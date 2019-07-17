Канал «Украина» больше всех заработал на политической рекламе

Доход от политической рекламы, которая выходила в период с апреля по июль на «Украине», может составить около 97 миллионов гривен. В свою очередь «1+1» транслировал рекламу участников парламентских выборов на 92,7 миллиона гривен. Такие данные приводит движение «Чесно», проанализировав эфир 18 телеканалов за период с 1 апреля 2018 по 30 июня 2019 года.

Движение отмечает, что телеканал «Украина» существенно снизил расценки на трансляцию политической рекламы для парламентской кампании по сравнению с выборами президента. Однако вещатель сохранил первенство по стоимости среди других национальных каналов. Зато на «1+1» почти вдвое выросла цена за размещение политической рекламы по сравнению с предыдущей кампанией.

Эти два телеканала существенно опережают других вещателей по доходам от политической рекламы. Например, телеканал «Интер» на политической рекламе заработал в 1,5 раза меньше – около 63,7 миллиона.

Лидерами по количеству трансляций политических роликов стали ICTV и «1+1». За подотчетный период в эфирах этих вещателей вышло 2385 и 2335 роликов соответственно. При этом, несмотря на то что ICTV несколько опережает «1+1» по количеству показов, стоимость трансляции рекламы на этом канале вдвое меньше и составляет 41,1 миллиона гривен.

В «Чесно» отмечают, что, как и во время президентской кампании, партии и отдельные кандидаты отдают предпочтение тем или иным телеканалам и появляются в рекламных блоках в эфирах этих вещателей значительно чаще. В эфирах 4 вещателей более 50% роликов с политической рекламой были посвящены одной из партий. «5 канал», «Прямой» и «Эспрессо» транслировали исключительно ролики «Европейской солидарности». На «Прямом» доля этой партии в блоках с политической рекламой составила 91%. Надо отметить, что во время президентской кампании на этих телеканалах также доминировала реклама лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Телеканал ТЕТ тоже размещал в эфире рекламу только одной партии – «Слуги народа».

Партия «Оппозиционный блок» отдавала предпочтение телеканалу «Украина» из медиахолдинга «Медиа Группа Украина», владельца которого Рината Ахметова называют спонсором партии. В противоположность ей, реклама «Оппозиционной платформы – За жизнь» не выходила на «Украине» и других каналах «Медиа Группы». Большинство роликов этой партии выходило на канале «Интер» (Inter Media Group), принадлежащей Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину (последний идет в Раду от этой партии). В отличие от «Оппозиционного блока», «Оппозиционная платформа» также активно рекламируется на каналах «112 Украина» и NewsOne Тараса Козака (также идет в Раду от этой партии).

В движении «Чесно» обращают внимание на то, что избирательное законодательство запрещает телеканалам предоставлять участникам избирательного процесса рекламу не на равных условиях, а также отказывать партиям или политикам в размещении агитации без законных оснований. Единственная партия, которая публично пожаловалась на отказ в размещении телерекламы – партия Игоря Смешко «Сила и честь»: ей отказали телеканалы «112» и NewsOne.

Напомним, больше всего потратили на политическую телерекламу партии «Радикальная партия», «ЕС» и «Украинская стратегия», на рекламу в Facebook – партия «Голос».

Фото: скриншот канала «Украина»