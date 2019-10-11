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Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за манипуляции в СМИ

от Telekritika
От Telekritika 491
Главная Новости Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за манипуляции в СМИ

Министр считает, что за манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение фейков и искажение информации нужно нести уголовную ответственность.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения СМИ. Об этом сообщает «Новое время».

К этому определению чиновник отнес манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение фейков и искажение информации.

«Это более серьезная ответственность, когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но, мне кажется, что необходимо ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность», – заявил Бородянский.

Напомним, ранее Владимир Бородянский заявил, что не имеет права отменять результаты 11-го питчинга Госкино. Пересмотром 11-го питчинга Госкино будет заниматься Совет по господдержке кинематографии.

Фото: Александра Йорк

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