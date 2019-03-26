Журнал The Face: возвращение в диджитал и печатном форматах

The Face объявил о перезапуске, пишет Business of Fashion. Библия британского стиля, которая имела значительное культурное влияние в 80-х и 90-х годах под руководством основателя и редактора Ника Логана и перестала публиковаться в 2004 году, наконец возвращается в виде цифровой и ежеквартальной печатной публикации. С новым владельцем и редакционным руководством обновление выйдет онлайн в конце апреля, а в печать – в сентябре.

Основанный в 1980 году журнал позиционировал себя олицетворением пересечения лондонских молодежных движений – от панка до рейва – и культурного мейнстрима. Сложное, но прорывное издание на пике продавало более 70 тысяч выпусков в месяц.

Журнал известен своими провокационными обложками – например, их героями становились Дэвид Боуи в платье с оголенной грудью и Курт Кобейн в платье в цветочек.

Команда, которая стоит за перезапуском, делает ставку на то, что The Face сможет завоевать аудиторию, предоставив четкую перспективу новому поколению читателей. «Хотя мы собираемся отдать дань уважения его [журналу] прошлому, мы хотим быть уверенными, что продвигаем его [журналу] вперед», – сказал новоизбранный редактор Стюарт Брумфитт. Также ответственные за издание обещают привнести уникальное «британское чувство юмора и непочтительность» в глобальный спектр популярной культуры.

Фотография на обложке: http://www.camdentownlondon.co.uk/face-magazine-covers-exhibition/