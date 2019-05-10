🤝 В Европе поддержали украинских журналистов-политзаключенных
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🤝 В Европе поддержали украинских журналистов-политзаключенных

от Telekritika
От Telekritika 39
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Европейская федерация журналистов приняла специальное заявление солидарности с украинскими коллегами, ставшими жертвами преследований в РФ, Крыму и на оккупированном Донбассе.

«Против заявления выступили представители России и Франции. Однозначно на защиту предложения НСЖУ и за солидарность с украинскими коллегами выступили представители журналистских союзов Литвы, Польши и вице-президент ЕФЖ. Абсолютное большинство делегатов Конгресса – более 100 голосов – выступило за заявление», – написал в своем Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость добиться освобождения Романа Сущенко, Станислава Асеева, Олега Галазюка, Николая Семены и других журналистов, лишенных свободы в Росии, на Донбассе и в аннексированном Крыму. Томиленко добавил, что перед голосованием показывал зарубежным коллегами книгу Семены «Крымский репортаж». «Запрет на профессию на 2,5 года, запрет выехать в Киев на лечение для Николая – это приговор за верность журналистике. А нынешнее заявление международной солидарности – это признание того, что журналисты не бросают своих в беде».

Ранее в Европейской федерации журналистов осудили избиение в Черкассах Вадима Комарова, занимавшегося резонансными расследованиями. После нападения журналист впал в кому.

Напомним, что на днях в Мьянме выпустили на свободу журналистов, которые провели в тюрьме более 500 дней за расследование убийств мусульман-рохинджа.

Фото: Сергей Томиленко, Телекритика

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