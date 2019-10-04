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Суд оставил без рассмотрения иск братьев Кличко против «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 42
Главная Новости Суд оставил без рассмотрения иск братьев Кличко против «1+1»

Гражданский иск Владимира и Виталия Кличко против телеканала «1+1» суд оставил без рассмотрения

3 октября Подольский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ООО «Студия 1+1» и оставил без рассмотрения гражданский иск братьев Кличко против канала «1+1». Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

Телеканал «1+1» удовлетворен решением суда и подчеркивает, что «в своей редакционной политике руководствуется фактами, на которые не влияют ни менеджмент, ни владельцы».

Напомним, в конце июня в программе ТСН на «1+1» вышел сюжет о возможном незаконном присвоении общественного здания в центре столицы возле гостиницы 11 mirrors, принадлежавшей Владимиру Кличко. После этого Госбюро расследований открыло уголовное производство из-за попытки должностного лица КГГА по предварительному сговору с народным депутатом Украины и служебными лицами частного сектора хозяйствования совершить действия, направленные на завладение имуществом территориальной общины города Киева. После этого мэр Киева Виталий Кличко решил, что подаст иск о защите чести и достоинства против тогда еще генерального директора 1+1 media Александра Ткаченко. По причине «манипуляции в передачах касательно мэра».

Фото: 1+1

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