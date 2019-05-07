📺📈Телерейтинги: тысяча и одна праздничная премьера

Давайте же узнаем, чем интересовалась украинская телеаудитория в конце апреля и начале мая.

Праздничные премьеры

Концерты

28 апреля в эфир телеканала «1+1» вышел второй проект «Вечер премьер с Катей Осадчей». Микс выступлений звезд украинской эстрады (среди которых были Олег Винник, NK, DZIDZIO, Оля Полякова, MONATIK, Злата Огневич, KAZKA, Ivan Navi, Тина Кароль и Бумбокс), а также интервью со сцены от самой Осадчей в пасхальный вечер пользовался немалым успехом. Доля спецвыпуска составила 17,7% по аудитории 18-54 и 18,4% по 18-54 (50k).

Сразу после него на «Плюсах» в сетке расположилась 8-я церемония музыкальной премии Yuna. Доля трансляции была немногим меньше вечера с Катей Осадчей – 13,5% по аудитории 18-54 и 12,5% по 18-54 (50k).

В этот же вечер вышел традиционный концерт под названием «Музыкальная платформа» на телеканале «Украина» (23:00). Правда, от праздника к празднику его доля стремительно падает, вероятно, из-за частых повторов и старой программы. Так, в этот раз его доля по аудитории 18-54 составила 5,8%.

1 мая в День труда на «Украине» в сетке (20:00) был еще один концерт – «Лига звезд. Праздничное шоу». Правда, доля его оказалась тоже невелика. По обеим аудиториям концерт получил лишь 9,5%.

Премьеры украинских фильмов и сериалов

В понедельник, 29 апреля, в 20:10 на «Плюсах» состоялась премьера второго фильма Дзидзьо «Первый раз». Доля ленты установила рекорд среди телевизионных премьер украинского кино, взяв 23,1% по аудитории 18-54. Повтор фильма, который был в сетке «1+1» уже 1 мая в 17:30, получил меньше – 10,8% по той же аудитории.

Сразу после него, 29 апреля в 22:10, «Плюсы» показали первую часть фильма «Свингеры» с Олей Поляковой в главной роли. Доля фильма составила 16,5% по той же аудитории.

30 апреля в 20:20 в эфире «1+1» вышла еще одна украинская премьера – «11 детей из Моршина» Аркадия Непиталюка. Фильм о детях, которые борются с несправедливостью, взял 11,2% по 18-54.

В 21:00 уже 5 мая в сетке «Плюсов» еще одна премьера – «Безумная свадьба» (реж. Влад Дикий). Доля ленты – 13,6% по аудитории 18-54.

28 апреля на СТБ вышла 4-серийная мелодрама «Рецепт любви» (2017), продюсером которого выступила Саша Ткаченко. Первая серия в 21:00 взяла 6,1%, к 23:00 доля проекта немного возросла – до 6,4%.

Сериалы

«1+1»

Эпопея «Кухни» от Дмитрия Нагиева на «1+1» подошла к концу. Ее место в слоте занял новый сериал производства «Мотор фильм студия» – «Анка с Молдаванки» (2015). Доля первой серии составила в 20:20 – 10,4% по аудитории 18-54. В 21:40 – 9,2%. В дальнейшем доля проекта не превышала 10%. Исключением стала среда, 24 апреля, когда доля сериала по той же аудитории поднялась до 11,2%.

1 мая с 11:50 до 17:30 в эфире «1+1» транслировался сериал «Последний москаль. Судный день». Максимальная доля телесмотрения была в 15:20 – 12,3% по аудитории 18-54. 2 мая в четверг в сетке «Плюсов» расположился второй сезон «Слуги народа». Повтор взял 9,6% доли по той же аудитории.

Неделей ранее в дневном прайме поднялись показатели у двух турецкий сериалов, транслируемых на «1+1». Так, «Величественный век» (14:30) 25 апреля смог взять 13,7% доли против стандартных 10%. «Моя чужая жизнь» поднялась не так сильно. В тот же день, 25 апреля, доля сериала достигла 11,5% (по той же аудитории) против стандартной доли 9%.

СТБ

С понедельника, 22 апреля, в 20:00 СТБ поставил повтор сериала «За витриной». Доля сериала прошла по показателям ниже средней по каналу. Так, первая серия сериала производства Artforms production получила 5,9% доли по 18-54.

С 22 апреля на СТБ также стартовал еще один повтор криминального сериала, премьера которого состоялась годом ранее, «Пелена». Первая серия в 22:50 взяла 6,5% (18-54). В дальнейшие дни сериал стал только терять аудиторию. Так, уже ко среде, 24 апреля, доля «Пелены» понизилась до 4,2% по той же аудитории.

ICTV

Пожалуй, самым популярным сериалом прошедших двух недель на ТВ стал четвертый сезон «Пса» на ICTV. Несмотря на то что премьера сезона состоялась еще осенью прошлого года и установила рекорд по телесмотрению, повторы собирают даже немногим больше, чем в осеннем сезоне. Так, осенью средняя доля сериала составляла 15%. Во вторник, 23 апреля, доля «Пса» по аудитории 18-54 (50k) была 17,1%, 24 апреля – 17,6%, а уже 25 апреля скакнула до 18,3% (21:30).

Второй по популярности сериал на ICTV – «Юрчишины». История о бывшем зэке, главе семейства в исполнении Георгия Делиева, собирает в среднем 13% доли по аудитории 18-54 (50k).

ТЕТ

На ТЕТ успехом пользуются новые серии «Однажды под Полтавой» и «Страна У». В вечернем прайме оба сериала собирают долю выше средней по каналу. К примеру, 30 апреля, в 20:30 «Однажды под Полтавой» (20:30) собрал 7,2% доли по аудитории 18-54. До этого доля сериала колебалась от 5–7%. У «Страны У» ситуация по долям аналогичная. В среднем доля проекта (22:30) составляет 6%.

«2+2»

На «2+2» без перемен. Доля «Звонаря» (20:30) стабильно сохраняет свои позиции вот уже третью неделю. Тут важно то, что уже смело можно говорить, что его предшественник (сериал «Опер по вызову») охватил все же аудиторию побольше, чем сейчас достается «Звонарю». Сериал собирает не более 6% в будни, в то время как «Оперу» удавалось завлечь на канал даже 8% доли, что для «2+2» – немалый успех.

«Украина»

У «Украины» все продолжается определенный закат аудитории. 15 апреля в 21:00 состоялась премьера сериала «Другая». Доля проекта в среднем не превышала показателей в 11%. Исключением стал четверг, 25 апреля, когда по аудитории 18-54 (50k) доля финальной серии сериала составила 13,9%. Но даже подобные цифры не вернули пока былого величия канала, когда, к примеру, еще в начале зимы сериалы на «Украине» собирали как минимум 15–17% доли.

На место в слоте «Другой» пришли «Спецы» –проект совместного производства телеканала «Украина» и компании Star Media, созданный в 2017 году. Первая серия сериала 29 апреля и взяла 7,9% доли по аудитории 18-54 и 8,2% по 18-54 (50k). К 22:50 доля сериала по обеим аудиториям составила 9%. В дальнейшем выше 10% «Спецам» взять пока так и не удалось.

«Интер»

Телеканал «Интер» решил от коллег не отставать и представил свою сериальную сетку, которая пока состоит из сериала «Не женская работа» (2019) производства «Киевтелефильм». Доля сериала пока оставляет желать лучшего – 4,5% по 18-54 и 3,5% по 18-54 (50k) (22 апреля).

Ток-шоу и развлекательные проекты

«Украина»

27 апреля в 21:00 состоялся финал большого развлекательного проекта на ТРК «Украина» «Дивовижні люди». Показатели доли последнего выпуска достаточно низкие, как для «Украины» – 11,2% по 18-54 (50k).

Второй сезон «Місія: краса» (10:20) сохраняет свои 10% доли в утреннем слоте.

СТБ

Уверено теряет свою аудиторию девятый сезон «Холостяка» на СТБ. Так, выпуск в пятницу (26 апреля) получил 11,2%, выпуск от 3 мая – 9,1%. Напомню, сезон стартовал с показателей 15% доли (18-54, 50k).

У «Мастер-шеф. Профессионалы» без перемен. Выпуск от 27 апреля (19:00) взял 11,2% по аудитории 18-54 (50k), 4 мая показатели были такими же.

«Новый канал»

У проектов «Нового» все по-прежнему. «Ревизор:магазины», «Тайный агент» и «Тайный агент. Постшоу» не собирают выше 6% доли. Такая же судьба сопутствует проекту «Эксы» (15:10). Немного подрасти удалось «Заробітчанам» в прайме (19:00). Так, 23 апреля (19:00) проект получил 6,9% доли по аудитории 18-54 (50k). Небольшим рекордом 2 мая может похвастаться повтор проекта «Хто зверху?». Развлекательной программе про битву полов удалось взять 12,6% доли по той же аудитории.

«1+1»

Проект «Гроші» (22:40) 22 апреля получил 10,3% доли. 29-го из-за праздников проект расследований в эфир не выходил. «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» в среду, 24 апреля, взял 11,3% по аудитории 18-54. 1 мая из-за праздников проект также не выходил в эфир.

25 апреля политическое ток-шоу «Право на владу» получило 12,6%. Напомним, 18 апреля прямой эфир «Право на владу» установил свой исторический рекорд – доля проекта составила 26,8% по аудитории 18-54 и 27,2% по аудитории 18-54 (50k). Из-за праздников 2 мая проект в эфир не выходил.

«Вечерний квартал» (21:40) 27 апреля – 11% по аудитории 18-54 (50k), 4 мая – 12,8%. 27 апреля «Рассмеши комика. Дети» (18:30) – 11,1%, 4 мая – 6,6%. «Лига смеха» ( 3 мая, 20:20) – 9,6%.

ICTV

Dizel show остается самым популярным развлекательным проектом на канале. Так, его доля 3 мая составила 13,6% по аудитории 18-54 (50k).

Футбол

24 апреля в 18:30 на «2+2» транслировался матч Чемпионата Украины между «Динамо» (Киев) и Шахтер (Донецк). Трансляция матча получила 9,6% доли по аудитории 18-54.