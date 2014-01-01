Существует ли тренд на публичность в бизнес-среде и среди топ-менеджемента? Как это может повлиять на успешность (прибыльность) компании на украинском рынке?



Я бы назвал тренд на публичность вынужденным, скорее не для успешности, а как противодействие рискам. Год назад была тема, которая зацепила всех – обыски в «Новой почте». Владимир Поперешнюк к тому моменту уже продолжительное время вел свою страницу в соцсетях, продвигая свою предпринимательскую идеологию. Но именно та публикация про обыски всколыхнула украинский FB и, как мне кажется, заставила отступить Генпрокуратуру. Если бы не было той публичности, возможно, сейчас не было бы этой «Новой почты». Поэтому я нередко вижу, как предприниматели появляются в соцсетях и начинают вести свои страницы именно для того, чтобы в нужный момент заявить о том, что на них наехали.





Ваш прогноз – что будет с украинским сегментом в Facebook? Например, с учетом нового языкового закона или тренда все больше использовать возможности FB для построения политических кампаний и создания определенной информационной среды.



Думаю, украинский Facebook ожидает то же, что и глобальный – отток пользователей на другие платформы – Telegram, Instagram и так далее. К тому же, ориентация на текстовый контент – это не формат для молодежи. Для нее интереснее картинки, фото, видео. И не стоит забывать, что самая лучшая альтернатива социальным сетям – это реальная жизнь и общение с реальными людьми.





Учитывая специфику вашей профессиональной деятельности, вы анализируете, какие ваши посты вызывают больший интерес у аудитории, с какими месседжами читатели чаще соглашаются?



Мой самый популярный пост за все время собрал больше трех тысяч реакций, и он касался очень житейской истории. Тогда я работал в компании Comfy, а возле нашего офиса был рынок и ларьки, там работал один очень хороший сапожник. В один из дней ларьки загорелись, возможно, дело было в обогревателе или умышленный поджог, в общем, у этого сапожника сгорело дело его жизни и единственное, чем он зарабатывал на жизнь. Меня очень сильно расстроила эта история, но мы в Comfy быстро прошлись по офису и собрали ему денег. Просто чтобы поддержать, у него сгорело все, вплоть до мобильного телефона. Я описал эту историю в FB, такое было время, что людей очень это тронуло, об этом писали местные газеты, и даже Слава Вакарчук, когда приехал выступать в Днепр, передал этому сапожнику деньги. Если бы у меня была возможность писать о таких историях каждый день, я бы с радостью это делал. Потому что людям очень нужна положительная повестка, вдохновение, вера в то, что есть что-то помимо беспросветной уличной грязи. Поэтому я не хочу и не буду занимать позицию политических блогеров, которые пишут про «зраду» и собирают себе аудиторию так. Среди моих подписчиков преобладают люди с чувством юмора и позитивным отношением к жизни.





