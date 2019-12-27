Гусев и Коберник сообщили о закрытии интернет-ресурса «theБабель»

Интернет-ресурс «theБабель» закрывается по причине отсутствия финансирования. Об этом в Facebook сообщили главный редактор Глеб Гусев и шеф-редактор Катерина Коберник.

По словам Гусева, какое-то время сайт еще будет работать: «Мы не остановимся мгновенно. У издания есть некоторая инерция, мы запланировали и уже сделали несколько материалов, которые будут выходить в первых числах января», — пишет он.

Ранее группа «1+1 медиа» сообщала о прекращении сотрудничества с Катериной Коберник с 9 сентября 2019 года. Тогда сообщалось, что Коберник будет работать в проекте «theБабель».

Напомним, издание начало работать в сентябре 2018 года. На то время у издания было 4 акционера: Ярослав Пахольчук, Александр Ткаченко, Катерина Коберник и Глеб Гусев − с долей 25% у каждого. Со временем Гусев передал свою долю коллективу, а доля Ткаченко перешла к Пахольчуку.

Фото: скриншот «theБабель»

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