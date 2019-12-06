Show must go on: Алексей Гладушевский об итогах 2019 телегода

В этом телесезоне Новый канал презентовал несколько новых проектов, перезапустил «Ревизора». В то же время закончился второй сезон «Эксов», к финалу подходит «Топ-модель по-украински». О том, планируется ли на канале продолжение этих шоу, доволен ли топ-менеджмент стартами новых программ, и у кого появится возможность составить конкуренцию Сергею Притуле и Лесе Никитюк, в своей авторской колонке на «Телекритике» рассказывает генеральный директор Нового канала Алексей Гладушевский.

Чем порадовал сезон

Наблюдая из года в год за динамикой роста рейтингов наших шоу, я отметил закономерность: в сентябре, когда стартует большинство проектов, происходит своего рода раскачка до середины октября. В октябре-ноябре мы видим стабильный рост рейтингов по аудитории 14-49 лет, а также прирост показателей и по аудитории 18-54. К концу года мы четко понимаем, насколько успешным был сезон того или иного проекта. В этом году кривая рейтингов поднималась по точно такому же принципу, при чем это касается всех проектов – и новых, и «старых».

Учитывая, что аудитория «Нового» повзрослела (теперь мы ориентируемся на телезрителей возрастом 25-35 лет), для нас важны показатели по аудитории 18-54. Что хочу отметить: разница по обеим аудиториям – 14-49 и 18-54, – невелика. И это, безусловно, радует.

История с продолжением

Завершился второй сезон «Эксов», к финалу подходит «Топ-модель по-украински», однако это не конец истории. Мы планируем пролонгацию обоих проектов. Тем более, что их рейтингами я очень доволен. Особенно рейтингом «Топ-модели по-украински», который совершил резкий скачок вверх. Я связываю это с тем, что к участию мы снова пригласили только лишь девушек. Идея сделать проект, где участвовали бы парни и девушки на равных, была хорошей. Однако оба сезона, отснятых по такому принципу, немного просели в рейтингах. И причиной тому, полагаю, психологический момент – девушки чувствуют себя свободнее, увереннее, если рядом нет парней. При парнях они, все же, ведут себя иначе. А целевой аудитории проекта, которая состоит в основном из девушек, хотелось ассоциировать себя с подобными себе. И когда они снова увидели на экранах таких же девчонок, как и они сами, это и сделало сезон более популярным.

«Эксы» тоже продемонстрировали тенденцию к росту рейтинговых показателей. Более того, как я уже говорил, аудитория «Нового» становится старше, и «Эксы» – как раз является проектом для совместного просмотра. Пары, молодожены могут посмотреть его вместе, потому что это об отношениях, это истории о них самих.

«Ревизор» жил, жив и будет жить

Я уже говорил «Телекритике» в интервью, что весьма доволен кастингом. И новая ведущая, Юлия Панкова, не разочаровала меня. Да, я слышал критику в ее адрес, мол она копирует Ольгу Фреймут, я видел рейтинговые показатели — некоторые выпуски проседали, я также знаю, что Ольга Фреймут ревизует рестораны и пишет об этом в своем Instagram. Однако это никак не повлияет на мое решение — я готов продолжать проект при участии Панковой. Мы проанализируем причины проседания рейтингов некоторых выпусков, проведем работу над ошибками и запустим следующий сезон. Тем более, что данный проект очень важен для канала, так же как и «Топ-модели» или «Пацанки». Эти проекты четко ассоциируются с «Новым», они работают на бренд «Нового», поэтому будут жить еще долго.

Новинки от Нового канала

Больше всего радует рейтингами шоу «Дети против звезд». Во-первых, за его счет мы расширили аудиторию, создав проект для семейного совместного просмотра. Во-вторых, – это оригинальная идея, которую команда «Нового» разрабатывала с нуля. И ее удалось удачно реализовать. В-третьих, мы открыли и продолжим открывать новые таланты, новые лица. Когда я вижу наших юных участников, понимаю, насколько они талантливы, умны, свободны, — просто переполняет чувство гордости за нашу страну и ее молодое поколение.

«Le Маршрутка» — проект, который мы делали в коллаборации с продакшеном Леси Никитюк и под саму Лесю. Это чисто ее шоу. Рейтинги неплохие, но и не заоблачные. Я связываю это со спецификой проекта, – он посвящен исключительно Украине. Очень хотелось показать нашу страну с интересного ракурса. Нам нужно проанализировать рейтинговые показатели, чтобы понять, как дальше развивать этот проект.

То же касается и «Improve Live Show». Кому-то какие-то выпуски зашли, кому-то – нет. Это и не удивительно, ведь шоу строится исключительно на импровизации. И бывает, что шутка точно в цель попадает, а бывает иначе. Соответственно, формируются и рейтинги – то выше, то ниже.

Кто затмит пару Притула-Никитюк?

Да, многие стебутся с того, что без Сергея Притулы и Леси Никитюк Новый канал невозможен. Однако я считаю, что это правильно, когда у канала есть свои «брендовые» передачи, свои лица. И есть проекты, которые мы делаем под Сергея и Лесю, потому что они будут там смотреться органично. Но есть шоу, где мы проводим кастинги. Так мы открыли Олега Кензова, Сергея Никитюка, Макса Сосновского, Юлию Панкову.

Классной ведущей может стать и Соня Плакидюк. Она уже выросла из роли члена жюри «Топ-модели по-украински», она способна на большее. Просто под Соню нужен «свой» проект, что-то связанное с фешн. Она не сможет вести того же «Ревизора» или «Кто сверху?». У нее другой характер, и этот характер требует подачи. Если мы найдем подходящую тему, возможно, скоро на канале засияет новая звезда.

Фото: Александра Йорк

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