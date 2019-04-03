💋 Кортни Кардашьян запустила медиа для женщин

39-летняя Кортни Кардашьян запустила собственное интернет-издание под названием Poosh – так бизнесвумен ласково называет свою шестилетнюю дочь Пенелопу. Новый сайт посвящен девушкам, которые «играют по собственным правилам, выходят за рамки и наслаждаются жизнью и заразительной уверенностью и легкостью».

Быть может, это и звучит как подобие злосчастного Goop от Гвинет Пэлтроу, но выглядит стопроцентно как информационный сайт от одной из сестер Кардашьян: здесь есть статьи о косметике, которой пользуется Кортни, советы перед вечеринкой от Кортни, содержимое сумки Кортни и даже список не предназначенных для чтения книг, которые Кортни выложила бы у себя на кофейном столике.

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на саму «Корт» (так основательница нового СМИ фигурирует на его страницах), Кардашьян создала Poosh в ответ на общественный запрос: мол, девушки постоянно интересуется, как ей удается совмещать роли матери, бизнесвумен и тусовщицы.

Несмотря на то, что контент нового медиа мало чем отличается от наполнения любого нового сайта о бьюти, магическая фамилия уже привлекла впечатляющее количество пользователей: в одном лишь инстаграме проекта их 2,5 млн.

Само собой, у нового проекта есть онлайн-магазин, однако он пока пустует.

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Фото: Getty Images