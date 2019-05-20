▶Фильм «Зе! От Кривбасса до Донбасса» «Медуза» покажет сегодня
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▶Фильм «Зе! От Кривбасса до Донбасса» «Медуза» покажет сегодня

от Telekritika
От Telekritika 134
Главная СМИ ▶Фильм «Зе! От Кривбасса до Донбасса» «Медуза» покажет сегодня

Первый фильм студии «Черный флаг» появится сегодня на YouTube-канале издания.

Как «Телекритика» сообщала ранее, весной этого года «Медуза» запустила студию документального кино «Черный флаг». По словам главного редактора ресурса Ивана Колпакова, придумывая название для студии, редакция вдохновлялась временами, когда «Медуза» только появилась на свет и считала себя «маленьким пиратским кораблем». Идеологом новой студии стал Сергей Ерженков, бывший журналист «Недели» с Марианной Максимовской и телеканала «Дождь».

В сообщении на сайте издания заявлено время выхода фильма – день инаугурации президента Украины, и опубликован трейлер:

Сергей Ерженков и спецкор Илья Жегулев «съездили в родной город Зеленского — Кривой Рог, поговорили с его учителями, друзьями детства, коллегами по студии «Квартал 95», чтобы понять, как «простой парень из Кривбасса» смог стать тем, кем он стал. Точное время выхода проекта не сообщается.

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