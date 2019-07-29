«1+1» покажет «Життя відомих людей»

Новый проект «1+1» «Життя відомих людей» получит формат своеобразного телевизионного журнала. В нем будут показывать эксклюзивные истории про знаменитостей, людей, известных в Украине и мире – представителей шоу-бизнеса, спортсменов, политиков и бизнесменов. Журналисты проекта раскроют подробности личной жизни звезд, расскажут об их взлетах и ​​падениях, о драмах и скандалах, которые стали достоянием общественности.

Проектом будет заниматься департамент утреннего вещания телеканала «1+1». Его руководителем стал Антон Степюк, главным режиссером – Дарья Дрюченко.

«Мы внимательно следим за реакцией зрителей в программе “Сніданок з 1+1” и видим, что за жизнью публичных людей им особенно интересно наблюдать. Но информационный темпоритм “Сніданку” не всегда позволяет нам полноценно рассказывать некоторые истории. Для проекта “Життя відомих людей” мы собрали новую команду, которая уже готовит для зрителя интересные подробности о знаменитостях глазами самих звезд», – комментирует директор департамента утреннего вещания Юлия Жмакина.

Имена ведущих программы пока неизвестны, но создатели обещают, что это будут звезды украинского шоу-бизнеса и герои светской хроники.

Премьера проекта «Життя відомих людей» состоится на канале «1+1» в новом сезоне.

Фото: «1+1»