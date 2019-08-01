О жизни известных людей расскажут Tayanna и Богдан Юсипчук

Ведущими звездного проекта «1+1» «Життя відомих людей» стали популярная певица Tayanna и актер, Mister Sea World Богдан Юсипчук. Они прошли долгий путь к успеху, поэтому знают о шоу-бизнесе все.

Богдан снялся в нескольких громких кинокартинах, например, «Тіні забутих предків» и «Круты», а в прошлом году был судьей проекта «Модель XL» на телеканале «1+1». Его соведущая, певица Tayanna, начинала вокальную карьеру еще 20 лет назад, а в проекте «Голос країни» стала суперфиналисткой.

В студии «Сніданку з 1+1» Богдан Юсипчук рассказал: «Я очень рад стать ведущим “Життя відомих людей”. Я знаю, что телезрителей вдохновляют истории успеха известных личностей, а какие-то их неудачи, наоборот, показывают, что никто не идеален, и это понимание придает сил. Мы покажем знаменитостей не только со стороны камер, но и расскажем, что же происходит, когда гаснут софиты».

Для Tayanna это будет первый опыт телеведущей. Она призналась, что давно мечтала об этом. «Когда я узнала, что буду вести проект в паре с Богданом, то очень переживала, насколько сможем сработаться, будет ли легко, так как у Богдана больше опыта в телевизионных проектах. Несмотря на то, что мы с ним познакомились только на пробах, кажется, что знаем друг друга уже несколько лет, нам очень комфортно работать вместе. У нас на площадке настоящая синергия и все время веселая непринужденная атмосфера. Думаю, телезрители смогут это почувствовать», – поделилась певица.

Команда проекта готовит для зрителей истории из жизни звезд шоу-бизнеса, спортсменов, политиков и бизнесменов – людей, знаменитых в Украине и мире. И предлагает всем желающим попробовать себя в роли репортеров. Телезрители могут задать ведущим «Життя відомих людей» вопрос на официальной страничке @zhvl_official в Instagram, на самые интересные они ответят и в ближайшее время разыграют подарки.

Фото: «1+1»