Справочник журналиста: что делать, если вас бьют

Как ни крути, юридическая грамотность в случае нападения поможет только постфактум. А как вести себя в момент нападения, чтобы минимизировать возможный урон? Мы задали этот вопрос мастеру спорта по самбо, тренеру Михаилу Агаларову. Он развеял некоторые распространенные иллюзии и дал несколько ценных советов.

«Что делать журналисту в случае нападения на него? Да то же, что и всем остальным – попытаться сбежать. Повальная мода на разнообразные экзотические боевые искусства прошла, а вот представление о том, что можно выучить какие-то приемы, которые помогут в любой ситуации, осталось. Нет таких приемов. Толпой можно избить кого угодно, даже тренированного спортсмена. Поэтому попытаться убежать – это самое логичное, что может сделать человек в случае нападения. Ничего зазорного в этом нет, если вдруг кого беспокоит этот вопрос.

Но это не значит, что не стоит заниматься спортом. Вы не на ринге, ваша задача – выжить, а не победить. Поэтому, если хотите физически подготовиться к возможному нападения, то стоит заняться, например, боксом. Нет, не для того, чтобы уложить всех противников, так не получится. Зато регулярные боксерские упражнения помогут вам натренировать реакцию, эффективно уворачиваться и закрываться от ударов. Боксер прикрывает лицо автоматически, это навыки подсознательные, они пригодятся любому».