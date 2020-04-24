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Стали известны имена ведущих «Золотої Дзиґи»-2020
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Стали известны имена ведущих «Золотої Дзиґи»-2020

от Telekritika
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Церемония награждения пройдет 3 мая.

Ведущими онлайн-церемонии вручения Четвертой Национальной кинопремии “Золота Дзиґа” станут Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко. Об этом сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.

Актриса и телеведущая Дарья Трегубова и комментатор и телеведущий Тимур Мирошниченко проведут церемонию вручения наград Национальной кинопремии 3 мая в режиме онлайн.

Дарья Трегубова — актриса, известная по сериалам «Сердце матери», «Папа Дэн», «Сувенир из Одессы», «Загадка для Анны», а также полнометражным фильмам» Правило боя «(реж. А. Шапарев ), «Посторонний» (реж. Д. Томашпольский).

Тимур Мирошниченко — комментатор и ведущий, вел информационные программы на «112 Украина», а также детские песенные конкурсы Евровидения. С 2019 года является ведущим телепередачи «Звездный путь» на ТРК «Украина».

Напоминаем, что церемония вручения наград Четвертой Национальной кинопремии “Золота Дзиґа” состоится 3 мая в формате онлайн-шоу.

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Фото: Украинская киноакадемия

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