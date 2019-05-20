Справочник журналиста: что делать, если вас бьют

«Телекритика» собрала разнообразные советы, которые помогут журналистам избежать возможных негативных последствий своей работы или как минимум привлечь драчунов к ответственности.
Советы юриста
Первым делом журналисту, конечно, стоит быть подкованным юридически и знать, что делать в случае нападения, с правовой точки зрения. Мы поговорили с Сергеем Бреусом, юристом киевского центра бесплатной правовой помощи при Министерстве юстиции Украины. По нашей просьбе он составил небольшую памятку для журналистов:
«В случае, если на журналистов было совершено нападение, им безотлагательно необходимо вызвать полицию или самостоятельно написать сообщение о преступлении и зарегистрировать его в отделении полиции по месту совершения правонарушения. Законодательство Украины устанавливает обязанность для следователя не только принять и зарегистрировать ваше заявление, но не позднее чем в течение 24 часов после его подачи внести ведомости в Единый государственный реестр досудебных расследований. Именно после этого момента начнется расследование преступления, которое было совершено в отношении журналиста».
За препятствование законной профессиональной деятельности журналиста также устанавливается уголовная ответственность
«Наряду с этим, если работники полиции отказываются принимать сообщение о преступлении или же принимают его, но не вносят сведения о нем в Единый государственный реестр досудебных расследований, вы имеете право обжаловать такие их действия, обратившись в прокуратуру или в суд. Как правило, суды принимают решения в пользу потерпевших и обязывают полицию все же начать расследование.
Что касается возмещения ущерба, который может быть нанесен журналисту незаконными действиями сотрудников правоохранительных органов, то потерпевший действительно имеет право требовать не только возмещения ущерба, но и восстановления репутации, если подозрение или обвинение в отношении журналиста не подтвердились».
«Важно, что за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста также устанавливается уголовная ответственность. Поэтому работники полиции должны учитывать наличие у журналиста соответствующего удостоверения. Но это не является индульгенцией, если журналист действительно совершает противоправные действия. Я бы не рекомендовал осуществлять давление на работника правоохранительных органов в ситуации, когда журналиста задержали, ведь иногда лучше молчать, чем говорить. В таком случае помните, что в Украине наконец появилась общепризнанная международная правозащитная практика, при которой в течение 2 часов с момента задержания полицией, государственный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи обязан обеспечить задержанного защитником (адвокатом), который компетентно осуществит защиту его прав, за счет государственных средств.
Такие центры также оказывают правовые консультации, помогают составлять заявления о преступлениях, письма-претензии о возмещении ущерба, а также при необходимости назначают адвокатов для судебной защиты. Сообщить о своем задержании или задержании ваших коллег с целью получения адвоката или узнать адрес ближайшего центра юридической помощи можно, позвонив на единый номер контакт-центра системы бесплатной правовой помощи – 0800213103».
Советы спортсмена
Как ни крути, юридическая грамотность в случае нападения поможет только постфактум. А как вести себя в момент нападения, чтобы минимизировать возможный урон? Мы задали этот вопрос мастеру спорта по самбо, тренеру Михаилу Агаларову. Он развеял некоторые распространенные иллюзии и дал несколько ценных советов.
«Что делать журналисту в случае нападения на него? Да то же, что и всем остальным – попытаться сбежать. Повальная мода на разнообразные экзотические боевые искусства прошла, а вот представление о том, что можно выучить какие-то приемы, которые помогут в любой ситуации, осталось. Нет таких приемов. Толпой можно избить кого угодно, даже тренированного спортсмена. Поэтому попытаться убежать – это самое логичное, что может сделать человек в случае нападения. Ничего зазорного в этом нет, если вдруг кого беспокоит этот вопрос.
Но это не значит, что не стоит заниматься спортом. Вы не на ринге, ваша задача – выжить, а не победить. Поэтому, если хотите физически подготовиться к возможному нападения, то стоит заняться, например, боксом. Нет, не для того, чтобы уложить всех противников, так не получится. Зато регулярные боксерские упражнения помогут вам натренировать реакцию, эффективно уворачиваться и закрываться от ударов. Боксер прикрывает лицо автоматически, это навыки подсознательные, они пригодятся любому».
От настойчивости самого пострадавшего журналиста часто зависит конечный результат по его делу
«Не лишним будет и повысить общую физическую форму. Есть такое понятие, как мышечный корсет – глубокие мышцы спины, груди и живота, которые отвечают за защиту внутренних органов. Есть комплексы упражнений, которые помогают развить именно эту группу мышц, например, система Мюллера. Хороший мышечный корсет не даст пострадать вашим почкам или селезенке, вы легче перенесете удары. Да и в целом здоровье будет крепче, лишним не будет никому.
Если у вас есть свободное время и вы любите командные виды спорта, то поинтересуйтесь любительским регби. Жесткий контактный спорт не только укрепит организм и приучит его к экстремальным ситуациям, но и даст психологический толчок. Вам будет проще ориентироваться и не растеряться в толпе во время какой-нибудь массовой драки, акции протеста, потасовки.
Думайте прежде всего о своем здоровье, техника – дело наживное. А вот многие травмы так или иначе останутся с вами на всю жизнь и будут беспокоить долгие годы. Основный вывод такой: к любым потенциальным опасным ситуациям лучше быть готовым заранее, в том числе и физически. Занимайтесь спортом, приучите себя делать это с удовольствием».
Советы журналиста
Еще одна инстанция, куда может обратиться избитый журналист, – это его коллеги. Национальный союз журналистов Украины уже давно работает с проблемой насилия над сотрудниками СМИ и всегда придет на помощь пострадавшему. Мы поговорили об этом с главой НСЖУ Сергеем Томиленко.
«Главная рекомендация – это документировать все обстоятельства инцидента, писать заявление в Национальную полицию и не идти с нападающими на какие-то непубличные договоренности, – рассказал он. – Ведь впоследствии человечность журналиста может обернуться против него самого, потому что незадокументированных преступлений для системы не существует. Призываем пострадавших сразу сообщать подробности инцидента в социальных сетях, привлекать внимание медиа к нарушениям своих прав. Советуем также оперативно связываться с офисом НСЖУ или с нашими представителями в регионах, чтобы мы распространяли информацию об инциденте в национальных медиа и среди партнеров, в том числе и международных.
«Мы готовы помогать с правовой помощью и осуществлять общественный контроль за ходом расследования нападений на журналистов. В то же время именно от настойчивости самого пострадавшего журналиста часто зависит конечный результат по его делу. И следствие, и судебное разбирательство могут длиться годами, и отчаявшийся в поиске справедливости журналист может махнуть рукой на наказание обидчиков. Но ненаказанное зло возвращается. И безнаказанность провоцирует безнаказанность. И именно прецеденты весомого наказания за атаки на журналистов могут остановить новые нападения и сделать нашу профессию защищенной».