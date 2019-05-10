🔥Как Порошенко своей команде напоследок раздал ордена за заслуги

За годы правления Петр Порошенко отметился немалой щедростью на ордена и звания, которые президент выдавал за заслуги. За пять лет президент подписал свыше 200 указов на выдачу спецнаград – подобной щедростью в истории Украины прославился разве что Леонид Кучма, который за 10 лет присудил звание «Герой Украины» 132 украинцам. Согласно указам, вчера подписанным еще действующим президентом, Порошенко раздал 24 генеральских звания в армии, погранслужбе и СБУ, а также выдал три звезды героя. Подобная раздача званий под конец срока вызвала в сети немало обсуждений: дескать, многие из списка награжденных не отметились какими-то важными достижениями перед страной, а лишь были активной частью команды Порошенко.

«Герой Украины»

Пожалуй, больше всего шума возникло вокруг награждения главы СБУ Василия Грицака. Этот чиновник за годы при власти открыл рекордное количество дел против журналистов, среди которых и журналист «1+1» Александр Дубинский, а также заместитель директора телеканала ATR Айдер Муждабаев. Вспоминая заслуги Грицака, невозможно забыть инцидент с журналистом Аркадием Бабченко, который в мировом сообществе признали одним из самых вопиющих фейков государственного уровня.

Кроме того, именно СБУ периода Грицака многие журналисты в сети приписывают связь с праворадикальной организацией «С14», члены который были замечены в нападениях на журналиста Руслана Коцабу, а также на корреспондента «Громадського» Игоря Бурдыгу.

За что получил орден «Золотой звезды» Василий Грицак? Согласно указу президента, «за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Что дает звание «Герой Украины»? Во-первых, это надбавка к пенсии, составляющая 200% минимальной пенсии, освобождение от уплаты коммунальных услуг, внеочередное обслуживание в больницах и поставка лекарств, ежемесячная выдача бензина на собственное авто, а также преимущество на покупку билетов на все виды транспорта. Также «герой Украины» имеет право на первоочередное улучшение жилищных условий.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени

Орден за выдающиеся заслуги перед государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета страны, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения Петр Порошенко в этом году выдал министру культуры Украины Евгению Нищуку и руководителю Главного департамента Администрации президента Украины Юрию Онищенко. Примечательно, что этот орден, дающий едва не самое высокое звание во времена Кучмы, сегодня особых льгот обладателям предоставляет.

Ордена «За заслуги» I, ІІ, ІІІ степеней

Орден «За заслуги» I степени получил первый заместитель управляющего делами аппарата Верховной рады Николай Гаман. Орден «За заслуги» ІІ степени присужден заместителю главы администрации президента Константину Елисееву, первому вице-премьер-министру, министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, архиепископу, митрополиту, управляющему Тернопольско-Зборовской архиепархией Украинской греко-католической церкви Василию Семенюку, советнику главы Государственной фискальной службы Валерию Василюку.

Также удостоились наград ІІІ степени советники президента Руслан Демченко, Олег Медведев (внештатный советник), пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, глава Киевской областной государственной администрации Александр Терещук.

Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени

Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени получил начальник управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Андрей Саленков. Напомним, данная награда дает льготы на оплату услуг ЖКХ, а также прибавку к пенсии и льготный проезд в транспорте.

Народный и заслуженный артист Украины

Также почетное звание народного артиста Украины получила сестра украинской певицы Софии Ротару Аурелия. Среди тех, кому досталось звание заслуженного артиста Украины оказалась и финалистка девятого сезона «Голосу країни», солистка Львовской национальной областной филармонии Оксана Муха (Рак).

Петр Порошенко отметил артистку, в частности, «за значительный личный вклад в государственное культурно-образовательное развитие и высокий профессионализм». Подобная неожиданная награда тоже вызвала немало споров в сети, так как во время предвыборного марафона Муха не скрывала симпатии к действующему президенту. Певица прокомментировала свою награду следующим образом:

«Это невероятный и безумный месяц. На «Голосі країни» меня выбрали люди, а теперь еще и отметило государство. Для меня это двойная радость. Я очень счастлива, что за 11 лет моей работы я наконец могу получить благодарность, еще какую. Это значительные награды для меня и большая победа», – рассказала Оксана Муха.

Также указом №188/2019 семь журналистов получили звание «Заслуженный». С полным списком награждений можно ознакомится ЗДЕСЬ.

Заглавное фото: Анна Федорук

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