Американский медиахолдинг Viacom оценил решение Украины закодировать телеканалы на спутнике

28 января 2020-го состоится кодирование спутникового сигнала телеканалов четырех ведущих украинских медиагрупп – StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группы Украина» и InterMediaGroup. Всего будет закодировано 23 вещателя. Главный аргумент медиагрупп – закодированный спутниковый сигнал является общемировой практикой по ограничению прав на закупленный контент на конкретные территории, где страны обычно используют спутниковый сигнал как транспорт для провайдеров платного телевидения.

«Телекритика» продолжает спецпроект по кодированию спутникового сигнала украинских телегрупп. Мы ответили на самые распространенные вопросы, связанные со спутниковым кодированием, ознакомили с позицией телегрупп, оценили риски рекламистов и предоставили позицию украинского дистрибьютора телеканалов Sony. На этот раз свое мнение о кодировании спутникового сигнала украинских развлекательных телеканалов выражает представитель крупнейшего американского медиахолдинга Viacom (с недавнего времени носит название ViacomCBS). В Украине портфолио телевизионного подразделения холдинга Viacom International Media Networks включает анимационные телеканалы: Nickelodeon, Nickelodeon HD, Nick Jr и NickToons, музыкальные: MTV, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Live HD, VH1 European, VH1 Classiс и сериальные: Spike и Paramount Comedy. Последний канал адаптирован на украинский язык, его группа развивает совместно с 1+1 media.

В Viacom International Media Networks ответили на запрос «Телекритики», предоставив обширные ответы на наши вопросы. Американская телегруппа твердо поддерживает решение ведущих украинских телегрупп закодироваться на спутнике и объясняет, почему спутниковое кодирование является необходимостью для развития не только рынка платного телевидения, а будущего индустрии в целом.

По вашему мнению, ограниченный (кодированный) доступ к контенту − это формирование ценности продукта или необходимость рынка?

Мы считаем, что ограниченный доступ к качественному контенту – это абсолютная необходимость. Плата за подписку совместно с возможностью распространения рекламы на телеканале позволяет вещателям создавать уникальные телеканалы с первоклассным контентом, а операторам платного телевидения формировать наиболее выгодные и интересные предложения для своих абонентов. Общемировая практика также показывает, что зрители готовы платить за доступ к любимым каналам и шоу.

Как вы считаете: спутниковый сигнал − это способ смотрения контента или канал его доставки к потребителю?

Спутниковое телевидение даже в рамках одной страны может функционировать по-разному. К примеру, если оператор спутникового ТВ призван обеспечить базовой услугой телевидения население малых населенных пунктов с низким уровнем дохода, он выбирает модель дискаунтера и не может позволить себе иметь в базовом пакете достаточное количество качественных телеканалов – это можно считать доставкой канала к потребителю, которая дополняет или заменяет эфирное ТВ. Но во многих развитых странах, например, в Великобритании и США, спутниковое ТВ является таким же премиальным способом потребления качественного контента, как и кабельное ТВ или IPTV.

Плата за подписку совместно с возможностью распространения рекламы на телеканале позволяет вещателям создавать уникальные телеканалы с первоклассным контентом, а операторам платного телевидения формировать наиболее выгодные и интересные предложения для своих абонентов.

Расскажите, пожалуйста, о достижениях по дистрибуции ваших каналов в мире в целом, подробнее в странах СНГ. Какой способ смотрения превалирует в европейских странах?

304 канала Viacom присутствуют в 183 странах – у нас 4,4 млрд зрителей по всему миру. На родном для себя рынке США Viacom по-прежнему остается на первом месте по доле смотрения в сетях платного ТВ и намерен упрочить свою лидерскую позицию по итогам слияния с CBS. Во всех странах Балтии, СНГ и в Грузии мы работаем со всеми крупнейшими операторами платного телевидения и ключевыми стриминговыми платформами.

Мы видим тенденцию к увеличению нелинейного смотрения, особенно в странах Скандинавии, Великобритании и США. Страны Центральной и Восточной Европы следуют тем же курсом, а Украина и страны СНГ немного отстают в этом направлении, но с высокой долей вероятности в ближайшие годы стремительно догонят соседей.

Чем отличается украинский рынок платного телевидения от других стран СНГ и чем похож? Какие основные тренды?

Также, как и в странах СНГ, к сожалению, в Украине очень низкий ARPU услуги платного телевидения (средняя цена в месяц): рынок разделен между множеством игроков, которые вынуждены конкурировать друг с другом в первую очередь за счет цены ТВ-услуги, что негативно отражается на ее наполнении. Проникновение услуги платного ТВ также пока остается на достаточно низком уровне, так как многие зрители довольствуются общедоступными телеканалами. Мы рассчитываем, что кодировка спутникового сигнала повысит проникновение платного телевидения, а дальнейшее развитие технологий связи будет способствовать увеличению количества пользователей современных видов потребления ТВ контента: IPTV, OTT-стриминга и VOD.

С какими трудностями вы столкнулись, когда зашли на украинский телевизионный рынок?

Высокий уровень пиратства. Недобросовестная конкуренция со стороны некоторых незначительных игроков рынка.

В Украине очень низкий ARPU услуги платного телевидения: рынок разделен между множеством игроков, которые вынуждены конкурировать друг с другом в первую очередь за счет цены ТВ-услуги, что негативно отражается на ее наполнении. Проникновение услуги платного ТВ также пока остается на достаточно низком уровне, так как многие зрители довольствуются общедоступными телеканалами.

Как, по вашему мнению, кодирование спутника в Украине повлияет на рынок и непосредственно на конечных потребителей?

Кодирование спутникового сигнала поможет развитию рынка, потому что зритель, по сути, начинает инвестировать таким образом в контент и технологии, помогая рынку и открывая для конечного потребителя (для себя) более качественный сервис. Кроме развития рынка платных телеканалов, это должно подтолкнуть развитие VOD-сервисов, основанных на рекламной модели, так как спрос безусловно будет рождать предложение, но мы понимаем, что не все зрители будут готовы заплатить за подписку. Поэтому наличие AVOD платформ даст им возможность выбора.

Фото: pixabay

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