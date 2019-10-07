Братья Кличко подадут повторный иск против «1+1»

Виталия и Владимира Кличко не удовлетворило решение суда по делу против телеканала «1+1». По этой причине они подадут еще один иск в суд. Об этом сообщает «Укринформ».

«Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения наш с братом иск к каналу “1+1” по защите наших чести и достоинства… Это связано только с тем, что в прошлом руководитель этого канала пытается стать мэром города. Пожалуйста, мы можем побороться, но не начиная со лжи и манипуляции», – отметил Кличко.

Также он заявил, что больше не будет давать комментариев журналистам телеканала «1+1» по этому делу.

Напомним, что 3 октября Подольский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ООО «Студия 1+1» и оставил без рассмотрения гражданский иск братьев Кличко против канала «1+1». Причиной иска стало то, что в конце июня в программе ТСН на «1+1» вышел сюжет о возможном незаконном присвоении общественного здания в центре столицы возле гостиницы 11 mirrors, принадлежавшей Владимиру Кличко.

Фото: unn.com.ua

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