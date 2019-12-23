ViacomCBS приобретет 49% акций компании Miramax

ViacomCBS приобретет 49% Miramax у beIN на общую сумму $375 млн. Об этом пишет RapidTV news.

Также компания взяла обязательство инвестировать $45 млн ежегодно в течение следующих пяти лет для производства новых фильмов и телевизионных программ. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2020 года.

Miramax получит доступ к библиотеке контента Paramount Pictures, включающей более 3600 фильмов и его глобальную инфраструктуру распространения, маркетинговые ресурсы и опыт производства. Кроме того, у Paramount Pictures теперь есть долгосрочное дистрибьюторское соглашение по библиотеке кино Miramax, а также эксклюзивная долгосрочная сделка формата first-look deal. Ее условия позволят студии разрабатывать, производить, финансировать и распространять новые кино- и телевизионные проекты Miramax, включая проекты, созданные на основе сюжетов и героев, принадлежащих независимой кинокомпании.

Библиотека Miramax в свою очередь включает в себя более 700 наименований. По итогам сделки с ViacomCBS 51% акций студии останется у катарского холдинга BeIN Media Group, ее нынешнего владельца.

Напомним, 4 декабря стало известно, что американская телерадиосеть CBS и медиаконгломерат Viacom официально объединились.

Фото: Miramax

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