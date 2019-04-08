▶⭐Звезды с вами: 8 участников «Голосу країни» прошли в полуфинал конкурса

Традиционно чем ближе финал, тем больше проект «Голос країни» напоминает голливудский мюзикл, в котором звезды украинской эстрады вместе с молодыми исполнителями поют в унисон. Для первого прямого эфира звезд было предостаточно, что вызывает вопрос: чего ждать дальше? Первым делом ведущие сообщили, что победитель конкурса, как и в прошлом году, получит квартиру в Киевской области. После чего ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая сделали традиционное селфи на фоне тренеров – и шоу стартовало.

Поддержать вокалистов «Голосу» решили четыре звезды: полуфиналист четвертого сезона Alekseev представил свою новую песню «Как ты там», группа Потапа MOZGI тоже выступила с премьерой. Песня Digitalization впервые появилась в сети 16 марта этого года. Как оказалось, вдохновением для нее стала речь мэра Киева Виталия Кличко на форуме в Давосе, а посвятил ее Потап легендарной группе The Prodigy, которая недавно потеряла своего солиста Кита Флинта. Звездный тренер также познакомил зрителей с новым украинским автором, который стал популярен благодаря YouTube-каналу – Яной из Василькова, которая выступает под ником Jerry Heil.

Зрители «Голоса» увидели также тренера восьмого сезона вокального конкурса Сергея Бабкина, который спел песню «Моє кохання». «Покровитель неподдельных эмоций» (так назвали Бабкина в визитке «1+1») посвятил свое выступление беременной жене.

Также очаровала зал Тина Кароль, и тоже новой песней – «Сила высоты». Кроме того, в эфире были замечены ведущие «Плюсов»: Илона Гвоздева, Катерина Кухар, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Неля Шовкопляс, Егор Гордеев. Послушать премьеры песен звезд можно на официальном канале «Голосу країни».

А теперь, пожалуй, перейдем к главному – участникам конкурса.

Открыл шоу Дэвид Аксельрод, в прошлом известный как Владимир Ткаченко. Он спел попурри из песен легендарной группы Queen. Тренеры отметили, что несмотря на то, что песни, выбранные артистом, очень сложные, он все же исполнил их «просто великолепно». Юрий Горбунов предположил, что именно Дэвид может попасть в финал.

Далее на сцене шоу выступила Ксения Бахчалова из команды Тины Кароль, исполнив песню «Шлях додому».

После Ксении зрители увидели выступление экс-официантки Ники Тупилко. Аккомпанировал вокалистке Дизель из группы Green Grey. После выступления артистки Дан Балан пошутил, что не ожидал такого выступления и увидел в Нике «маленького сексуального зверька». После чего спросил Тину: «Это ты ее этому научила?». «А кто же еще – мама-кошка!» – отшутилась тренер.

Последним из команды Кароль выступил участник, который уже успел полюбиться многим зрителям, – Андрей Хайат. Для четвертьфинала певец выбрал народную песню «Ой, чий то кінь стоїть». Потап назвал Андрея «открытием проекта» и сказал, что будет болеть именно за него в команде Тины.

Следующими выступили участники из команды Дмитрия Монатика. И первые на сцене – дуэт братьев Таранцовых, который стал первым в истории дуэтом, прошедшим в прямые эфиры шоу «Голос країни». Потап назвал исполнение братьев up today, намекнув на современность вокала.

Продолжила конкурс белоруска Алина Подлужная, исполнив песню Кузьмы Скрябина «Мовчати». Тина Кароль отметила некую философичность в исполнении уже известной песни, а Дима Монатик в который раз повторил: «Ты космос».

Колоритная Виктория Олейник наконец-то на сцене «Голоса» без гипса и костылей. Девушка исполнила сложную и красивую композицию California dreaming.

На сцене – Андрей Карпов с песней Monster. Дан Балан сказал, что под песню Андрея ему хотелось танцевать, а это знак для него, что композиция и исполнение удались. «Так чего же ты не танцевал?» – возмутился в шутку Монатик. «Я только для своих танцую», – улыбнулся в ответ Дан.

На сцене – команда Потапа. Певица Виктория Ягич для четвертьфинала решила перепеть хит MARUV, вот только на подтанцовку выбрала девушек в теле, а не худощавых моделей, которые танцуют у Анны Корсун. Дан Балан признался, что Вика – его фаворитка, и он до сих пор не может забыть ее исполнение песни Metallica, которую Ягич исполнила на слепых прослушиваниях.

Арсений Журавель превратил выступление в мюзикл, оригинально перепев хит MOZGI – «Полюбэ», добавив в качестве финальной ноты текст: «Ты меня узнаешь полюбэ, я чувак из команды ПТП». «Это лучший за сегодня номер», – заявил Монатик. Потап же попросил всех девочек обратить внимание на вокалиста и приняться голосовать за него, ведь, по словам тренера, тот, кто дойдет до финала из команды Потапа, получит возможность выступить на одной сцене с группой «Время и стекло» 5 октября.

Одесситка Богдана Ренк выбрала песню «Охрана, отмена», которая ранее не звучала в эфире проекта. Ее автор Jerry Heil, о которой я писала выше.

Последней из команды Потапа выступила Ксения Арсентьева. Девушка исполнила песню Джамалы и «ДахиБрахи» – «Заманили». После ее исполнения Тина припомнила Потапу, как хотела во время слепых прослушиваний забрать Ксению к себе в команду, но тренер не дал, заблокировав ее голос. Потап же сказал, что в восторге от выступления певицы, отметив, что восхищается тем, что в каждом выступлении Ксения разная – это для артиста немаловажно.

Закрывает первый четвертьфинал команда Дана Балана. Первый на сцене – Вячеслав Кретов и песня «Сонце» Океана Эльзы. Монатик и Дан отметили «силу», «мужественность» и «огонь», который сочится сквозь вокал Кретова (пиротехника не в счет).

Любимица публики и фанатка Дана Балана Катерина Бегу на сцене исполнила хит Адель Hello. Все тренеры аплодировали девушке стоя. Если Тина в прошлом выпуске была не совсем согласна с качеством исполнения песни Земфиры Катей, то в этот раз она с уверенностью сказала, что Бегу достойна финала. Вспомнив пылкие высказывания молодой исполнительницы о Дане Балане в предыдущих выпусках, Тина показала на Балана и сказала: «Вы, возможно, красивая пара. Уля-ля!». На лице Бегу появилось недоумение от слов Тины. «Но это все отдельно», – разрядила обстановку Тина. «Это был сценарий?» – спросил Дан. Тина посчитала, что нет смысла отвечать на это тренеру. «Неужели Тина приревновала?» – вопрошают поклонники в сети. Дан же поблагодарил участницу и сказал, что она выступила «ярко». От слов Дана девушка расплакалась.

Следующая – Оксана Муха и песня «Ворожка». Монатик подчеркнул, что «Оксана – это клад на этом проекте». Дан добавил, что, когда слышит голос Оксаны, для него как-будто поет вся Украина.

Последний на сцене – Рафи Хейтам из Омана. Для конкурса он остановил свой выбор на песне Sting – Desert Rose. После выступления Потап сказал, что рад, что «Голос» становится все более интернациональным. Дан же добавил: «Что не номер – шоу. Это только первые эфиры, и я боюсь представить, что будет дальше». Выступление Рафи Дан назвал «магическим», сравнив певца с Алладином.

Вот и выступили все исполнители. Пора переходить к результатам голосования. Из первой команды Тины зрители выбрали Андрея Хайата, Тина же оставила в команде Дэвида Аксельрода. Из команды Монатика зрители выбрали Викторию Олейник, Монатик заявил о готовности идти дальше с Андреем Карповым. По решению зрителей в полуфинал выходит Виктория Ягич, а Потап выбрал Карину Арсентьеву. Исполнительницу Оксану Муху, которую называют «реинкарнацией Квитки Цисык», выбрали украинцы. В первом прямом эфире за участницу проголосовало рекордное количество зрителей. Кого выбрать в пару Мухе, Дан Балан размышлял уж очень долго, но в результате, на удивление многим, остановил выбор на Рафи Хейтаме.

Напомню, второй прямой эфир состоится 14 апреля в 21:00 на телеканале «1+1». Именно тогда мы узнаем о том, кто составит пары вокалистам, прошедшим в четвертьфинал вчера.

Фото: пресс-служба «1+1»