Парламентская кампания обошла президентскую по количеству джинсы

За период мониторинга президентской кампании, длившегося 15 дней (3 волны по 5 дней), обнаружили 414 материалов с признаками заказных, а за аналогичный период парламентской гонки – уже 849 публикаций. Результаты опубликованы на сайте организации.

Исследование ОО «Институт масовой информации» проводила в течение июня – июля 2019 года с общей выборкой более 40 тысяч материалов в 13 интернет-СМИ: «Обозреватель», «Знай.ua», «24-й канал», «Гордон», «Українська правда», «Новое время», УНИАН, «Сегодня», ТСН, 112.ua, NewsOne, RBC.ua, «Лига».

Больше всего материалов с признаками заказных за время мониторинга обнаружили на сайте 112.ua – 249. Активнее всего ресурс продвигал политическую партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».

115 заказных публикаций зафиксировали на сайте «Обозреватель». Фаворита среди политических сил здесь нет, ресурс давал информацию о Юлии Тимошенко, Петре Порошенко, «Оппозиционном блоке» и Анатолии Гриценко (количество заказных материалов на ресурсе выросло во время третьей волны мониторинга: 8–12 июля).

На сайте «Знай.ua» было 114 случаев джинсы. В первые две волны он активно продвигал Владимира Зеленского, а в третью, кроме президента, поддержку от ресурса получила «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Сайт NewsOne почти не уступал по количеству джинсы «Обозревателю» и «Знай.ua». На нем зафиксировали 111 заказных материалов. В первую очередь ресурс продвигал партию, с которой связывают его владельца, – «Оппозиционную платформу – За жизнь».

На сайтах «Українська правда», «Лига» и «Новое время» не зафиксировали джинсы за период мониторинга.

В то же время, по результатам исследования, лишь 3,5% материалов с признаками политического заказа были помечены как рекламные. Но даже эта маркировка не соответствовала закону «Про рекламу». Здесь несомненным лидером была партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», у которой 46% немаркированной политической агитации от общего количества материалов с признаками заказных. Активнее всего эту политическую силу продвигали сайты «112 канала» и NewsOne, которые связывают с членом политсовета Виктором Медведчуком. Но также материалы в пользу «Оппозиционной платформы – За жизнь» были на сайтах «Знай.ua», «Гордон» и RBC.ua.

На втором месте по неявной джинсе «Батьківщина» – таких материалов 8% от общего количества. Партию поддерживали RBC.ua, «Обозреватель» и сайт «24 канала». За «Слугу народа» было 5,5% материалов с признаками заказа, больше всего ее продвигал сайт «Знай.ua». По 5% джинсы было у «Европейской солидарности» и «Оппозиционного блока».

4% заказных материалов продвигали мэра Киева Виталия Кличко. По 3,5 % публикаций у «Радикальной партии Олега Ляшко» и кандидатов в депутаты по мажоритарным округам.

Кроме заказных материалов, эксперты также зафиксировали 92 публикации с признаками контрагитации, это 11% от общего количества джинсы. Почти треть таких материалов (29%) была против экс-президента Петра Порошенко, а против действующего президента Владимира Зеленского – 20%. «Оппозиционному блоку» досталось 15% контрагитации и еще 9,5 % – «Оппозиционной платформе – За жизнь».

На днях «Телекритика» писала о том, что «Радикальная партия» потратила больше всего денег на ТВ-рекламу, а среди телеканалов больше всего на политической рекламе заработал канал «Украина».

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