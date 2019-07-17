Больше всего денег на политическую рекламу на ТВ потратила «Радикальная партия»

Движение «Чесно» исследовало, сколько политические партии потратили на рекламу с апреля по июль 2019 года. По результатам анализа, на телерекламу «Радикальная партия» Олега Ляшко потратила 45,5 млн гривен – 5 млн до регистрации в ЦИК и 40,5 млн гривен после нее. «Украинская стратегия Гройсмана» потратила 44,7 млн гривен – 19,4 млн до регистрации и 25,3 млн гривен после. «Европейская солидарность» Петра Порошенко потратила на агитацию 42,9 млн гривен – 23,2 млн до регистрации и 19,7 млн после. Об этом сообщается в материале на сайте «Чесно».

«Оппозиционный блок» потратил 40,6 млн гривен, «Голос» – 37, 7 млн гривен, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 33,4 млн, «Слуга народа» – 19,9 млн, «Сила и честь» – 18,9 млн, «Батьківщина» – 17 млн, «Гражданская позиция» – 8,7 млн гривен и «Самопоміч» – 4,4 млн.

За период исследования (с 21 апреля по 7 июля) участники парламентских выборов всего потратили около 307 млн гривен на телерекламу на 18 общенациональных каналах.

«Для сравнения: если в мае в среднем в сутки получалось 7 роликов с участием политиков и партий, то в последнюю неделю июня – 52, а с 1 по 7 июля – 115. Для расчета этого показателя мы выбрали 5 самых рейтинговых телеканалов («Украина», «1+1», СТБ, «Интер», ICTV) и посчитали среднее количество показов политической рекламы в эфире в сутки», – сообщает движение «Чесно».

Чем ближе к выборам, тем количество политической рекламы увеличивается, а продолжительность роликов сокращается. В конце апреля средняя продолжительность агитационного ролика была 65 секунд, а в первую неделю июля уже 25 секунд.

Согласно данным мониторинга, в июне в эфирах национальных телеканалов выходила предвыборная агитация только одного кандидата-мажоритарщика – Владимира Карплюка (округ №95). Его реклама выходила 327 раз, что, согласно расценкам телеканалов, может стоить около 9 млн гривен. В первую неделю июля мониторинг политической рекламы на ТВ зафиксировал агитацию еще троих кандидатов в округах: Дмитрия Андриевского (округ №222), Андрея Зибрана (округ №115) и Валентина Манько (округ №29). Расходы этих политиков на телерекламу меньше: 414 тыс. гривен у Андриевского, 196 тыс. у Манько, 28 тыс. у Зибрана.

Стало известно и сколько тратят украинские партии на политическую рекламу в Facebook. Соответствующий отчет размещен в Библиотеке рекламы соцсети. Согласно данным, здесь лидерство у партии «Голос» Святослава Вакарчука. Всего она потратила $189 тысяч. Только за 9 июля партия выпустила 103 публикации на $9 865.

На втором месте партия Петра Порошенко «Европейская солидарность», она в июне и июле потратила на продвижение $126 тысяч. Третье место у ОО «Всеукраїнське обʼєднання “Спільна справа”», которое в июне – июле потратило свыше $80 тысяч. Пятерку замыкает реклама Петра Порошенко и Юлии Тимошенко — на агитацию потрачено $60 тысяч и $47 тысяч.

По количеству объявлений первое место у страницы «Бойко – премьер», агитирующей за сопредседателя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко. На втором месте по количеству рекламы «Партия Шария», которую возглавляет блогер Анатолий Шарий. Она в июне и июле запустила 787 объявлений и оплатила еще 306, не указав, кто именно перечислил средства.

Также «Телекритика» узнала, что телеканал «Украина» лидирует по заработкам на политической рекламе партий.

Фото: pinterest