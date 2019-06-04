Генпродюсер «Прямого» Алексей Семенов покинул канал

Причины ухода пока не сообщаются – о них отдельно сообщит сам Алексей Семенов. Также Евгения Захарова на вопрос «Детектора Медиа» есть ли кандидат на должность генерального продюсера, ответила: «Кто будет – посмотрим». Семенов подтвредил изданию свое увольнение: «Построил, настроил – и все».

Издание распространило слухи, что Алексей Семенов планирует заняться запуском информационного канала в «Медиа Группе Украина». Но сам Семенов эти слухи опроверг.

В декабре «Телекритика» сообщала о том, что Алексей Семенов станет генпродюсером столичного канала «Перший київський» за деньги застройщиков Вадима Столара и Владимира Галантерника. Предположительно телеканал будет лояльным к мэру Киева Виталию Кличко. Сообщалось, что редакция вещателя будет находиться в бизнес-центре «Парус», на этаж ниже редакции телеканала «Прямой».

В апреле Алексей Семенов представлял штаб Петра Порошенко на встрече по дебатам.

Как известно, у Алексея российское гражданство. О получении продюсером украинского гражданства не сообщалось.

Напомним, официально «Прямой» принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко, но его реальным собственником «Украинская правда» называет Игоря Кононенко – первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера президента. В начале 2000-х Владимир Макеенко работал с Петром Порошенко во фракции «Солидарность», а в 2015-м был кандидатом на должность мэра Киева от партии «Наш край», которую в СМИ называют техническим проектом Банковой; сегодня он входит в политсовет «Нашего края». Осенью прошлого года в структуре собственности «Прямого» появился кипрский офшор Parlimo Trading Limited, который по данным «Наших грошей» связан с «Украинской национальной лотереей», находящейся в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба Загория.

Перед запуском «Прямого» «Телекритика» сделала большое интервью с Алексеем Семеновым и теперь можно смело сделать сверку планов и их реализации продюсером.

Фото: Ната Боровик