Интервью с Тимом Алленом

Видеокейс: как нарезать суши для Уэса Андерсена

«Стоп-моушен давно и регулярно используют и я не вижу предпосылок, чтоб этот тренд ушел. Детям особенно интересно видеть, как куклы оживают. А у взрослых стоп-моушен вызывает чувство ностальгии»
Тим Аллен


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Когда мы начали работать над статьей про стоп-моушен анимацию и ее главного героя Тима Аллена (главный аниматор «Острова собак» Уэса Андерсона), пришли к выводу, что формат интервью – это слишком просто.

Для начала мы попросили самого известного украинского стоп-моушен аниматора Andrew AJ, одного из основателей студии Happy Hippie Lab, рассказать, почему Тим Аллен – один из важнейших героев индустрии.

Затем предложили арт-директору 1+1 digital Евгению Демченко задать каверзные вопросы Тиму Аллену. Наш Евгений в свободное от работы время активно интересуется анимацией. Он верит, что наступит такое время, когда в Украине появятся веб-сериалы, снятые по технологии стоп-моушен. Мы очень надеемся, что беседа с Тимом вдохновит его на собственный творческий проект.


Andrew AJ из Happy Hippie Lab рассказывает, что нужно знать о Тим Аллене – главном аниматоре «Острова собак» Уэса Андерсона

Кукольная стоп-моушен анимация – это способ прикоснуться руками художника к сердцу зрителя. Это единственный вид визуального искусства, который включает в себя огромное количество ручной работы. А ручная работа всегда ценилась, ценится и будет цениться. Когда художник творит произведение, напрямую прикасаясь к материалу, в труде рождается подлинная муза.

Вы никогда не задумывались, почему мы с вами любим старые культовые фильмы? К примеру, «Звездные войны»? В старых фильмах декорации создавали вручную, а сцены с инопланетными существами – методом кукольной анимации. И наше подсознание считывает, что это не фейк, и формирует позитивное отношение.




В этом году я посетил анимационный стоп-моушен фестиваль Animarkt. После совместного ужина с гостями фестиваля я познакомился с Тимом Алленом. И вот стою и говорю с человеком, который две недели назад работал с Уэсом Андерсоном. Нереально как-то звучит, правда? Крутым аниматором, который вовлечен и верит в свое дело настолько, что не боится делиться опытом и секретами. Стоп-моушен комьюнити открыто к общению, так как все ищут таких же фанатов дела, как они.

Все мастера, с которыми у нас была возможность пообщаться про «Остров собак», рассказывали одно и то же. Уэс Андерсон – маньяк своего дела, он очень точно знает, чего хочет. И собирает для этого лучших специалистов.

В итоге вышла картина, которая не потеряла свою историю и текстуру ручной работы за выдумками и спецэффектами, привлекла к работе множество реальных художников и стряхнула пыль с сундука кукольной анимации.
Кукольная стоп-моушен анимация – это способ прикоснуться руками художника к сердцу зрителя. Это единственный вид визуального искусства, который включает в себя огромное количество ручной работы. А ручная работа всегда ценилась, ценится и будет цениться. Когда художник творит произведение, напрямую прикасаясь к материалу, в труде рождается подлинная муза.

Вы никогда не задумывались, почему мы с вами любим старые культовые фильмы? К примеру, «Звездные войны»? В старых фильмах декорации создавали вручную, а сцены с инопланетными существами – методом кукольной анимации. И наше подсознание считывает, что это не фейк, и формирует позитивное отношение.

В этом году я посетил анимационный стоп-моушен фестиваль Animarkt. После совместного ужина с гостями фестиваля я познакомился с Тимом Алленом. И вот стою и говорю с человеком, который две недели назад работал с Уэсом Андерсоном. Нереально как-то звучит, правда? Крутым аниматором, который вовлечен и верит в свое дело настолько, что не боится делиться опытом и секретами. Стоп-моушен комьюнити открыто к общению, так как все ищут таких же фанатов дела, как они.

Все мастера, с которыми у нас была возможность пообщаться про «Остров собак», рассказывали одно и то же. Уэс Андерсон – маньяк своего дела, он очень точно знает, чего хочет. И собирает для этого лучших специалистов.

В итоге вышла картина, которая не потеряла свою историю и текстуру ручной работы за выдумками и спецэффектами, привлекла к работе множество реальных художников и стряхнула пыль с сундука кукольной анимации.


Тим Аллен в процессе создания финальных сцен «Остров собак»
Евгений Демченко (1+1 Video) и Тим Аллен обсуждают, как снимался анимационный фильм «Остров собак» Уэса Андерсона
Евгений Демченко (ЕД): Сейчас стоп-моушен в самых простых формах часто используется в медиа как новый способ рассказать историю. Вы видите в этом будущее или эта технология все-таки больше предназначена для больших и творческих форматов, вроде кино и полнометражных мультфильмов?

Тим Аллен (ТА): Стоп-моушен давно и регулярно используют и в сериалах, и в рекламных роликах, и я не вижу предпосылок, чтобы этот тренд ушел. Детям особенно интересно видеть, как куклы оживают. А у взрослых стоп-моушен вызывает чувство ностальгии.


ЕД: Сейчас настоящий бум мульт-веб-сериалов. Какие вам нравятся?

ТА: Если честно, я настолько занят, что не успеваю смотреть новые шоу. Первым веб-сериалом, который привлек мое внимание, был Happy Tree Friends. Нас дико смешило это гипертрофированное комедийное насилие!


ЕД: Дизайн скелетов кукол вы разрабатывали сами или закупали готовые и кастомизировали?

ТА: Куклы для «Острова собак» разрабатывались и производились компанией аниматора Энди Гента Arch Model Studios Ltd, а еще парочку зловещих собак сделали для нас в Польше. Детали по каждой собаке, вплоть до того, как у нее лежит шерсть, постоянно согласовывались с Уэсом Андерсоном.


ЕД: Скелет для куклы всегда один – или их множество под разные движения? Из какого материала делалась шерсть? Ведь кукла маленькая, значит шерстинка должна быть тоньше обычной пропорционально.

ТА: Как правило, под каждую куклу на протяжении всего съемочного процесса используется один скелет – но его приходится чинить, подправлять, поэтому у нас есть настоящая кукольная больница!

Про шерсть – вы совершенно правильно заметили, это действительно должна быть нить очень тонкого плетения, чтобы на маленькой кукле оно выглядело корректно. Представьте, насколько нелепой казалась бы одежда из обычной ткани на кукле высотой 15 см!





ЕД: Анимация дыма и пыли делалась не на постпродакшене. Расскажите, из чего и как?

ТА: Дым и пыль в «Острове собак» создавались из наполнителя для пухового одеяла – такой пушистой взбитой штуки, которая вас греет по ночам. Мы красили его, а затем продевали сквозь него практически невидимую леску – и так его двигали, кадр за кадром.


ЕД: Как достигался вращательный эффект? Если облако – это, допустим, вата, а не пыль, то как внутри ваты анимировали кукол, не повлияв на динамику вращения и оседания?

ТА: Попробую рассказать на примере сцены собачьей драки – когда псы дерутся, они полностью окутаны такой мультяшной белой пылью. Если же присмотреться к этому белому облаку, особенно к его заднику, замечаешь, что оно состоит из множества маленьких облачков, которые двигаются каждое по отдельности, не мешая ни друг другу, ни, собственно, куклам.


ЕД: Сцена готовки суши – это просто шедевр стоп-моушена! Как достигалась такая суперплавность движения?

ТА: Три месяца тестирования еще до того, как начались съемки, – вот как! Тестирование, прогоны – в данном случае это длинный процесс, отдельный от создания самого фильма. Я непосредственно не участвовал в создании сцены суши, но делал все кадры сразу после нее, когда суши готовят к отправке. Большинство длинных кадров приготовления суши делали другие аниматоры – например, Энди Биддл, а Тони Фаркухар-Смит потом доводил их до совершенства. Менеджер направления анимации Тобиас Фуракр заслуживает отдельного упоминания – он и за тестированием следил, и постоянно общался с Уэсом Андерсоном, чтобы понять, к чему нам нужно стремиться.



ЕД: Съемочная группа подняла FPS (framespersecond – частота кадров в секунду. – Ред.)? Что они делали, чтобы сцена казалась более реалистичной, чем в реальной жизни? И что у него там за клавиатура маленькая?

ТА: Ха-ха, мне очень нравится формулировка «более реалистична, чем в реальной жизни»! Я расскажу о ней Энди Биддлу. Эта сцена была снята с частотой 24 кадра в секунду, как и большинство сцен фильма. Это довольно быстрый темп, так что для отдельно взятого кадра положение каждой куклы менялось.

У Энди в руках клавиатура, которая идет в комплекте для анимации Dragonframe – это просто дополнительная клавиатура с цифровым блоком.


ЕД: Как вам удавалось ничего не задеть?

ТА: Да уж, многие объекты чересчур маленькие для моих пальцев – тогда я двигаю их пинцетом или, например, сгибаю крошечные пальчики кукол специальными металлическими палочками. А обычная шпилька – это вообще мой привычный повседневный инструмент! Ею можно существенно изменить положение куклы, но при этом ты вроде как куклы и не касаешься.


ЕД: Как в этой сцене вы добились видимости разрезания?

ТА: Скальпель, кадр за кадром! Рыбу и моллюсков мы сделали из силикона, его довольно легко резать. Главное – знать, в каком именно месте это нужно делать, до того, как включают «мотор». Это вроде хирургической операции на кукле – кстати, сцена хирургии в мультфильме тоже есть, когда аниматор Серджио Лара делает кукле открытую операцию на сердце.


ЕД: Как делалась сцена в тоннеле?

ТА: Собак и камеры мы поместили на движущуюся платформу, которая ехала справа налево на фоне статичного задника. Собак также можно было поднимать или опускать регулируемыми установками, чтобы имитировать эдакое покачивание на воде. Сама «вода» многократно утверждалась Уэсом, пока мы не добились того вида, который он себе представлял, – в итоге она сделана из органического стекла (плексиглас), разрезанного лазером. После того, как мы отдельно сделали анимацию воды, ее движения, волн, мы совместили ее с анимацией животных – так и получилась эта сцена.




Построение кадра в мультфильме "Труп невесты" Тима Бертона.