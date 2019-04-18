Генпродюсер «Прямого» с российским гражданством входит в штаб Порошенко

Генеральный продюсер телеканала «Прямой» Алексей Семенов, у которого было гражданство РФ, является членом штаба кандидата в президенты Петра Порошенко. Об этом стало известно из Facebook-поста главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании.

Кроме того, глава НОТУ опубликовал соответствующие фото встречи штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, на котором видно Алексея Семенова. «Штаб кандидата Петра Порошенко: Виталий Ковальчук, Артур Герасимов, Алексей Семенов», – написал Зураб Аласания.

Ранее Алексей Семенов не раз утверждал в своих интервью, что ни он, ни телеканал «Прямой» никак не связаны с политиками, однако сейчас он представляет Петра Порошенко во время переговоров.

Официально телеканал «Прямой» принадлежит экс-регионалу, а ныне руководителю киевского отделения партии «Наш край» Владимиру Макеенко. Реальным собственником вещателя СМИ называют нардепа от БПП и бизнес-партнера президента Игоря Кононенко. Осенью 2017 года в структуре собственности «Прямого» появился кипрский офшор Parlimo Trading Limited, который, по данным «Наших грошей», тесно связан с «Украинской национальной лотереей», которая находится в сфере влияния народных депутатов от БПП Александра Третьякова и Глеба Загория. Вокруг телеканала в прошлом году начали создавать условный медиахолдинг. Летом прошлого года телеканал «Прямой» объявил о запуске информационной радиостанции «Прямой ФМ». За полгода радиостанция получила от Нацсовета 7 частот в ФМ-диапазоне. Также в наличии «Прямого» две цифровые лицензии на вещание региональных телеканалов в Одессе и Харьковской области. В декабре «Телекритика» также сообщала о грядущем запуске регионального киевского телеканала. Ни один из вещателей пока не запущен.

Напомним, по данным мониторинга Нацсовета во время предвыборной кампании, телеканал «Прямой» оказался лидером по нарушению избирательного законодательства. Больше всего позитивных упоминаний было о Петре Порошенко. Нарушения зафиксированы, в частности, в эфире программы Матвея Ганапольского «Эхо Украины», а также новостей «Репортер».

Фото: Facebook Алексея Семенова