление участников Данилко. 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

После паузы на сцену приглашается Kazka

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Александра Зарицкая во время выступления немного волновалась, что заметили судьи. 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

«Я могу сказать, что в прошлый раз я не ошиблась – я слышала то, что слышала. И я могу снова повторить: ты выросла. Возвращаюсь к своей тройке критериев: песня очень крутая, номер – прекрасный, к выступлению вживую есть вопросы потому, что ты нестабильна, Саня, но важно, как ты будешь петь на конкурсе. Я волнуюсь, не будешь ли ты там растеряна. Я даже хочу предложить тебе, если ты захочешь, я бы с тобой позанималась – просто для твоей уверенности на сцене. Это не про конкурс, это вообще – я бы хотела помочь тебе», – прокомментировала выступление участника Джамала.

В это время Евгений Филатов попросил угомонить критику в сети и уважительно относиться к группе. А вот Андрей Данилко был самым немногословным, играя с Притулой в игру «я в домике», ведь ведущий не раз намекал на связь Данилко и Kazka, называя его суждения «заангажированными». Данилко лишь сообщил: «У меня есть ощущение общее, что это лицо, этот коллектив из Украины. И мне это нравится». 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Завершает финал Нацотбора дуэт Anna Maria

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Конечно, для двух вокалисток, которые на днях в интервью Роману Скрыпину не смогли четко объяснить, чей Крым, досталось больше всего вопросов и критики. (А не смогли девушки объяснить потому, что в сети всплыла информация, что мама близняшек получила медаль от правительства России «За возвращение Крыма». – Ред.)  Все началось с того, что Сергей Притула решил уточнить у Anna Maria:

«А вы не пожалели, что в этом году подались на Нацотбор?» После чего продолжил: «Я спрашиваю потому, что за вас проголосовало много людей в полуфинале, но за эту неделю мнение многих зрителей изменилось и многие обсуждают вашу семью... Вот я и спрашиваю: понимая, какой у вас бэкграунд, неужели вы наивно полагали, что люди об этом не узнают и не обратят внимания? Знаете, в чем ваша проблема: я могу задать вам один вопрос, и вы предстанете перед важным выбором. Потому что вы скажете, что Крым – наш, и поставите крест на маминой карьере, или скажете, что Крым – их, и поставите крест на вашей карьере в этой стране». 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

На это девушки ответили что, если бы возник выбор между конкурсом и родителями, они бы выбрали родителей, потому что они их любят и уважают. «Мы украинские певицы, мы родились в Крыму. Мы никаких законов Украины не нарушали. И больше того, мы за это время мы не давали концертов в России. Мы любим Украину. Мы украинские певицы», – подчеркнули Anna Maria.

Джамала заявила, что тоже выбрала бы своих родителей, но не может к ним приехать, потому что они находятся в оккупированном Крыму. Но на вопрос «чей Крым?» может быть только один ответ. 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Анна и Мария Опанасюк в ответ заявили, что пусть лучше их музыка говорит за них.

Линии для голосования открыты. На финал Евровидения организаторы конкурса пригласили сразу двух уважаемых гостей. Первым слово взял посол Израиля в Украине Джоэль Лион

По словам дипломата, он очень высоко оценивает подготовку Украины к конкурсу и даже имеет своего фаворита среди шести кандидатов, но кто он, конечно же, не скажет.

После посла на сцену вышел участник от Франции на Евровидении этого года Билал Хассани

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Певцу 19 лет и он имеет необозначенную гендерную идентичность, поэтому в части клипов представляет себя как мужчину, в части – как женщину. Именно это и вызвало шквал критики в адрес исполнителя, когда страна узнала, что именно он едет на Евровидение.

После выступления артиста пришло время озвучить результаты. Наивысший бал судьи поставили Freedom-jazz – 6, на втором месте – Maruv (5 балов) и третье место – Yuko (4 бала). 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Самый низкий бал судьи поставили коллективу Anna Maria – 1 бал от каждого судьи.

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Результаты зрителей: 

Freedom-jazz - 4 балла

Yuko - 1 балл

Maruv - 6 баллов

Brunettes Shoot Blondes - 3 балла

Kazka - 5 баллов

Anna Maria - 2 балла 

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Победителем финала Национального отбора на Евровидение-2019 стала Maruv.

🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

Фото: Анна Федорук

Напомним, песенный конкурс в этом году пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

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