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Кличко подаст иск против Ткаченко за сюжеты «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 27
Главная Новости Кличко подаст иск против Ткаченко за сюжеты «1+1»

Виталий Кличко подаст иск о защите чести и достоинства против гендиректора 1+1 media Александра Ткаченко. Телеканал заявляет о давлении.

Мэр Киева Виталий Кличко подаст иск о защите чести и достоинства против генерального директора 1+1 media Александра Ткаченко. Причиной этого стали «манипуляции в передачах касательно мэра», — сообщил Кличко в комментарии «Радио НВ».

«В последнее время [слышны] манипуляции в передачах в отношении мэра неожиданно поднялись. И манипуляции неприятны, я буду сейчас подавать по защите чести и достоинства [иск] в суд», — заявил столичный мэр.

Кличко также отметил, что Александр Ткаченко якобы претендует на должность главы Офиса президента или мэра Киева. «Например, озвучили, что стеклянный „мост Кличко“ — украли деньги, что мост стоил столько-то денег, а стал вдвое дороже. <…> Стоимость моста не выросла, они сманипулировали: взяли все деньги, которые пошли на Владимирскую горку, на парк Крещатый, на укрепление стенок и т. д.», — добавил городской голова.

В ответ на заявление Владимира Кличко о готовности идти в суд из-за критики действий киевской власти каналом «1+1», пресс-служба вещателя распространила официальное заявление. Телеканал акцентирует на том, что Виталий Кличко не указал, какие именно материалы заставили его обратиться в суд: «Господин Кличко не указал, что именно вызвало его возмущение. Это уже не первая попытка нападать на канал и журналистов во время различных предвыборных кампаний, а также использовать судебную систему как инструмент запугивания независимых СМИ», — говорится в уведомлении.

Иск от экс-президента Петра Поршенко, который высказал недовольство программой «Украинские сенсации», телеканал так и не получил: «Соратник господина Кличко ‒ Петр Порошенко ‒ не так давно тоже угрожал иском. Но угрозы так и остались в воздухе. Нам ‒ не страшно. Потому что в своей редакционной политике журналисты руководствуются фактами, и на нее не влияют ни менеджмент, ни собственники», — отмечает телеканал «1+1».

Вещатель намерен продолжать расследовать деятельность киевской власти: «Мы не будем поддаваться давлению и прекращать расследование коррупционных схем и злоупотребления властью ни на местных уровнях, ни на уровне государства. Поэтому готовы получить иск, но не уверены, что господин Кличко действительно готов идти в суд, по крайней мере по собственной инициативе, а не в результате расследований уголовных дел против его действий в столице».

Напомним, Александр Ткаченко является девятым номером в списке президентской партии «Слуга народа». Ранее в интервью «theБабель» он сообщил, что ему, как «коренному киевлянину», не безразлична судьба города и он хочет «вернуть гордость за Киев». На вопрос, связано ли это с тем, что в 2020 году он будет баллотироваться в мэры Киева, Ткаченко ответил: «Не собираюсь».

Фото: Getty

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