🐕 ICTV снимает 5-й сезон сериала «Пес»

Никита Панфилов и его верный напарник Мухтар снова окажутся в эпицентре преступлений – они будут расследовать загадочные убийства и устраивать фейерверк экшена.

«Первый, кого я увидел на съемочной площадке – Муха. Я по нему и по всей команде невероятно соскучился. Замечательно, что 5 сезон стартовал, ведь, какую бы фотографию я не выкладывал в социальные сети и в каком бы проекте не участвовал, меня всегда спрашивают о «Псе»: когда будут новые серии, что произойдет с главным героем. Зрителям нравится сериал и меня это безмерно вдохновляет! В новом сезоне будет очень много драк, подрывов и юмора. Смешной Гнездилов будет веселить своими неординарными шутками и идеями», – рассказывает актер Никита Панфилов.

Команда картины не поменялась: продюсеры – Виктор Приходько и Артем Приходько, режиссеры – Николай Каптан и Игорь Забара. Главные роли исполняют Никита Панфилов, Андрей Саминин, Михаил Жонин и звезда сериала – овчарка Мухтар.

В течение всего показа предыдущих сезонов «Пес» демонстрировал впечатляющие результаты: четвертый сезон сериала посмотрели более 15 млн украинцев.

На канале планируют показ нового сезона в конце осени 2019-го.

Вчера «Телекритика» сообщала, что лучший сериал по версии пользователей IMDb – «Чернобыль» – покажут на «1+1».

Фото: ICTV