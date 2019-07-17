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Больше всего денег на политическую рекламу на ТВ потратила «Радикальная партия»

от Telekritika
От Telekritika 206
Главная Новости Больше всего денег на политическую рекламу на ТВ потратила «Радикальная партия»

На ТВ больше всего рекламы было «Радикальной партии», «Украинской стратегии Гройсмана» и «Европейской солидарности».

Движение «Чесно» исследовало, сколько политические партии потратили на рекламу с апреля по июль 2019 года. По результатам анализа, на телерекламу «Радикальная партия» Олега Ляшко потратила 45,5 млн гривен – 5 млн до регистрации в ЦИК и 40,5 млн гривен после нее. «Украинская стратегия Гройсмана» потратила 44,7 млн гривен – 19,4 млн до регистрации и 25,3 млн гривен после. «Европейская солидарность» Петра Порошенко потратила на агитацию 42,9 млн гривен – 23,2 млн до регистрации и 19,7 млн после. Об этом сообщается в материале на сайте «Чесно».

«Оппозиционный блок» потратил 40,6 млн гривен, «Голос» – 37, 7 млн гривен, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 33,4 млн, «Слуга народа» – 19,9 млн, «Сила и честь» – 18,9 млн, «Батьківщина» – 17 млн, «Гражданская позиция» – 8,7 млн гривен и «Самопоміч» – 4,4 млн.

Больше всего денег на политическую рекламу на ТВ потратила «Радикальная партия»

За период исследования (с 21 апреля по 7 июля) участники парламентских выборов всего потратили около 307 млн гривен на телерекламу на 18 общенациональных каналах.

Больше всего денег на политическую рекламу на ТВ потратила «Радикальная партия»

«Для сравнения: если в мае в среднем в сутки получалось 7 роликов с участием политиков и партий, то в последнюю неделю июня – 52, а с 1 по 7 июля – 115. Для расчета этого показателя мы выбрали 5 самых рейтинговых телеканалов («Украина», «1+1», СТБ, «Интер», ICTV) и посчитали среднее количество показов политической рекламы в эфире в сутки», – сообщает движение «Чесно».

Чем ближе к выборам, тем количество политической рекламы увеличивается, а продолжительность роликов сокращается. В конце апреля средняя продолжительность агитационного ролика была 65 секунд, а в первую неделю июля уже 25 секунд.

Согласно данным мониторинга, в июне в эфирах национальных телеканалов выходила предвыборная агитация только одного кандидата-мажоритарщика – Владимира Карплюка (округ №95). Его реклама выходила 327 раз, что, согласно расценкам телеканалов, может стоить около 9 млн гривен. В первую неделю июля мониторинг политической рекламы на ТВ зафиксировал агитацию еще троих кандидатов в округах: Дмитрия Андриевского (округ №222), Андрея Зибрана (округ №115) и Валентина Манько (округ №29). Расходы этих политиков на телерекламу меньше: 414 тыс. гривен у Андриевского, 196 тыс. у Манько, 28 тыс. у Зибрана.

Стало известно и сколько тратят украинские партии на политическую рекламу в Facebook. Соответствующий отчет размещен в Библиотеке рекламы соцсети. Согласно данным, здесь лидерство у партии «Голос» Святослава Вакарчука. Всего она потратила $189 тысяч. Только за 9 июля партия выпустила 103 публикации на $9 865.

Больше всего денег на политическую рекламу на ТВ потратила «Радикальная партия»

На втором месте партия Петра Порошенко «Европейская солидарность», она в июне и июле потратила на продвижение $126 тысяч. Третье место у ОО «Всеукраїнське обʼєднання “Спільна справа”», которое в июне – июле потратило свыше $80 тысяч. Пятерку замыкает реклама Петра Порошенко и Юлии Тимошенко — на агитацию потрачено $60 тысяч и $47 тысяч.

По количеству объявлений первое место у страницы «Бойко – премьер», агитирующей за сопредседателя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко. На втором месте по количеству рекламы «Партия Шария», которую возглавляет блогер Анатолий Шарий. Она в июне и июле запустила 787 объявлений и оплатила еще 306, не указав, кто именно перечислил средства.

Также «Телекритика» узнала, что телеканал «Украина» лидирует по заработкам на политической рекламе партий.

Фото: pinterest

 

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