Издание «Бабель» снова заработает

Руководитель проекта Катерина Коберник сообщила на своей странице в Facebook, что «Бабель» продолжит свою работу после закрытия.

По словам Коберник, новыми акционерами стали Дмитрий Мельник и Сергей Мостенец. Узнав о закрытии издания, они предложили помощь в финансировании. «Новые акционеры купили долю Ярослава Пахольчука по номиналу. У нас с Глебом (Глеб Гусев — ред.) осталось по 25%. Последние правки в реестре появятся сегодня/завтра», — пишет она.

Генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук подтвердил «Телекритике» эту информацию.

Должность главреда занял Евгений Спирин. В сообщении также сказано, что Глеб Гусев «займется тремя стратегически важными для «Бабеля» направлениям в этом году: длинными текстами, нативкой и еще одной важной штукой (но об этом позже). Глеб создал стиль и будет следить, чтобы эстетики и снобизма не стало ни на грамм меньше».

Изменения произошли и в названии издания: теперь оно будет называться просто «Бабель».

Руководителем проекта и редактором политики остается Катерина Коберник.

Напомним, в конце декабря 2019-го интернет-ресурс «theБабель» закрылся по причине отсутствия финансирования.

Фото: скриншот «Бабель»

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