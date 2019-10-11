Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за манипуляции в СМИ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения СМИ. Об этом сообщает «Новое время».

К этому определению чиновник отнес манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение фейков и искажение информации.

«Это более серьезная ответственность, когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но, мне кажется, что необходимо ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность», – заявил Бородянский.

Напомним, ранее Владимир Бородянский заявил, что не имеет права отменять результаты 11-го питчинга Госкино. Пересмотром 11-го питчинга Госкино будет заниматься Совет по господдержке кинематографии.

Фото: Александра Йорк

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