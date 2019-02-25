🕵🎤Евровидение – конкурс не политический. А чей Крым, простите?

23 февраля прошел финал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение, который транслировался одновременно на «UA:Першому» и СТБ. Как отметили телезрители в сети, финал отличился сразу несколькими моментами. Во-первых, шуток и колкостей от ведущего Сергея Притулы было в разы меньше, во-вторых, даже судьи старались подбирать слова, чтобы дать возможность зрителям проголосовать самостоятельно.

Зато в финале отличились сами участники: не обошлось без слез, вопросов «чей Крым?» и заявлений о готовности отказаться от российского гражданства в пользу Украины.

Вопрос политики на Евровидении Сергей Притула решил обсудить сразу после представления участников и судей. По его словам, за последнюю неделю Нацотбор получил некий политический окрас, несмотря на то что официально Евровидение вне политики.

С таким утверждением судьи не согласились: дескать, если Украина победит в этом году, участнику придется давать не одно интервью, в которых, скорее всего, будут вопросы про Крым, российскую агрессию и АТО.

«Для меня главными являются три момента: песня, ощущение от артиста и номера, вокал вживую. И для меня важный момент – позиция человека, который представляет страну. Потому что, когда ты просто поешь, ты можешь петь где угодно, высказывать любую позицию. Но, если ты пришел на конкурс и представляешь страну, ты должен отвечать за всех нас. Поэтому я считаю, что позиция важна. Будут пресс-конференции, на которых будет более 200 журналистов из разных стран. И ты должен будешь ответить на все вопросы, не только про музыку. Важно, что ты выходишь под конкретным флагом и под конкретный гимн», – прокомментировала важность политической позиции Джамала.

Андрей Данилко коллегу поддержал. «Важна и песня, и позиция. Сейчас такое время, ребята. […] И хочу сказать: голосуйте головой, а не сердцем. Наши люди так устроены: они всегда будут чем-то недовольны. Надо быть объективными. Но мы живем в такой стране, где процветает коррупция, и любое хорошее отношение к артистам рассматривается как “не может быть! тут что-то не чисто”».

Первым на сцену финала Нацотбора вышел коллектив Freedom-jazz, который, судя по всему, полностью изменил визуальную часть номера. Кабаре исполнительниц Притула назвал «темной лошадкой», так как, по его словам, никто не мог даже представить, что девушки попадут в финал, набрав максимальное количество балов от судей и зрителей в первом полуфинале.

После выступления группы Сергей решил уточнить, что будет делать беременная солистка, которая вероятней всего родит до Евровидения, и номер потеряет свою фишку. Девушки ответили, что их в коллективе десять и они уже работают над новым «амуром».

Судьи практически единогласно отметили идеальный вокал участниц, профессионализм и стабильность. Опасения были лишь у Евгения Филатова, который подметил, что некая ретроспективность номера может сыграть не на руку молодежи, которая предпочитает все же что-то новое и красочное.

Следующие на сцене – Yuko.

Сергей Притула напомнил, что, как только стало известно, что коллектив Yuko попал в финал, в сети возникло немало споров по поводу того, что солистка группы имеет российское гражданство. По мнению некоторых зрителей, в нынешней политической ситуации гражданка страны-агрессора не может представлять Украину на международном конкурсе. В то же время Притула отметил, что это не противоречит правилам конкурса.

«Есть ли у вас, Юлия, желание получить украинское гражданство?» – вскользь поинтересовался ведущий у Юлии Юриной. Артистка ответила, что не видит проблемы в том, чтобы отказаться от российского паспорта в пользу Украины. «Мы там уже год не гастролируем и не планируем», – прокомментировали Yuko.

Джамала отметила, что поражена Юлией, которая не только переехала жить в Украину, но и настолько хорошо выучила язык. Филатов же комментировал сценическую часть:

«Во время вашего номера я попытался представить себя зрителем Евровидения... И у меня были мысли, а тот ли это выгодный вариант, который можем предложить для конкурса? Я еще подумаю. Но выступление замечательное. Спасибо!»

На сцену выходит Maruv.

Примечательно, но участнице предлагали также представлять другие страны, например, Турцию, но Анна Корсун выбрала все же Украину.

«Как же ваш патриотизм сосуществует с вашими гастролями по России?» – уточнил Притула. Вокалистка ответила, что не раз повторяла в разных интервью, что Евровидение создали после Второй мировой войны, чтобы люди объединялись, и что это в первую очередь песенный конкурс, а не политический.

Номер Maruv судьи оценили в целом позитивно, отметив, что на финал Анна выбрала образ немного скромнее, чем был в полуфинале. Но, конечно, зрители, затаив дыхание, ожидали, как прокомментирует выступление певицы Евгений Филатов, который вместе с женой ONUKA в первом полуфинале нелестно высказались о творчестве Корсун, что повлекло за собой скандал в сети.

«В тот раз я не очень хорошо закончил. Я допустил фразу: “Это не мое”. Я здесь, конечно, не для этого. И за это хотелось бы принести вам извинения. Вы молодцы. Я склонен считать, что проигрыш вашей песни является ключевым и основным, возможно, с этим связан мой предвзятый комментарий в прошлый раз. Но среди шестерых финалистов, именно вы – музыка молодого поколения», – уточнил свои взгляды судья.

Не обошлось и без политического детектора от Джамалы.

«Есть личный вопрос, который я не могу тебе не задать. Я тебя понимаю, у нас нет закона, который запрещает гастролировать в стране-агрессоре. Но давай смоделируем такой момент: ты в Тель-Авиве, и кто-то из журналистов спросит: “Крым – это Украина?”» – спросила певица.

Maruv: «Да, конечно».

На сцену приглашается следующие участники – Brunettes Shoot Blondes, которым не первый год обещают победу в Нацотборе, говоря, что именно такая музыка нужна европейскому конкурсу. Но к этому финалу судьи, кажется, стали сомневаться.

«Мне песня сегодня больше понравилась. Я всегда к вам очень хорошо отношусь, вы знаете. Я вам скажу, я вот слушаю, мне очень нравится это все, но в контексте Евровидения мне не хватило развития. Я смотрю и у меня такое впечатление, что это конкурсанты от Великобритании – и это фирма. Но насколько это будет узнаваемо, что это Украина, – не знаю. Но, в любом случае, это круто, это очень трогательно», – прокомментировал выступление участников Данилко.

После паузы на сцену приглашается Kazka.

Александра Зарицкая во время выступления немного волновалась, что заметили судьи.

«Я могу сказать, что в прошлый раз я не ошиблась – я слышала то, что слышала. И я могу снова повторить: ты выросла. Возвращаюсь к своей тройке критериев: песня очень крутая, номер – прекрасный, к выступлению вживую есть вопросы потому, что ты нестабильна, Саня, но важно, как ты будешь петь на конкурсе. Я волнуюсь, не будешь ли ты там растеряна. Я даже хочу предложить тебе, если ты захочешь, я бы с тобой позанималась – просто для твоей уверенности на сцене. Это не про конкурс, это вообще – я бы хотела помочь тебе», – прокомментировала выступление участника Джамала.

В это время Евгений Филатов попросил угомонить критику в сети и уважительно относиться к группе. А вот Андрей Данилко был самым немногословным, играя с Притулой в игру «я в домике», ведь ведущий не раз намекал на связь Данилко и Kazka, называя его суждения «заангажированными». Данилко лишь сообщил: «У меня есть ощущение общее, что это лицо, этот коллектив из Украины. И мне это нравится».

Завершает финал Нацотбора дуэт Anna Maria.

Конечно, для двух вокалисток, которые на днях в интервью Роману Скрыпину не смогли четко объяснить, чей Крым, досталось больше всего вопросов и критики. (А не смогли девушки объяснить потому, что в сети всплыла информация, что мама близняшек получила медаль от правительства России «За возвращение Крыма». – Ред.) Все началось с того, что Сергей Притула решил уточнить у Anna Maria:

«А вы не пожалели, что в этом году подались на Нацотбор?» После чего продолжил: «Я спрашиваю потому, что за вас проголосовало много людей в полуфинале, но за эту неделю мнение многих зрителей изменилось и многие обсуждают вашу семью... Вот я и спрашиваю: понимая, какой у вас бэкграунд, неужели вы наивно полагали, что люди об этом не узнают и не обратят внимания? Знаете, в чем ваша проблема: я могу задать вам один вопрос, и вы предстанете перед важным выбором. Потому что вы скажете, что Крым – наш, и поставите крест на маминой карьере, или скажете, что Крым – их, и поставите крест на вашей карьере в этой стране».

На это девушки ответили что, если бы возник выбор между конкурсом и родителями, они бы выбрали родителей, потому что они их любят и уважают. «Мы украинские певицы, мы родились в Крыму. Мы никаких законов Украины не нарушали. И больше того, мы за это время мы не давали концертов в России. Мы любим Украину. Мы украинские певицы», – подчеркнули Anna Maria.

Джамала заявила, что тоже выбрала бы своих родителей, но не может к ним приехать, потому что они находятся в оккупированном Крыму. Но на вопрос «чей Крым?» может быть только один ответ.

Анна и Мария Опанасюк в ответ заявили, что пусть лучше их музыка говорит за них.

Линии для голосования открыты. На финал Евровидения организаторы конкурса пригласили сразу двух уважаемых гостей. Первым слово взял посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

По словам дипломата, он очень высоко оценивает подготовку Украины к конкурсу и даже имеет своего фаворита среди шести кандидатов, но кто он, конечно же, не скажет.

После посла на сцену вышел участник от Франции на Евровидении этого года Билал Хассани.

Певцу 19 лет и он имеет необозначенную гендерную идентичность, поэтому в части клипов представляет себя как мужчину, в части – как женщину. Именно это и вызвало шквал критики в адрес исполнителя, когда страна узнала, что именно он едет на Евровидение.

После выступления артиста пришло время озвучить результаты. Наивысший бал судьи поставили Freedom-jazz – 6, на втором месте – Maruv (5 балов) и третье место – Yuko (4 бала).

Самый низкий бал судьи поставили коллективу Anna Maria – 1 бал от каждого судьи.

Результаты зрителей:

Freedom-jazz - 4 балла

Yuko - 1 балл

Maruv - 6 баллов

Brunettes Shoot Blondes - 3 балла

Kazka - 5 баллов

Anna Maria - 2 балла

Победителем финала Национального отбора на Евровидение-2019 стала Maruv.

Напомним, песенный конкурс в этом году пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.