ЕД: Съемочная группа подняла FPS (framespersecond – частота кадров в секунду. – Ред.)? Что они делали, чтобы сцена казалась более реалистичной, чем в реальной жизни? И что у него там за клавиатура маленькая?



ТА: Ха-ха, мне очень нравится формулировка «более реалистична, чем в реальной жизни»! Я расскажу о ней Энди Биддлу. Эта сцена была снята с частотой 24 кадра в секунду, как и большинство сцен фильма. Это довольно быстрый темп, так что для отдельно взятого кадра положение каждой куклы менялось.



У Энди в руках клавиатура, которая идет в комплекте для анимации Dragonframe – это просто дополнительная клавиатура с цифровым блоком.





ЕД: Как вам удавалось ничего не задеть?



ТА: Да уж, многие объекты чересчур маленькие для моих пальцев – тогда я двигаю их пинцетом или, например, сгибаю крошечные пальчики кукол специальными металлическими палочками. А обычная шпилька – это вообще мой привычный повседневный инструмент! Ею можно существенно изменить положение куклы, но при этом ты вроде как куклы и не касаешься.





ЕД: Как в этой сцене вы добились видимости разрезания?



ТА: Скальпель, кадр за кадром! Рыбу и моллюсков мы сделали из силикона, его довольно легко резать. Главное – знать, в каком именно месте это нужно делать, до того, как включают «мотор». Это вроде хирургической операции на кукле – кстати, сцена хирургии в мультфильме тоже есть, когда аниматор Серджио Лара делает кукле открытую операцию на сердце.





ЕД: Как делалась сцена в тоннеле?



ТА: Собак и камеры мы поместили на движущуюся платформу, которая ехала справа налево на фоне статичного задника. Собак также можно было поднимать или опускать регулируемыми установками, чтобы имитировать эдакое покачивание на воде. Сама «вода» многократно утверждалась Уэсом, пока мы не добились того вида, который он себе представлял, – в итоге она сделана из органического стекла (плексиглас), разрезанного лазером. После того, как мы отдельно сделали анимацию воды, ее движения, волн, мы совместили ее с анимацией животных – так и получилась эта сцена.









