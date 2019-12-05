Viacom и CBS объединились

4 декабря стало известно, что американская телерадиосеть CBS и медиаконгломерат Viacom официально объединились. Новая компания получила название ViacomCBS. Об этом сообщает The Wrap.

Компании договорились о заключении сделки еще в августе, однако она состоялась 4 декабря. Ее основой стало перераспределение акций – согласно документу, акционерам CBS будет принадлежать примерно 61% новой компании, а Viacom – лишь 39%. По результатам слияния, компания планирует получать $28 млрд каждый год, хотя рыночная стоимость Viacom составила всего $12 млрд.

Таким образом, ViacomCBS Inc. объединит вещательную сеть CBS, кабельные каналы Viacom: MTV и Nickelodeon, и киностудию Paramount в одну компанию.

Президентом и главным исполнительным директором объединенной компании станет Боб Бэкиш.

Напомним, ранее медиакорпорация CBS подала иск против вице-председателя CBS и Viacom Шари Редстоун, которая настаивала на слиянии компаний.

Фото: Unsplash

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