Новый канал подготовил новогоднее шоу

На «Новом» прошли съемки новогоднего шоу «Кілька пародій», ведущими которого стали Сергей Притула и Александр Педан, сообщает пресс-служба канала.

«Кілька пародій» – это телевизионный кабачок, где заседают Александр Педан и Сергей Притула, а в гости к ним заходят знаменитости, которые становятся объектами розыгрышей и пародий. По задумке Александр Педан находится на мини-сцене, где на экране транслируют пародии на самые громкие события шоу-бизнеса этого года: шоу «Королева ночи» Ольги Поляковой, сериал «Крепостная», клипы Maruv и Jerry Heil. Педан первым встречает гостей. Сергей Притула с соведущей Наташей Шелягиной ждут звезд около барной стойки, чтобы вместе посмотреть телевизионные карикатуры, пошутить и поговорить.

Кроме пародий, звезды участвовали в разных интерактивах, ведущие провоцировали их каверзными вопросами — все много болтали и шутили. Как и положено в кабачке, особенно в канун Нового года.

Фото: Новый канал

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