🔥⚡ Катерина Коберник уходит из ТСН.ua

Группа «1+1 медиа» сообщает о прекращении сотрудничества с Катериной Коберник с 9 сентября 2019 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе холдинга.

До этого времени Катерина будет исполнять обязанности заместителя директора департамента новостей по новым медиа. В течение 5 лет Екатерина занимала должность заместителя директора департамента новостей медиагруппы по новым медиа и руководила ресурсом ТСН.ua, сочетая задачи медиагруппы с позицией шеф-редактора издания the Бабель, которое не входит в состав «1+1 медиа». Сейчас Катерина сосредоточит усилия на развитии the Бабель.

«Мы благодарны Катерине за все победы и положительные трансформации, произошедшие на проекте, и желаем успехов в развитии ресурса the Бабель», – прокомментировал Александр Ткаченко, генеральный директор «1+1 медиа».

Других изменений в редакции и редакционной политике ресурса не произойдет.

Фото: Анна Федорук