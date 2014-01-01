Мнение эксперта:
4 совета Даниила Ваховского,
как строить коммуникации в FB
Интервью с медиаперсоной
«Телекритика» расспросила маркетинг-директора Uklon Даниила Ваховского, как он использует Facebook в рабочих целях
Безусловно, появление соцсетей навсегда изменило мир коммуникаций. Если раньше бренды и СЕО-компании транслировали свои месседжи c помощью СМИ, сейчас каждый может стать вполне самостоятельным медиа. И очень успешным медиа. Главная задача любого, кто хочет продвигать свою профессиональную деятельность в соцсетях, – понять, как выстроить общение, тонко чувствовать настроения и научиться удерживать мгновенно ускользающее внимание аудитории.

За последние пару лет Facebook стал мегапопулярным в украинской бизнес-среде. Многие топ-менеджеры больших компаний ведут личные аккаунты в сети и собирают достаточно большие аудитории, которые активно следят за публикациями своих доверенных лидеров.

Лидеры мнений в Facebook. Украинская предыстория
Самый большой всплеск популярности блогеров и экспертов произошел в 2014 году, когда в связи с войной на востоке Украины сегмент Facebook стал местом общения волонтеров и активных граждан, которые не доверяли теленовостям и внимательно следили за постами друзей-знакомых и стрим-трансляциями.
По данным Watcher, в августе 2018 года в украинском сегменте Facebook насчитывалось 12 миллионов пользователей
После 2014 года Facebook в Украине стал очень политизированной площадкой. Стало меньше развлечений и больше обсуждений и выяснения отношений. Не последнюю роль в превращении соцсети в достаточно токсичную среду сыграла возможность напрямую коммуницировать с государственными чиновниками, которые быстро поняли, что сеть становится удобной площадкой для предвыборной и политической деятельности. Но с возможностью влиять на аудиторию (по социологии в украинском сегменте FB «сидят» в основном работающие, хорошо образованные жители больших городов) политики получили опцию «обратной связи», когда всего одна публикация давала старт такому общественному резонансу, что герой поста лишался занимаемой должности.
«В Украине появилось новое правило – реагировать на Facebook», – прокомментировал тенденцию развития соцсети изданию «Новое время» популярный блогер Александр Барабошко.
Как утверждает множество экспертов, такая специфика сети – обычное явление для стран с неустойчивой демократией. Из позитивного – активное сообщество граждан получило реальный инструмент влияния на общественную и политическую ситуацию, соцсеть стала своеобразным социальным лифтом, позволившим активным граждан превратиться в лидеров мнений и, как следствие, сделать политическую карьеру.
Если в США в первой двадцатке наиболее популярных аккаунтов в Facebook всего один политик – президент Барак Обама, а безусловными лидерами являются звезды шоу-бизнеса, то в Украине среди наиболее популярных блогеров – 11 политиков, а также активист Mustang Wanted, – PRPortal
Как бизнес использует Facebook
Почти все большие компании и бренды имеют собственные официальные аккаунты. Чаще – в имиджевых и маркетинговых целях и как возможность напрямую общаться с клиентами. Facebook – отличная площадка для работы с возражениями и для улучшения качества сервиса.

Но если страницы брендов – часть корпоративного имиджа, то желание иметь личные аккаунты в Facebook у многих СЕО-компаний и крупных бизнесменов связано с работой над созданием медийного имиджа и развитием персонального бренда.

Учитывая всплеск интереса к коучингу и прочим бизнес-образовательным активностям, логично, что практики от бизнеса с удовольствием делятся знаниями и опытом. Самое прекрасное, что большинство состоявшихся бизнес-лидеров приходят в соцсеть уже со своей аудиторией и быстро ее увеличивают. А самое главное, что странички лидеров мнений из разных отраслей предпринимательства – это реальные площадки, где люди с пользой и удовольствием обсуждают настоящие бизнес-кейсы. По мнению редакции, это живее и интереснее, чем привычный формат конференций. Потому что в дискуссию вовлекаются абсолютно разные эксперты, и большинство комментаторов имеют возможность высказывать свое мнение без прикрас.

«Телекритика» решила начать знакомства с лидерами мнений, которые формируют бизнес-среду с помощью digital-технологий и соцсетей.
Первое интервью об опыте с Facebook мы решили сделать с одним из самых читаемых экспертов по коммуникациям Даниилом Ваховским, маркетинг-директором Uklon, ранее ответственным за коммуникации в «Нова пошта» и COMFY. Почему мы решили начать цикл интервью с Даниила? У нас две суперпричины – 12 апреля, не выдержав бурных обсуждений предвыборной гонки, Даниил перестал писать в Facebook. Вторая причина – у нашего героя роскошное чувство юмора и отличные навыки ситуативного маркетинга: иногда утренние посты на злобу дня от Даниила спасали нашу редакцию от уныния и депрессии.
Далее 6 вопросов к Даниилу Ваховскому о том, как он ведет собственную страницу в Facebook.
Как давно вы на ФБ и была ли изначально задача создавать аккаунт для профессиональной коммуникации?

Я в Facebook уже 10 лет, зарегистрировался в феврале 2009 года. До этого вел Twitter и присутствовал в LinkedIn, также у меня был свой личный ЖЖ и профессиональный блог. В те времена все личное общение с друзьями было во «ВКонтакте», а по работе – даже и не помню, где, то ли в ICQ, то ли в какой-то другой программе. Facebook я заводил исключительно для общения с друзьями, помню, когда у меня было всего 120 друзей. Все реальные люди, всех знал лично. Тогда основной площадкой профессиональной коммуникации были традиционные СМИ и профессиональные тематические блоги.

Какие у вас правила поведения в FB?

Ни для кого не секрет, что я бываю резким, поэтому мое основное правило – либо молчать, либо писать то же и так же, как если бы сказал человеку лично. А если говорить о контенте, я стараюсь делиться либо полезным, либо смешным. В соцсетях очень много негатива и я стараюсь его не множить. Также я стараюсь ничего людям не навязывать, просто делюсь тем, чем считаю нужным.
Существует ли тренд на публичность в бизнес-среде и среди топ-менеджемента? Как это может повлиять на успешность (прибыльность) компании на украинском рынке?

Я бы назвал тренд на публичность вынужденным, скорее не для успешности, а как противодействие рискам. Год назад была тема, которая зацепила всех – обыски в «Новой почте». Владимир Поперешнюк к тому моменту уже продолжительное время вел свою страницу в соцсетях, продвигая свою предпринимательскую идеологию. Но именно та публикация про обыски всколыхнула украинский FB и, как мне кажется, заставила отступить Генпрокуратуру. Если бы не было той публичности, возможно, сейчас не было бы этой «Новой почты». Поэтому я нередко вижу, как предприниматели появляются в соцсетях и начинают вести свои страницы именно для того, чтобы в нужный момент заявить о том, что на них наехали.


Ваш прогноз – что будет с украинским сегментом в Facebook? Например, с учетом нового языкового закона или тренда все больше использовать возможности FB для построения политических кампаний и создания определенной информационной среды.

Думаю, украинский Facebook ожидает то же, что и глобальный – отток пользователей на другие платформы – Telegram, Instagram и так далее. К тому же, ориентация на текстовый контент – это не формат для молодежи. Для нее интереснее картинки, фото, видео. И не стоит забывать, что самая лучшая альтернатива социальным сетям – это реальная жизнь и общение с реальными людьми.


Учитывая специфику вашей профессиональной деятельности, вы анализируете, какие ваши посты вызывают больший интерес у аудитории, с какими месседжами читатели чаще соглашаются?

Мой самый популярный пост за все время собрал больше трех тысяч реакций, и он касался очень житейской истории. Тогда я работал в компании Comfy, а возле нашего офиса был рынок и ларьки, там работал один очень хороший сапожник. В один из дней ларьки загорелись, возможно, дело было в обогревателе или умышленный поджог, в общем, у этого сапожника сгорело дело его жизни и единственное, чем он зарабатывал на жизнь. Меня очень сильно расстроила эта история, но мы в Comfy быстро прошлись по офису и собрали ему денег. Просто чтобы поддержать, у него сгорело все, вплоть до мобильного телефона. Я описал эту историю в FB, такое было время, что людей очень это тронуло, об этом писали местные газеты, и даже Слава Вакарчук, когда приехал выступать в Днепр, передал этому сапожнику деньги. Если бы у меня была возможность писать о таких историях каждый день, я бы с радостью это делал. Потому что людям очень нужна положительная повестка, вдохновение, вера в то, что есть что-то помимо беспросветной уличной грязи. Поэтому я не хочу и не буду занимать позицию политических блогеров, которые пишут про «зраду» и собирают себе аудиторию так. Среди моих подписчиков преобладают люди с чувством юмора и позитивным отношением к жизни.


12 апреля вы «ушли» из FB, как ощущения? Долго будете отсутствовать? Какой план?

Жена говорит, что без FB я стал меньше времени проводить в телефоне, поэтому всех все устраивает. Если бы Цукерберг отделил мессенджер от ленты, я бы давно ушел из FB навсегда, я не вижу для себя в нем никаких преимуществ. Пока Facebook анонсировал запуск десктопной версии своего мессенджера, и меня это очень радует, потому что я точно буду заходить в него меньше, возможно, уйду совсем или буду появляться раз в месяц.

Советы эксперта: как профессиональный пиарщик коммуницирует в Facebook и на какие аккаунты подписан
1. На ваш взгляд, как лучше всего строить коммуникационную стратегию с учетом специфики украинского сегмента? Для аудитории FB – это источник новостей, и в данный момент наш сегмент соцсети достаточно политизирован.

Первое, что нужно понимать, у нас FB достаточно возрастной, поэтому для продвижения среди аудитории 18–25 нужно выбирать другие каналы. Людям нужен релевантный, интересный и полезный контент. Поэтому стратегия должна касаться узкого фокуса – экспертность в рамках одной темы, иначе будет размывание образа. Но это не касается таких медиаличностей, как Гарик Корогодский, например. Ему достаточно просто быть собой, потому что он потрясающая личность.



2. Есть ли у вас любимые персоны в FB, которых вам интересно и приятно читать и которые, на ваш взгляд, являются примером того, как профессионалы из разных индустрий благодаря уму и опыту выстраивают вокруг себя сообщества, влияют на мнение людей.
Эти персоны, по вашему мнению, ведут аккаунты намеренно, преследуя определенную цель, или это все-таки желание высказаться и поделиться опытом?

Чаще всего я читаю публикации Алексея Тимофеева, это крупный топ-менеджер и бизнес-мыслитель. У него сейчас более 50 тысяч подписчиков, всего в два раза меньше, чем у Черняка. Но Тимофеев дает очень полезный и сложный контент, не делает видеоблог и не выступает спикером на конференциях для инфобизнесменов. Исходя из моего общения с Тимофеевым, для него важно подымать культуру менеджмента в Украине, потому что тогда и ему будет легче вести дела здесь. Для него FB – возможность высказаться в удобное для себя время, если бы он мог обучать регулярно, он бы этим занимался. Но у него основной фокус – это бизнес.

3. Существует ли тренд на публичность в бизнес-среде и среди топ-менеджемента? Как это может повлиять на успешность (прибыльность) компании на украинском рынке?


Я бы назвал тренд на публичность вынужденным, скорее не для успешности, а как противодействие рискам. Год назад была тема, которая зацепила всех – обыски в «Новой почте». Владимир Поперешнюк к тому моменту уже продолжительное время вел страницу в соцсетях, продвигая свою предпринимательскую идеологию. Но именно та публикация про обыски всколыхнула украинский FB и, как мне кажется, заставила отступить Генпрокуратуру. Если бы не было той публичности, возможно, сейчас не было бы этой «Новой почты». Поэтому я нередко вижу, как предприниматели появляются в соцсетях и начинают вести свои страницы именно для того, чтобы в нужный момент заявить о том, что на них наехали.


4. Ваш прогноз что будет с украинским сегментом в Facebook? Например, с учетом нового языкового закона или тренда все больше использовать возможности FB для построения политических кампаний и создания определенной информационной среды.


Думаю, украинский Facebook ожидает то же, что и глобальный – отток пользователей на другие платформы – Telegram, Instagram и так далее. К тому же, ориентация на текстовый контент – это не формат для молодежи. Для нее интереснее картинки, фото, видео. И не стоит забывать, что самая лучшая альтернатива социальным сетям – это реальная жизнь и общение с реальными людьми.