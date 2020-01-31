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«1+1» назвал дату старта нового сезона тележурнала «ЖВЛ»

от Telekritika
От Telekritika 390
Главная Новости «1+1» назвал дату старта нового сезона тележурнала «ЖВЛ»

Ведущие – актер Богдан Юсипчук и певица TAYANNA.

3 февраля в 9:30 на телеканале «1+1» начнется новый сезон тележурнала об известных людях – «ЖВЛ». Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

Кроме историй об известных людях, светских хроник и эксклюзивных интервью, зрителей ждут и новые рубрики. В рубрике «Последнее фото в телефоне» известные персоны покажут последний снимок и расскажут его историю. В рубрике «Что в смартфоне» зрители увидят, какими приложениями пользуются известные люди, на какое время ставят будильник, имеют ли калькулятор калорий, игры и прочее.

В премьерном выпуске программа расскажет о съемках интимных сцен звезд в кино.

Напомним, тележурнал «ЖВЛ» показывает эксклюзивные интервью и жизненные истории известных людей. Проект выходит с понедельника по пятницу в 9:30 утра. Ведущие – актер Богдан Юсипчук и певица TAYANNA.

3 февраля в 20:45 на телеканале «1+1» состоится премьера сериала «Худшая подруга» с украинскими актерами в главных ролях, среди которых – Клавдия Дрозд, Андрей Фединчик, Елена Стефанская, Дарья Легейда.

Фото: «1+1»

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