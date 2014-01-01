1. На ваш взгляд, как лучше всего строить коммуникационную стратегию с учетом специфики украинского сегмента? Для аудитории FB – это источник новостей, и в данный момент наш сегмент соцсети достаточно политизирован.
Первое, что нужно понимать, у нас FB достаточно возрастной, поэтому для продвижения среди аудитории 18–25 нужно выбирать другие каналы. Людям нужен релевантный, интересный и полезный контент. Поэтому стратегия должна касаться узкого фокуса – экспертность в рамках одной темы, иначе будет размывание образа. Но это не касается таких медиаличностей, как Гарик Корогодский, например. Ему достаточно просто быть собой, потому что он потрясающая личность.
2. Есть ли у вас любимые персоны в FB, которых вам интересно и приятно читать и которые, на ваш взгляд, являются примером того, как профессионалы из разных индустрий благодаря уму и опыту выстраивают вокруг себя сообщества, влияют на мнение людей.
Эти персоны, по вашему мнению, ведут аккаунты намеренно, преследуя определенную цель, или это все-таки желание высказаться и поделиться опытом?
Чаще всего я читаю публикации Алексея Тимофеева, это крупный топ-менеджер и бизнес-мыслитель. У него сейчас более 50 тысяч подписчиков, всего в два раза меньше, чем у Черняка. Но Тимофеев дает очень полезный и сложный контент, не делает видеоблог и не выступает спикером на конференциях для инфобизнесменов. Исходя из моего общения с Тимофеевым, для него важно подымать культуру менеджмента в Украине, потому что тогда и ему будет легче вести дела здесь. Для него FB – возможность высказаться в удобное для себя время, если бы он мог обучать регулярно, он бы этим занимался. Но у него основной фокус – это бизнес.