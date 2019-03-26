Журнал The Face: возвращение в диджитал и печатном форматах
ИнтернетНовости

Журнал The Face: возвращение в диджитал и печатном форматах

от Антонина Бобровицкая
От Антонина Бобровицкая 18
Главная Интернет Журнал The Face: возвращение в диджитал и печатном форматах

The Face – британский ежемесячный журнал о музыке, моде и культуре, выпускаемый с 1980 по 2004-й. В 2019 году, после приобретения Wasted Talent, The Face возобновил работу онлайн на theface.com, а в сентябре ожидается выход печатного журнала.

The Face объявил о перезапуске, пишет Business of Fashion. Библия британского стиля, которая имела значительное культурное влияние в 80-х и 90-х годах под руководством основателя и редактора Ника Логана и перестала публиковаться в 2004 году, наконец возвращается в виде цифровой и ежеквартальной печатной публикации. С новым владельцем и редакционным руководством обновление выйдет онлайн в конце апреля, а в печать – в сентябре.

Основанный в 1980 году журнал позиционировал себя олицетворением пересечения лондонских молодежных движений – от панка до рейва – и культурного мейнстрима. Сложное, но прорывное издание на пике продавало более 70 тысяч выпусков в месяц.

Журнал известен своими провокационными обложками – например, их героями становились Дэвид Боуи в платье с оголенной грудью и Курт Кобейн в платье в цветочек.

Журнал The Face: возвращение в диджитал и печатном форматах

Команда, которая стоит за перезапуском, делает ставку на то, что The Face сможет завоевать аудиторию, предоставив четкую перспективу новому поколению читателей. «Хотя мы собираемся отдать дань уважения его [журналу] прошлому, мы хотим быть уверенными, что продвигаем его [журналу] вперед», – сказал новоизбранный редактор Стюарт Брумфитт. Также ответственные за издание обещают привнести уникальное «британское чувство юмора и непочтительность» в глобальный спектр популярной культуры.

Фотография на обложке: http://www.camdentownlondon.co.uk/face-magazine-covers-exhibition/

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Королева в ярости: почему семья Меган Маркл в...

25.06.2018

Александр Роднянский: «Телевидение переживает последний этап своего существования»

05.09.2017

Стали известны подробности таинственного проекта от режиссера «Стражей...

09.10.2018

В Мексике произошло очередное убийство журналиста

26.07.2018

Чем черт не шутит: Илон Маск согласился построить...

21.06.2018

Новый ведущий «Орла и решки» появится в воскресном...

20.09.2018

Дзидзьо – повелитель ног: вышел постер «Свингеры 2»

23.01.2019

В сети появились первые фото со съемок второго...

26.06.2018

Facebook Watch показал трейлер нового сериала о сектантах

18.07.2018

🔥 Отключение эфирного цифрового телевидения отсрочили

15.03.2019