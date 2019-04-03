💋 Кортни Кардашьян запустила медиа для женщин
НовостиСМИ

💋 Кортни Кардашьян запустила медиа для женщин

от Telekritika
От Telekritika 35
Главная Новости 💋 Кортни Кардашьян запустила медиа для женщин

Лайфстайл-издание Poosh посвящено фитнесу, косметике, кухне, декору, развлечениям и другим аспектам жизни.

39-летняя Кортни Кардашьян запустила собственное интернет-издание под названием Poosh – так бизнесвумен ласково называет свою шестилетнюю дочь Пенелопу. Новый сайт посвящен девушкам, которые «играют по собственным правилам, выходят за рамки и наслаждаются жизнью и заразительной уверенностью и легкостью».

💋 Кортни Кардашьян запустила медиа для женщин

Быть может, это и звучит как подобие злосчастного Goop от Гвинет Пэлтроу, но выглядит стопроцентно как информационный сайт от одной из сестер Кардашьян: здесь есть статьи о косметике, которой пользуется Кортни, советы перед вечеринкой от Кортни, содержимое сумки Кортни и даже список не предназначенных для чтения книг, которые Кортни выложила бы у себя на кофейном столике.

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на саму «Корт» (так основательница нового СМИ фигурирует на его страницах), Кардашьян создала Poosh в ответ на общественный запрос: мол, девушки постоянно интересуется, как ей удается совмещать роли матери, бизнесвумен и тусовщицы.

Несмотря на то, что контент нового медиа мало чем отличается от наполнения любого нового сайта о бьюти, магическая фамилия уже привлекла впечатляющее количество пользователей: в одном лишь инстаграме проекта их 2,5 млн.

Само собой, у нового проекта есть онлайн-магазин, однако он пока пустует.

💋 Кортни Кардашьян запустила медиа для женщин

Недавно мы сообщали, что британский музыкальный таблоид The Face вернется в диджитал-формате.

Фото: Getty Images

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Итоги подведем: Нацсовет не продлил лицензии двум каналам,...

12.07.2018

Подтверждено: существует режиссерская версия «Лиги справедливости» от Зака...

18.06.2018

«Шоу Алека Болдуина» переместили в «кладбищенский слот»

08.11.2018

Макеенко, Баграев и «Общественное». Нацсовет готовится раздать 4...

02.04.2019

🚀 GroupM запускает собственное «потребительское» исследования аудитории

29.03.2019

1950-е не в моде: CBS отказался от сериала...

02.07.2018

Наследный принц Саудовской Аравии выпустил в США журнал...

10.04.2018

😵 Миллион есть: Мадонна на Евровидении 2019

02.04.2019

Медиахолдинг «1+1» выкупил права на показ мультфильма о...

10.10.2018

«Медиа Группа Украина» и «Воля» будут транслировать предстоящие...

29.10.2018