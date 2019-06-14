🕵️‍♂️ Что известно о новой мелодраме Татьяны Гнедаш «Исчезнувшая»

40-летняя успешная красотка прямо после собственной свадьбы пропадает без следа, конечно же, при загадочных обстоятельствах. Вскоре дело о несчастном случае переходит в статус «убийство». Лиза, дочь пропавшей без вести Анны, начинает собственное расследование и узнает много нового о жизни матери и ее окружения.

«От СТБ пришло предложение подумать об авантюрной мелодраме с крепкой детективной составляющей. Так появился персонаж по имени Анна Твардовская. Кастинг был очень непростым. Труднее всего было определиться с актрисой на роль главной злодейки: на самом деле именно она является главной героиней этой истории. Думаю, мы сделали правильный выбор. Имя актрисы и персонажа, которого она играет, называть не буду – ее «злодейская сущность» должна проявиться для всех неожиданно», – рассказывает Татьяна Гнедаш.

Сценарий к детективной мелодраме был написан за три месяца, два месяца длился подготовительный период. Как считают авторы, свежий сюжет и яркие персонажи гарантируют успех у аудитории.

«Человеку свойственно преувеличивать свое значение в жизни других людей, из-за этого, случается, жизнь идет под откос. Например, женщине, отвергнутой мужчиной, может казаться, что случившееся – жестокая ошибка или происки врагов, что она все еще его любит, они суждены друг другу, и мужчина, который оставил ее, должен снова принадлежать ей во что бы то ни стало. Наша история о женской гордыне и мужской трусости, которым противостоят женская самоотверженность и мужская отвага: все борются со своими демонами, и в результате добро побеждает. Но за победу добра в нашей истории герои будут вынуждены заплатить очень высокую цену», – продолжает автор проекта.

Наша история о женской гордыне и мужской трусости, которым противостоят женская самоотверженность и мужская отвага: все борются со своими демонами, и в результате добро побеждает

Роли в «Исчезнувшей» исполнят известные украинские актеры: Дарья Трегубова («Солнечный ноябрь», «Дочки-матери»), Клавдия Дрозд-Бунина («Зоя»), Валерия Ходос («Прислуга»), Наталья Бабенко, Дмитрий Паламарчук, Софья Письман, Галина Корнеева, Виталий Иванченко, Иван Залуский, Алла Мартынюк, Григорий Бакланов, Игорь Качур, Сергей Журавлев, Анатолий Ященко, Анна Лебедева, Константин Данилюк, Сергей Козлов, Артем Мяус, Сергей Комаровский, Борис Книженко, Елена Хохлаткина, Юрий Радионов, Игорь Марусяк.

Режиссер-постановщик сериала – Майя Сомова («По праву любви»), оператор-постановщик – Роман Нижник, исполнительный продюсер – Денис Пономаренко («Зоя», «С волками жить…» ), линейный продюсер – Дарья Орешкевич («С волками жить…»), директор съемочной группы – Виталий Василькевич, художник-постановщик – Ева Ухина, художник по гриму – Наталья Миколайчук, художник по костюмам – Ольга Коваль.

Премьера детективного сериала состоится на телеканале СТБ в 2020 году.

Также, мы сообщали о том, что стала известна дата выхода костюмированной драмы «Крепостная» на СТБ.

Фото: пресс-служба СТБ