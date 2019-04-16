❗Нацсовет: «Прямой» – лидер по нарушениям избирательного законодательства

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал поддержку отдельных кандидатов в президенты в ходе избирательной кампании некоторыми СМИ, что является нарушением закона о выборах. Лидером по нарушениям избирательного законодательства указан телеканал «Прямой» – регулятор зафиксировал 12 нарушений, второе место – у телеканала ZIK (5 случаев). Об этом свидетельствуют результаты мониторинга телеканалов за март, сообщается на сайте Нацсовета.

Данные мониторинга телеканалов были обнародованы 12 апреля на заседании рабочей группы по выборам, которую возглавляет первый замглавы регулятора Ольга Герасимьюк. Кроме «Прямого» и ZIK в списке нарушителей фигурируют «UA:Перший Digital», NewsOne и «4 канал» – по 2 случая, «Макси-ТВ» и «1+1» – по 1 случаю.

Нацсовет также указывает на присутствие в новостях телеканалов агитационных материалов («джинсы»), что также имеют признаки нарушения нормы избирательного законодательства, согласно которому политическая реклама должна быть отделена от других материалов. В частности, на «Интере» больше других показывали кандидата Юрия Бойко, на «Украине» – Александра Вилкула, Олега Ляшко и Петра Порошенко.

Лидером по нарушениям избирательного законодательства указан телеканал «Прямой» – регулятор зафиксировал 12 нарушений, второе место – у телеканала ZIK (5 случаев)

На «5 канале» с 13 по 19 марта в цикле передач «Время новостей» были зафиксированы материалы с исключительно положительной оценкой деятельности Петра Порошенко. Также подчеркивается, что в целом на канале распределение эфирного времени для освещения деятельности кандидатов было непропорциональным. «Общий объем эфирного времени для освещения деятельности Порошенко составил 18 часов 21 минуту в передачах в течение недели, однако для других кандидатов был следующий объем: Роман Бессмертный – 1 час, Юлия Тимошенко – 39 минут, Владимир Зеленский – 20 минут, Анатолий Гриценко – 8 минут», – говорится в сообщении.

Непропорционально было распределено эфирное время для освещения деятельности кандидатов и на телеканале «Прямой». Так, Порошенко в течение недели показывали 11 часов 5 минут, другим кандидатам уделяли значительно меньше времени. В частности, Юлии Тимошенко – 8 часов 16 минут, Владимиру Зеленскому – 6 часов 44 минуты, Юрию Бойко – 1 час 17 минут, Юлии Литвиненко – 43 минуты, Анатолию Гриценко – 40 минут, Сергею Каплину – 38 минут, Виктору Кривенко – 18 минут. «Также на этом телеканале зафиксировали трансляцию материалов, которые имеют признаки заказных («джинсы») с положительным освещением предвыборной активности кандидата Каплина в передаче новостей «Репортер» и публичную поддержку Порошенко на пост президента Матвеем Ганапольским в ходе трансляции передачи “Эхо Украины”», – говорится в результатах мониторинга.

В период с 1 по 7 марта телеканал NewsOne, который принадлежит соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку, отдавал предпочтение двум кандидатам – Юрию Бойко (2 часа 15 минут в течение недели) и Петру Порошенко (3 часа 23 минуты). «Информация о предвыборной активности других кандидатов – Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского – подавалась в минимальных объемах (до 15 минут в неделю) и исключительно в негативном контексте», – говорится в сообщении.

Нацсовет будет требовать у телеканалов объяснить, почему они нарушили закон, а также – свою предвзятую и несбалансированную позицию при освещении избирательной кампании

Также нарушения избирательного законодательства фиксировали на «UA:Перший digital», «1+1», ZIK, «Макси-ТВ» («НАШ») и других. Однако, какие именно были нарушения, не указывается.

Сообщается, что Нацсовет будет требовать у телеканалов объяснить, почему они нарушили закон, и свою предвзятую и несбалансированную позицию при освещении избирательной кампании.

Напомним, 15 марта Нацсовет провалил голосование по проверке нарушений по выборам на «Прямом», «5 канале» и ZIK. По законодательству регулятор обязан составлять административные протоколы по нарушениям телеканалов во время выборов, но данная норма заблокирована – в регуляторе не утверждена процедура составления админпротоколов. В дальнейшем через суд на телеканалы-нарушители могут налагаться административные штрафы (около 1000 гривен).

Фото: «Прямой» (на скриншоте – Матвей Ганапольский)