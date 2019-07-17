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Канал «Украина» больше всех заработал на политической рекламе

от Telekritika
От Telekritika 338
Главная Новости Канал «Украина» больше всех заработал на политической рекламе

Доход «Украины» от политической рекламы, согласно прайсам телеканала, может составить 97 млн гривен, а «1+1» – 93 млн гривен.

Доход от политической рекламы, которая выходила в период с апреля по июль на «Украине», может составить около 97 миллионов гривен. В свою очередь «1+1» транслировал рекламу участников парламентских выборов на 92,7 миллиона гривен. Такие данные приводит движение «Чесно», проанализировав эфир 18 телеканалов за период с 1 апреля 2018 по 30 июня 2019 года.

Движение отмечает, что телеканал «Украина» существенно снизил расценки на трансляцию политической рекламы для парламентской кампании по сравнению с выборами президента. Однако вещатель сохранил первенство по стоимости среди других национальных каналов. Зато на «1+1» почти вдвое выросла цена за размещение политической рекламы по сравнению с предыдущей кампанией.

Эти два телеканала существенно опережают других вещателей по доходам от политической рекламы. Например, телеканал «Интер» на политической рекламе заработал в 1,5 раза меньше – около 63,7 миллиона.

Лидерами по количеству трансляций политических роликов стали ICTV и «1+1». За подотчетный период в эфирах этих вещателей вышло 2385 и 2335 роликов соответственно. При этом, несмотря на то что ICTV несколько опережает «1+1» по количеству показов, стоимость трансляции рекламы на этом канале вдвое меньше и составляет 41,1 миллиона гривен.

В «Чесно» отмечают, что, как и во время президентской кампании, партии и отдельные кандидаты отдают предпочтение тем или иным телеканалам и появляются в рекламных блоках в эфирах этих вещателей значительно чаще. В эфирах 4 вещателей более 50% роликов с политической рекламой были посвящены одной из партий. «5 канал», «Прямой» и «Эспрессо» транслировали исключительно ролики «Европейской солидарности». На «Прямом» доля этой партии в блоках с политической рекламой составила 91%. Надо отметить, что во время президентской кампании на этих телеканалах также доминировала реклама лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Телеканал ТЕТ тоже размещал в эфире рекламу только одной партии – «Слуги народа».

Партия «Оппозиционный блок» отдавала предпочтение телеканалу «Украина» из медиахолдинга «Медиа Группа Украина», владельца которого Рината Ахметова называют спонсором партии. В противоположность ей, реклама «Оппозиционной платформы – За жизнь» не выходила на «Украине» и других каналах «Медиа Группы». Большинство роликов этой партии выходило на канале «Интер» (Inter Media Group), принадлежащей Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину (последний идет в Раду от этой партии). В отличие от «Оппозиционного блока», «Оппозиционная платформа» также активно рекламируется на каналах «112 Украина» и NewsOne Тараса Козака (также идет в Раду от этой партии).

В движении «Чесно» обращают внимание на то, что избирательное законодательство запрещает телеканалам предоставлять участникам избирательного процесса рекламу не на равных условиях, а также отказывать партиям или политикам в размещении агитации без законных оснований. Единственная партия, которая публично пожаловалась на отказ в размещении телерекламы – партия Игоря Смешко «Сила и честь»: ей отказали телеканалы «112» и NewsOne.

Напомним, больше всего потратили на политическую телерекламу партии «Радикальная партия», «ЕС» и «Украинская стратегия», на рекламу в Facebook – партия «Голос».

Фото: скриншот канала «Украина»

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