Александр Педан: «Я не собираюсь завязывать с телеком»

В интервью «Телекритике» ведущий Нового канала Александр Педан рассказал, почему третий сезон реалити-шоу «Эксы» был под угрозой, о необходимости социальных шоу на ТВ, неудачном розыгрыше Леси Никитюк, своем присутствии в YouTube и увлечении дочери.

Во время нашей предыдущей встречи вы говорили, что проект «Эксы» могут закрыть. Недавно генеральный директор Нового канала Алексей Гладушевский в своей авторской колонке на «Телекритике» сообщил, что проект продлевают на третий сезон. Почему «Эксы» оказались под угрозой?

У телевидения есть некие правила, и телепроект оценивается по нескольким показателям. К доле в последнее время добавились просмотры в интернете. И здесь мы можем похвастаться. «Эксы» – один из тех проектов на Новом канале, наряду с «Топ-моделью по-украински» и сериалами, вроде «Первых ласточек», у которого миллионные просмотры в сети. Это круто. Но есть еще один показатель – это рекламодатели, от которых мы зависим. Они не совсем готовы заходить в такие проекты. На самом деле, «Эксы» – скандальное, не легкое шоу. Например, у «Топ-модели по-украински» больше фана, развлекухи и возможностей для интеграции. А мы – грань между развлекухой, скандалом и полезняком. Поэтому рекламодатели побаиваются.

У нас было всего несколько спонсоров внутри проекта. Проект зашел, но если бы еще рекламодатели были готовы дать денег… «Эксы» оказались на грани и бизнес-решения, и морального. Морализму очень тяжело победить бизнес, потому что телевидение должно зарабатывать. Поэтому проект оказался под угрозой.

Как в такие моменты вы лично можете повлиять на ситуацию? Обратиться к Михаилу Цареву?

Я кайфую от проекта, но отношусь к нему как к работе. Делаю ее качественно, классно, но прийти лично к Цареву и попросить потратить сколько-то сотен тысяч канальских долларов на производство проекта… Если это нерационально, то не смогу повлиять. Есть же стратегия канала, аудитория.

Насколько полезны и нужны «Эксы» на ТВ?

У меня к «Эксам» особое тепло, потому что это один из тех немногих проектов за мою достаточно долгую телевизионную карьеру, который могу считать полезным. Я получил максимальное количество обратной связи. В соцсетях люди благодарят и пишут: «Педан, ты крутой». Мужчины, кстати, тоже не стеснялись. Скажу больше – Вова Дантес и Надя Дорофеева смотрели проект и писали мне. Я думал, что они меня троллят, но оказалось, что они действительно «залипли». Я их даже заставил написать сториз об этом. Круто, когда ты делаешь то, что приятно, что любишь. Особенно когда проект несет некую социально полезную составляющую. За 10 лет работы на Новом канале я, наконец, могу это сказать.

Все это время на телевидении вы занимались лайтовыми шоу. А «Эксы» оказались полезными и важными. Возможно ли ваше участие в других подобных проектах на телевидении? Кроме того, в этом реалити вы проявили себя и как психолог.

Я не могу называть себя психологом в силу того, что у меня нет специального образования. И все, чем я делюсь в «Эксах», это либо жизненный опыт, либо опыт общения с психологами на проекте. Наташа Ежова, моя соведущая, крутой психолог. И я не должен делать те вещи, которые она делает хорошо. Да мне пишут, что я психолог. Мне приятно, но это не так. Может, у меня есть к этому расположенность… Я люблю слушать людей. А в проекте «Эксы» действительно нужно послушать. Всегда говорю то, что считаю правильным, но не факт, что сам бы так поступил (смеется – ред). Сколько раз на проекте у меня было желание сказать: «Беги от него», но я не говорил.

Почему?

Не могу, не имею права.

Это может повлиять на сам проект?

Мы за то, чтобы сохранить в «Эксах» личность человека, его индивидуальность. В этом сезоне у нас был упор именно на это – каждый в паре должен проживать свою жизнь. Говорят, что любовь – это когда кто-то любит, а кто-то должен страдать. Bullshit! Я – против, я не хочу так. Зачем жить и страдать? Зачем нужны эти устаревшие устои – женщина должна варить борщ, растить детей, а мужик – зарабатывать? Нет! Это все навеяно нам советским кино (смеется).

В некоторых проектах, особенно в реалити, редакторы подталкивают героев на определенные эмоции, действия для «картинки». Во время съемок «Эксов» вы провоцировали участников?

Провокации есть, но они «зашиты» в сюжетные линии. Это те задания, которые мы даем нашим героям. Они настолько выводят их из зоны комфорта, что те раскрываются, становятся самими собой и на-гора выдают все. И нам не нужно дополнительно, за кадром, подливать масла в огонь, ссорить их, что можно делать на подобных проектах. Это реалити, и люди в безумно сложных условиях. Это часть формата. Участников нужно выбить из колеи, иначе они будут играть на камеру.

Когда мы снимали первую и вторую «Фабрику зірок» на Новом канале, было принято одно крутое решение – дом находился в павильоне без окон и часов. Участники не знали, который час. Это очень тяжело психологически. Но давайте посмотрим на результат. Оттуда вышли звезды – Даша Астафьева, Дантес, Олейник, Макс Барских…

Вся площадка крутится вокруг участников «Эксов», мы смотрим за их эмоциональным состоянием. Никому не нужно, чтобы какая-то пара сорвалась и ушла из проекта. Поэтому в некотором смысли давление на них есть. Но после реалити все наши выпускники школы «Эксов» поблагодарили меня. Ну, есть, конечно, Мила и Влад, которые продолжили хайповать на этой теме и поливали меня грязью. Это даже умилило.

Они обижены на то, что не победили в проекте?

Мое мнение остается неизменным – они пришли не за победой, а за пиаром и хайпом, и они его получили. И до проекта, и во время, и после. У них есть свои почитатели, фанаты, и это здорово. Мы же не заставляем никого конкретно любить. В финале мне многие писали, что не согласны с победителями.

Победителями стали Света и Вася, их выбирали также и участники сезона. Вы с этим выбором согласны?

Согласен. По драматургии, в какой-то момент не хотел, чтобы они победили. Слишком уж ребята правильные. Но они действительно работали. Я видел эти изменения. Они очень быстро впитывали информацию, которую мы им давали, адаптировались к испытаниям и понимали все. Мне в какой-то момент казалось, что их нужно отпустить, но под конец всплыла парочка проблем. Вот этого им хватило, чтобы дойти до финала.

Если смотреть на три пары, которые вышли в финал (Катя и Влад, Света и Вася, Лея и Виталик), смело можно сказать, что они – номер один. Все три пары достойные, и в финале оказались не зря. Но это все равно, как не дать золотую медаль отличнику, который хорошо проучился в школе.

Как у них дела сейчас? Вы общаетесь?

Отлично. Они мне периодически пишут. Вася вот напрашивается со мной на сноуборде покататься. Продолжает бегать… Кстати, когда Вася в проекте начал бегать каждое утро, он показал, что действительно готов работать над собой, меняться. Причем на тему спорта мы с ним говорили совсем немного.

Прошло два сезона «Эксов». Уже видны плюсы и минусы. Что-то хотелось бы изменить, добавить в следующем сезоне?

Мне так понравился этот сезон, мне в нем было настолько комфортно, у меня появилась хорошая коллега-психолог, на которую можно положиться, я заматерел. Наконец-то это тот проект, где от меня хотят, чтобы я говорил то, что думаю. У нас нет сценария, по которому я должен действовать. Внутри все очень органично, мне нравится, что он очень живой. Мне кажется, у нас был шикарный кастинг в этом сезоне. С самого начала и до конца за участниками было интересно наблюдать. Я реально кайфовал. Ну и, конечно же, суперкоманда.

Команда изменилась после первого сезона?

Изменилась. Я не скажу, что предыдущая была плохая. Просто этот сезон был другим. Первые «Эксы», по сути, стали экспериментальными, и после первого сезона было проведено много работы над ошибками. Новая команда нащупала зерно. Мы не сломали ребят, что очень важно в таком проекте.

То есть менять ничего не будете?

Менять что-то, безусловно, надо. Проект, в любом случае, будет другим – другие участники, другие проблемы, другие испытания.

Когда начинается кастинг, съемки?

В январе начнется подача заявок, кастинг – в феврале, а съемки – май-июнь. Это длительный процесс. У нас очень специфический кастинг – нужны разные типажи, которые готовы открываться. Но на нашей стороне удачный второй сезон.

Может ли на Новом канале появиться еще какой-то важный и нужный проект?

Я не программный директор. Проект «Від пацанки до панянки» – социально полезный. Немножко в грубой форме, но дает «американ дрим». В «Топ-модели по-украински», конечно, много развлекухи, но там тоже есть социально важная составляющая. Я очень уважаю Аллу Костромичеву. И свою 14-летнюю дочь Леру отправляю к Алле в моделс-кемп. Считаю, что Алла крутая. Я сейчас говорю и о профессионализме, и о ее личных качествах. Точно так же я отношусь к Сереже Никитюку и Соне Плакидюк. Они профессионалы своего дела. Да, может, иногда в грубой форме делают свою работу, но это закон жанра. Может, еще что-то появится на канале.

Почему на телевидении мало таких проектов?

Проблема всего телевидения заключается в том, что социальные проекты не заходят. К сожалению, страна не хочет их видеть. Мы выросли на жестких, грустных, трагичных новостях. Последние годы все это не сходит с экранов.

Например, проект, который хотела сделать Оксана Марченко («Время строить» – ред.). Это крутейший американский формат. Я знаю, что там было потрачено море денег, и своих, в том числе. Они хотели создать социалку. Проект был классный, но не зашел.

Было бы круто, если бы на каждом из наших каналов холдинга появился, пусть даже дотационный, социальный проект. Хотя бы по одному.

Люди перегружены и, по сути, хотят треша и развлекухи?

Развлекуха – чтобы не думать. Поэтому у нас на телике не рождаются Опры, у нас нет этой культуры. В нашей стране зародилась культура благотворительности, люди начали помогать друг другу, это хорошо. Но мы еще не готовы радоваться за других, у нас преобладают зависть, эгоизм. Так исторически сложилось. Давайте это ломать.

Совсем скоро выйдет новый юмористический проект с вашим участием. Расскажите о нем.

На самом деле, мы уже сняли два пилота. Один лежит на утверждении канала – это классическое юмористическое шоу, где я ведущий, называется «Лайк шоу».

Второе – пародийное юмористическое шоу «Кілька пародій». Мы вернули пару ведущих Педан-Притула и нашли еще одну девочку. Соведущей на первую программу стала блогер Наталья Шелягина.

«Кілька пародій» – это телевизионный кабачок. К нам в гости приходят знаменитости, которые становятся объектами розыгрышей и пародий. Я нахожусь на мини-сцене, где на экране транслируют телекарикатуры на самые громкие события шоу-бизнеса этого года, а Притула с соведущей ждут звезд около барной стойки, чтобы вместе с ними посмотреть пародии, пошутить и поговорить.

Это эфирный пилот, спецпроект, снятый под Новый год. Премьера – 30 декабря в 19:00. Мне кажется, это классное время, когда уже есть новогоднее настроение, но еще нет переизбытка «Огоньков».

То есть зрители увидят только один выпуск?

Посмотрим на качество того, что мы сняли, подумаем, сделаем работу над ошибками. И есть шанс, что будет сезон такого проекта. В какой форме – вопрос.

Каким получился проект?

Мне кажется, он получился душевным. С самой сильной авторской группой в этом направлении. Были задействованы лучшие пародисты – Евгений Приходько, Валерий Юрченко, Инна Приходько.

Сделали пародии на Лесю Никитюк, Олю Полякову, Дзидзьо, Джери Хейл, на «Топ-модель по-украински», Ксению Мишину и весь сериал «Крепостная». Мы, кстати, снимали ее на следующий день после победы Ксении в «Танцях з зірками». Но больше всего по теме «Танцев» досталось, конечно же, Дзидзьо (смеется – ред).

Звезды не обижаются на пародии?

Наоборот. Я не ожидал такой реакции. Они соскучились по этому. И Леся, и Полякова так смеялись. Все выходили очень довольные. Это шоу – легкое, ненавязчивое, веселое. Мы встретились, пообщались, они посмотрели свою пародию, максимально расслабились.

Не могу не вспомнить, как вы разыграли Лесю Никитюк. Она очень обиделась. Насколько все серьезно?

Виноват и неправ я, это понятно. Когда мы прописывали розыгрыш, был уверен, что уже на первой минуте она все поймет. Но когда Леся начала снимать этих бомжей на телефон, я понял, что она поверила. И к тому моменту, когда парень достал пистолет, уже позвонила в полицию. Полицию мы предупредили, что будет розыгрыш, и что пистолет ненастоящий. Такие вещи нельзя делать просто так, я несу ответственность за то, что делаю.

Когда Леся испугалась и убежала, я побежал ее успокаивать. Если честно, не ожидал такой реакции. Просто переоценил ситуацию. Какой бы мужественной Леся ни выглядела в кадре, в этой ситуации она оказалась настоящей девочкой. Думаю, действительно очень сильно испугалась, у нее поднялось давление, вызывали «скорую».

Эта ситуация повлияла на вашу дружбу?

Да, мы были с ней в очень хороших отношениях. Сейчас пытаемся их снова наладить. Леся ко мне, мягко говоря, холодна, обижена. Она откровенно говорит, что ей нужно время, чтобы отойти от всего этого. Я ее понимаю, поэтому не давлю.

Телезвезды активно интегрируются в YouTube, становятся ближе к своей аудитории. У вас на видеохостинге есть свой канал. Не думали завершить телевизионную карьеру и развиваться исключительно в YouTube?

Не те бюджеты. Да, есть пример России, где бюджеты на YouTube телевизионные… Я скажу так – делать свое студийное шоу в YouTube сейчас для меня коммерчески необоснованно и невыгодно.

Я снял «Мафию» для YouTube, она незатратна, но на ТВ ее не хотят. Также еще делаю розыгрыши. Это дороже, на грани окупаемости. Если есть рекламодатель, то можно и снимать. Но несколько розыгрышей я делал за свои деньги, понимая, что это инвестиции в будущее.

Пробую делать качественный для украинского блогинга контент. Это недешево. Но на большее пока не готов.

Во сколько обходится запись одного розыгрыша?

Розыгрыши могут обходиться от 50 долларов до 2 тысяч. Зависит от сложности. Это не совсем дешевая история.

То есть телевидение сейчас для вас все-таки в приоритете?

Я делаю это параллельно. Развиваю свой YouTube, экспериментирую над форматами, которые могу себе там позволить. В YouTube воплощаю все то, что мне не дадут сделать на телике. Но, тем не менее, пока более профессиональное и полноценное юмористическое шоу может быть только на ТВ. С телевидением я завязывать не собираюсь. Мне кажется, что сейчас появился какой-то новый виток, ТВ движется вперед.

Хватает времени совмещать работу на телевидении с блогингом?

У меня сейчас время позволяет полноценно заниматься теликом, YouTube, Instagram. Я даже в TikTok пошел с дочерью. Сам там никому особо не нужен, староват для этой соцсети. Юра Горбунов, ничего личного (смеется – ред). Моя дочь делает из меня прогрессивного, и это заходит. У меня есть видео, которое имеет по 4-7 млн просмотров. К тому же это возможность побыть с дочерью. Делаем с ней какие-то близкие для нее вещи. Это совместное хобби, у нас много общих тем. Мы сейчас с ней настоящие друзья, у которых еще есть общее дело. Может, это станет ее бизнесом, на котором она будет зарабатывать.

Она хочет стать известным блогером или это просто увлечение?

Она из того поколения, которые «на изи». Миллениалы и поколение Z – другие. Если я с самого детства хотел на сцену, ходил в театральную студию, старался, то у них все происходит иначе – с какой-то легкостью. И от этого даже получается интереснее – нет этого «пере-», есть легкое «недо-». Это то, почему я в свое время завалил все кастинги мира – слишком хотел, старался. А не надо стараться, идешь на кастинг – будь собой. Это же как в жизни – когда очень чего-то хочешь, оно не приходит, а как только отпускаешь мечту, она сбывается.

Фото: Александра Йорк

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