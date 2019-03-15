Нацсовет провалил голосование по проверке нарушений по выборам на «Прямом», «5 канале» и ZIK

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 14 марта не назначил внеплановые проверки телеканалам «Прямой», «5 канал» и ZIK на предмет нарушения избирательного законодательства. К регулятору обратились кандидат в президенты Юлия Тимошенко и народный депутат Сергей Власенко с жалобами на то, что эти три телеканала не дают ей реализовать право на ответ или опровержение недостоверной информации о ней, что прописано в избирательном законодательстве.

Соответствующие письма политиков были предметом рассмотрения рабочей группы Нацсовета по надзору за соблюдением вещателями избирательного законодательства, после чего должны были быть направлены на рассмотрение экспертному совету по выборам, который работает при общественном совете Нацсовета. Однако, по словам первого заместителя председателя Нацсовета Ольги Герасимюк, возглавляющей рабочую группу по выборам, информация о нарушениях на этих трех телеканалах не была представлена Нацсоветом на рассмотрение экспертному совету.

В экспертный совет письмо официально от Нацсовета не дошло – его завернул глава Нацсовета с предписанием «доработать Сергею Костинскому», после чего из письма исчезло упоминание «Прямого», но письмо все равно было отклонено председателем. Ольга Герасимюк указывает на блокировку работы экспертного совета – без обращений Нацсовета экспертный совет не может полноценно работать. Член Нацсовета Сергей Костинский при обсуждении вопроса признался, что по своему усмотрению исключил вопрос «Прямого» из письма, который Нацсовет готовил для экспертного совета, не вдаваясь в объяснения. В результате письмо направила в экспертный совет персонально Ольга Герасимюк, как председатель рабочей группы. Экспертный совет предоставил свои выводы, по результатам которых Ольга Герасимюк подготовила проекты решений о назначении проверок телеканалам.

Еще одной причиной подготовки проектов решений по телеканалам стала ситуация с составлением административных протоколов о нарушениях. Ольга Герасимюк сообщила, что на заседании рабочей группы по выборам 22 февраля говорилось, что законодательство наделило Нацсовет полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях в случае нарушения вещателями избирательного законодательства и в дальнейшем через суд налагать штрафы. Однако на практике Нацсовет их еще ни разу не составлял. В качестве примера Ольга Герасимюк привела МВД, которое тоже имеет полномочия составлять админпротоколы о нарушении избирательного законодательства, для него процедура тоже не выписана подробно, но МВД начало это делать. В то время как в Нацсовете, по словам Герасимюк, этот вопрос игнорируют. Она сообщила, что дважды обращалась о составлении админпротоколов, но ответа не получила и столкнулась с сопротивлением. Чиновница не получила необходимых материалов от контрольно-аналитического управления, где ответили, что могут выполнять только поручения куратора – Сергея Костинского.

«Нацсовет не так беспомощен, как мы думали, говоря, что мы не имеем полномочий и возможностей. Если нам прописана норма о составлении админпротоколов, мы должны хоть раз попробовать ее применить, описать все проблемы, с которыми мы сталкиваемся при ее реализации, а если выполнение невозможно – то описать этот недостаток в очередном отчете по итогам кампании и обратиться к законодателю, который готовится к парламентским и местным выборам, чтобы он внес необходимые изменения в законы», – сообщила Ольга Герасимьюк.

Заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук объяснила несоставление Нацсоветом протоколов несовершенным законодательством, а также желанием ЦИК перекинуть ответственность на Нацсовет: «Мы получили заключение экспертного совета по вопросам выборов при общественном совете при Нацсовете, который указал, что Нацсовет не уполномочен по заявлениям кандидатов составлять протоколы об административных правонарушениях. Жалобщики фактически нас просят проверить достоверность распространенной в СМИ информации, а мы не имеем полномочий это проверить. Соответственно, результатом проверки будет "принять к сведению результаты проверки". Кроме того, закон «О телевидении и радиовещании» предусматривает санкции только за нарушение этого закона, а не закона о выборах. Штраф за административное правонарушение составляет 1000 гривен с копейками, поэтому усилия, которые мы приложим для наших решений, будут несопоставимы с результатом.

Законодательство предусматривает право кандидатов обращаться в суд по ускоренной процедуре. Для нас ускоренной процедуры нет, поэтому наложение штрафов за эти нарушения может выйти за пределы избирательной кампании, а срок исковой давности – 3 месяца. У ЦИК выписано даже больше полномочий: они имеют право составлять админпротоколы и обращаться в суд. Они просто пытаются спихнуть ответственность на других. Поэтому я предлагаю не принимать решений о проверках, а сразу обратиться к законодателю о том, что в законодательстве есть коллизия. На парламентских выборах, думаю, мы реализуем право о составлении админпротоколов, так как законодательство о парламентских выборах другое». Ольга Герасимюк уточнила, что письмо от Власенко юридически оформлено не как письмо представителя кандидата, а как персональное письмо.

Сергей Костинский обвинил Герасимюк в политическом давлении на телеканалы в интересах одного из кандидатов в президенты: «Предлагается проведение проверок по фактам, наличие которых устанавливается только судом, то есть такие решения о проверках политически мотивированные. Речь идет об инициировании политического давления на отдельные телеканалы в интересах отдельного кандидата в президенты. Ольга Герасимюк почему-то заостряет внимание на небольших каналах. Хотя Нацсовет фиксировал признаки нарушения на каналах «Украина», «112 Украина», NewsOne, «Макси ТВ», «1+1», «Интер». Я считаю опасным, когда действия отдельных членов Нацсовета совпадают с давлением на отдельные каналы. Вчера какие-то общественные активисты пикетировали «Ланет», «Волю» и Нацсовет с требованием закрыть «5 канал» и “Прямой”».

Между чиновниками началась словесная перепалка. Ольга Герасимюк сообщила, что Нацсовет получил жалобы только от одного кандидата в президенты и его представителя, а потому обязан был отреагировать. Костинский посоветовал подать на него в суд.

Ульяна Фещук предложила вместо назначения проверок трех каналов проголосовать за подготовку документа, что позволит Нацсовету составлять админпротоколы. В результате чиновники проголосовали за изменения в План подготовки регуляторных актов Нацсовета, где должны предусмотреть изменения в положение о проведении проверок, дополнив его возможностью составлять админпротоколы. Законотводит месяц на общественное обсуждение проекта документа, после чего его принимает Нацсовет и регистрируют в Министерстве юстиции. Вторым пунктом решения прописано обращение к законодателю относительно коллизии с надзором и контролем Нацсоветом соблюдения вещателями избирательного законодательства.

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