ЕД: Анимация дыма и пыли делалась не на постпродакшене. Расскажите, из чего и как?
ТА: Дым и пыль в «Острове собак» создавались из наполнителя для пухового одеяла – такой пушистой взбитой штуки, которая вас греет по ночам. Мы красили его, а затем продевали сквозь него практически невидимую леску – и так его двигали, кадр за кадром.
ЕД: Как достигался вращательный эффект? Если облако – это, допустим, вата, а не пыль, то как внутри ваты анимировали кукол, не повлияв на динамику вращения и оседания?
ТА: Попробую рассказать на примере сцены собачьей драки – когда псы дерутся, они полностью окутаны такой мультяшной белой пылью. Если же присмотреться к этому белому облаку, особенно к его заднику, замечаешь, что оно состоит из множества маленьких облачков, которые двигаются каждое по отдельности, не мешая ни друг другу, ни, собственно, куклам.
ЕД: Сцена готовки суши – это просто шедевр стоп-моушена! Как достигалась такая суперплавность движения?
ТА: Три месяца тестирования еще до того, как начались съемки, – вот как! Тестирование, прогоны – в данном случае это длинный процесс, отдельный от создания самого фильма. Я непосредственно не участвовал в создании сцены суши, но делал все кадры сразу после нее, когда суши готовят к отправке. Большинство длинных кадров приготовления суши делали другие аниматоры – например, Энди Биддл, а Тони Фаркухар-Смит потом доводил их до совершенства. Менеджер направления анимации Тобиас Фуракр заслуживает отдельного упоминания – он и за тестированием следил, и постоянно общался с Уэсом Андерсоном, чтобы понять, к чему нам нужно стремиться.