🔥 Текст «указа о роспуске Рады» оказался фейком
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🔥 Текст «указа о роспуске Рады» оказался фейком

от Telekritika
От Telekritika 493
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Спикер новоизбранного президента Украины Ирина Победоносцева сообщила об этом «Громадскому».

17 мая на сайтах онлайн-медиа «Страна» и «Обозреватель» появился текст якобы проекта указа нового президента Украины о роспуске Верховной рады. Также отмечалось, что этот проект был заранее подготовлен для подписания новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским:

🔥 Текст «указа о роспуске Рады» оказался фейком

Пресс-секретарь президента Ирина Победоносцева сообщила в комментарии «Громадскому», что документ является фейком.

Идентичный «документ» 18 апреля опубликовал заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов на своей Facebook-странице с комментарием: «Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады должен выглядеть примерно так».

🔥 Текст «указа о роспуске Рады» оказался фейкомРанее советница Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова  заявляла, что Портнов не работает над судебной реформой в штабе Зеленского.

Также мы сообщали, что фильм студии «Черный флаг» о новоизбранном президенте Украины можно будет посмотреть сегодня.

 

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