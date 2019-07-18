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Парламентская кампания обошла президентскую по количеству джинсы

от Telekritika
От Telekritika 441
Главная Новости Парламентская кампания обошла президентскую по количеству джинсы

Исследование Института массовой информации показало, что во время парламентской предвыборной гонки заказных материалов в интернет-СМИ было в два раза больше, чем в ходе президентской.

За период мониторинга президентской кампании, длившегося 15 дней (3 волны по 5 дней), обнаружили 414 материалов с признаками заказных, а за аналогичный период парламентской гонки – уже 849 публикаций. Результаты опубликованы на сайте организации.

Исследование ОО «Институт масовой информации» проводила в течение июня – июля 2019 года с общей выборкой более 40 тысяч материалов в 13 интернет-СМИ: «Обозреватель», «Знай.ua», «24-й канал», «Гордон», «Українська правда», «Новое время», УНИАН, «Сегодня», ТСН, 112.ua, NewsOne, RBC.ua, «Лига».

Больше всего материалов с признаками заказных за время мониторинга обнаружили на сайте 112.ua – 249. Активнее всего ресурс продвигал политическую партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Парламентская кампания обошла президентскую по количеству джинсы115 заказных публикаций зафиксировали на сайте «Обозреватель». Фаворита среди политических сил здесь нет, ресурс давал информацию о Юлии Тимошенко, Петре Порошенко, «Оппозиционном блоке» и Анатолии Гриценко (количество заказных материалов на ресурсе выросло во время третьей волны мониторинга: 8–12 июля).

На сайте «Знай.ua» было 114 случаев джинсы. В первые две волны он активно продвигал Владимира Зеленского, а в третью, кроме президента, поддержку от ресурса получила «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Сайт NewsOne почти не уступал по количеству джинсы «Обозревателю» и «Знай.ua». На нем зафиксировали 111 заказных материалов. В первую очередь ресурс продвигал партию, с которой связывают его владельца, – «Оппозиционную платформу – За жизнь».

На сайтах «Українська правда», «Лига» и «Новое время» не зафиксировали джинсы за период мониторинга.

Парламентская кампания обошла президентскую по количеству джинсы

В то же время, по результатам исследования, лишь 3,5% материалов с признаками политического заказа были помечены как рекламные. Но даже эта маркировка не соответствовала закону «Про рекламу».  Здесь несомненным лидером была партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», у которой 46% немаркированной политической агитации от общего количества материалов с признаками заказных. Активнее всего эту политическую силу продвигали сайты «112 канала» и NewsOne, которые связывают с членом политсовета Виктором Медведчуком. Но также материалы в пользу «Оппозиционной платформы – За жизнь» были на сайтах «Знай.ua», «Гордон» и RBC.ua.

На втором месте по неявной джинсе «Батьківщина» – таких материалов 8% от общего количества. Партию поддерживали RBC.ua, «Обозреватель» и сайт «24 канала». За «Слугу народа» было 5,5% материалов с признаками заказа, больше всего ее продвигал сайт «Знай.ua». По 5% джинсы было у «Европейской солидарности» и «Оппозиционного блока».

4% заказных материалов продвигали мэра Киева Виталия Кличко. По 3,5 % публикаций у «Радикальной партии Олега Ляшко» и кандидатов в депутаты по мажоритарным  округам.

Кроме заказных материалов, эксперты также зафиксировали 92 публикации с признаками контрагитации, это 11% от общего количества джинсы. Почти треть таких материалов (29%) была против экс-президента Петра Порошенко, а против действующего президента Владимира Зеленского – 20%. «Оппозиционному блоку» досталось 15% контрагитации и еще 9,5 % – «Оппозиционной платформе – За жизнь».

На днях «Телекритика» писала о том, что «Радикальная партия» потратила больше всего денег на ТВ-рекламу, а среди телеканалов больше всего на политической рекламе заработал канал «Украина».

Фото: pixabay

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