Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА

Бывший генеральный директор телеканала «1+1», депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на декларацию Ткаченко.

В документе указано, что во владении Ткаченко – 5% телерадиокомпании «Студия 1+1», 25% ООО «Бабель», почти 17% «1+1 Продакшн» и «Квартала ТВ».

Также депутат выступает конечным бенефициаром 12 ООО, а именно: «Солюшнз», «Вижн ТВ», «Вижн Медиа», «Плюс ТВ», «Бабель», «Кинолав», «Книголав», «Баварский двор», «Фонд развития киноискусства», «Новая киностудия», «Планета Кино», «НТМ» и двух частных обществ – «Синема Лав ЛТД» (зарегистрирована в Великобритании) и «А. Т. Трейдинг».

В прошлом году по основному месту работы на телеканале «1+1» он заработал около 3 млн гривен. Помимо этого, экс-гендиректор хранит $300 тыс. наличными и более $10 тыс. на банковских счетах.

Из недвижимости у семьи Ткаченко – две квартиры в Киеве площадью 133 и 46 кв. м, а из автомобилей – Range Rover Sport 2013 выпуска, который принадлежит «1+1», и BMW X5 2016 года выпуска.

7 октября в эфире «Радио НВ» Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы Киевской городской госадминистрации: «Подал (декларацию о доходах. – Ред.). Там (в информации о том, что Ткаченко может возглавить КГГА. – Ред.) есть такая ключевая фраза – “может”. Предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента».

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко решил, что подаст иск о защите чести и достоинства против Александра Ткаченко по причине «манипуляции в передачах касательно мэра». Однако суд оставил иск без рассмотрения, после чего тот заявил, что подаст его повторно.

Фото: пресс-служба «1+1 медиа»

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