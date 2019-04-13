🎯ALYONA ALYONA готовится выступить в завтрашнем эфире «Голосу країни 9»

Помните, на этой неделе, обозревая, как прошел четвертьфинал девятого сезона «Голосу країни», «Телекритика» гадала, кого же позовут «Плюсы» для выступления в полуфинале. Ответ не заставил ждать. Как сообщила вчера пресс-служба телеканала «1+1», уже завтра на сцене «Голосу» появится восходящая звезда Интернета ALYONA ALYONA, а также уже известный дуэт «Время и Стекло». Помимо них, петь вместе с участниками конкурса будет TAYANNA и участница «Голосу країни 3» Кристина Соловий. Но куда же без тренерского выступления? Ведь, как мы помним, в прошлом эфире на сцене «Голосу» свои новые песни представила Тина Кароль, Потап, а также тренер восьмого сезона Сергей Бабкин. Теперь пришло время Дана Балана, который споет свою знаменитую композицию «Hold On Love».

Кроме знаменитостей, некоторые участники конкурса также стали понемногу приподнимать занавес секретности в преддверии полуфинала. Так, совсем недавно Дэвид Аксельрод в студии «Сніданку з 1+1» рассказал, что он выполнит знакомую всем украинскую песню маэстро — Николая Петровича Мозгового. Какую именно композицию выберет для выступления вокалист, зрителям станет известно уже в это воскресенье.

Участница из команды Дана Балана Оксана Муха также раскрыла секрет своего выступления.

«У меня будет замечательная песня, которую когда-то также пела Квитка Цисык. Она живет на устах у каждого украинца и ее можно считать одним из артефактов украинцев, который ассоциируется с нами. Поэтому я очень переживаю и одновременно рада, что именно эту мощную композицию мы выбрали с тренером и музыкальным продюсером Русланом Квинтой для второго эфира», — поделилась Оксана.

Кто из народных талантов выстоит и пройдет в финал, зрители канала «1+1» узнают уже в это воскресенье в 21:00.

Заглавное фото: кадр из клипа ALYONA ALYONA